Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách khởi sắc nhờ khu vực sản xuất, kinh doanh

Đảm bảo thu đi đôi với hỗ trợ thực chất người nộp thuế

Chia sẻ với Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh, Thuế tỉnh Phú Thọ đã chủ động đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát địa bàn, nguồn thu và đối tượng nộp thuế; quản lý, huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách.

Số liệu 10 tháng năm 2026 cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ quản lý đạt 46.062 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán pháp lệnh và bằng 105,4% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại, số thu đạt 35.676 tỷ đồng, bằng 98,9% dự toán và bằng 118,3% so với cùng kỳ thực hiện.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ luôn sát sao kiểm tra công tác hỗ trợ người nộp thuế của cán bộ công chức, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Ảnh: Văn Học

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ khẳng định, đây là nền tảng quan trọng để Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu cả năm.

Điểm sáng nổi bật là nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Trong đó, số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.284 tỷ đồng, bằng 132% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 8.769 tỷ đồng, bằng 136,1% so với cùng kỳ.

Ông Hồng cho rằng, đây là chỉ báo quan trọng phản ánh sức sản xuất, khả năng tạo ra giá trị gia tăng và mức độ phục hồi của nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, kết quả thu hiện nay chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. Một số khoản thu, nhất là tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường và thuế thu nhập cá nhân, còn đạt thấp so với tiến độ dự toán. Tiến độ thu từ đất phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ, xác định giá đất và tiến độ triển khai các dự án; trong khi sản xuất, kinh doanh phục hồi chưa đều, chi phí đầu vào còn cao.

Bước vào hai tháng cuối năm, áp lực lớn nhất là đồng thời bảo đảm tiến độ thu, xử lý hiệu quả nợ thuế, khai thác đúng và đủ các nguồn thu còn dư địa, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hành vi gian lận về thuế, hóa đơn. Theo đó, Thuế tỉnh Phú Thọ sẽ theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, khu vực, sắc thuế, phân tích cụ thể nguyên nhân tăng, giảm thu và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị.

“Quan điểm xuyên suốt là quản lý chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhưng không gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp và người dân” – Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng nhấn mạnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp là giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững

Theo ông Hồng, hỗ trợ người nộp thuế và bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách phải được triển khai đồng bộ, bởi giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng sản xuất chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Trước hết, Thuế tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế theo quy định. Song song đó, đơn vị tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế, bảo đảm không tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật.

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ, ngành đa dạng hóa hình thức và chủ động cung cấp thông tin qua cổng thông tin điện tử, các kênh truyền thông, Zalo, Fanpage, đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại, hướng dẫn trực tiếp và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Trong 10 tháng năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ đã đăng tải 198 tin, bài trên website ngành; có hơn 92.824 lượt tin, bài trên các kênh Zalo OA, Fanpage và các đơn vị thuế; tổ chức 174 hội nghị, buổi tập huấn, đối thoại với gần 70.000 lượt người tham dự.

Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. Trong 10 tháng, toàn ngành đã giải quyết trên 21.000 hồ sơ hoàn thuế, bao gồm hoàn thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế thu nhập cá nhân, với tổng số tiền trên 5.600 tỷ đồng; 100% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử. Ngành cũng chú trọng hướng dẫn để người nộp thuế hiểu đúng điều kiện, hồ sơ và trình tự thực hiện chính sách, hạn chế sai sót và tránh bỏ lỡ quyền lợi được hưởng.

Ông Hồng nhấn mạnh, Thuế tỉnh Phú Thọ xác định phải chuyển mạnh từ tư duy chỉ tập trung vào số thu trước mắt sang quản lý thuế gắn với thúc đẩy tuân thủ, cải thiện môi trường kinh doanh và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Trọng tâm là bốn nhóm giải pháp: rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là các lĩnh vực còn dư địa như bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý thuế theo rủi ro, khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử; tăng cường đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý nguồn thu cũng như giải quyết khó khăn liên quan đến dự án đầu tư.

“Quản lý chặt chẽ để chống thất thu, hỗ trợ thực chất để nuôi dưỡng nguồn thu”, ông Hồng khẳng định. Khi doanh nghiệp phát triển ổn định, sản xuất, kinh doanh được mở rộng, nguồn thu ngân sách sẽ tăng trưởng bền vững hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh./.