Xã hội

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

PV

PV

12:26 | 11/11/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3292/QĐ-BTC ngày 10/11/2026 về Kế hoạch triển khai thực hiện các kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
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Kế hoạch nêu rõ, công tác phòng, chống thiên tai luôn được cả hệ thống chính trị và nhân dân quan tâm, thực hiện. Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng khốc liệt, bất thường. Bộ Tài chính là đơn vị bao gồm nhiều tổ chức trực thuộc, trong đó có nhiều đơn vị là ngành dọc, với con người, tài sản, cơ sở vật chất, kho tàng, hồ sơ, tài liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Bộ nằm trải dài trên các địa phương tỉnh, thành phố, xã, phường trong cả nước.

Thời gian qua, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai luôn được các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đều được tuyên truyền và nhận thức đầy đủ về nguồn gốc, tác động của thiên tai đối với sự phát triển, ổn định kinh tế - xã hội, từ đó có những hành động, việc làm thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong giai đoạn tới, tình hình thiên tai rất phức tạp bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu, các dự báo gần đây cho thấy thiên tai ở Việt Nam sẽ tiếp tục theo hướng phức tạp, cực đoan, bất thường và khó dự báo, mặc dù mức độ cụ thể của từng loại hình thiên tai từng năm còn phụ thuộc vào các yếu tố khí hậu tự nhiên và điều kiện khu vực.

Kế hoạch triển khai thực hiện các kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Tài chính được ban hành với mục tiêu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính; đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản, cơ sở vật chất, kho tàng, hồ sơ, tài liệu và hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc Bộ Tài chính; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính được duy trì liên tục, xuyên suốt trong và sau khi xảy ra thiên tai.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và sự phối hợp liên ngành trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Kế hoạch nhấn mạnh, công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai phải được thực hiện chủ động, thường xuyên, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Nội dung kế hoạch bao gồm công tác phòng ngừa thiên tai; ứng phó thiên tai; khắc phục hậu quả thiên tai; chế độ báo cáo trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và nguồn tài chính thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị là đầu mối được giao trực tiếp quản lý, vận hành công trình, trụ sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và diễn tập các kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng đơn vị; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả Kế hoạch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị trực thuộc./.

PV
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