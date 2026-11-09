Chứng khoán

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
17:30 | 09/11/2026
(TBTCO) - Theo SSI Research, các quỹ ETF mô phỏng 3 chỉ số VNDiamond, VN30 và VNFIN Lead dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11. Trong đó, GMD dẫn đầu giá trị mua vào.
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Theo báo cáo của SSI Research về kết quả rà soát danh mục các chỉ số trong quý IV/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố danh sách cổ phiếu thuộc 3 bộ chỉ số VN30, VNFIN LeadVNDiamond. Các quỹ ETF mô phỏng những chỉ số này dự kiến thực hiện tái cơ cấu danh mục vào ngày 13/11, trước khi bộ chỉ số mới chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Đối với VNDiamond, cổ phiếu KDH bị loại khỏi rổ chỉ số và không có cổ phiếu nào được bổ sung trong kỳ rà soát này. Theo SSI Research, kết quả trên phù hợp với ước tính trước đó của đơn vị. Trong khi đó, đối với hai chỉ số VN30 và VNFIN Lead, danh mục sẽ được cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng theo kết quả rà soát.

Các quỹ ETF dự kiến giao dịch gần 1.000 tỷ đồng trong kỳ cơ cấu tháng 11

Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 5/11/2026, SSI Research đồng thời cập nhật quy mô tài sản và ước tính hoạt động giao dịch của các quỹ ETF mô phỏng 3 chỉ số. Trong đó, VNDiamond có 6 quỹ ETF mô phỏng, gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, ABF VNDiamond và VFCVN Diamond, với tổng tài sản ròng (AUM) đạt 10,65 nghìn tỷ đồng, tương đương 414,7 triệu USD.

Nhóm VN30 gồm 4 quỹ DCVFMVN30, KIM Growth VN30, MAFM VN30 và SSIAM VN30, có tổng AUM khoảng 8,77 nghìn tỷ đồng, tương đương 339,2 triệu USD. Riêng chỉ số VNFIN Lead được mô phỏng bởi quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, với AUM đạt 597 tỷ đồng, tương đương 23,2 triệu USD.

Về quy mô giao dịch dự kiến trong đợt cơ cấu, nhóm quỹ ETF mô phỏng VNDiamond dẫn đầu với giá trị 734,5 tỷ đồng, tương đương 28,6 triệu USD. Các quỹ mô phỏng VN30 được ước tính giao dịch 208,2 tỷ đồng, tương đương 8,1 triệu USD. Trong khi đó, giá trị giao dịch dự kiến của quỹ theo dõi VNFIN Lead ở mức 26 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 triệu USD.

Xét từng quỹ, DCVFMVN Diamond ETF có quy mô tài sản lớn nhất trong nhóm mô phỏng VNDiamond, đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD, với 324,6 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Đối với nhóm VN30, DCVFMVN30 ETF là quỹ lớn nhất, nắm giữ 5,83 nghìn tỷ đồng tài sản ròng, tương đương 227,2 triệu USD, với 174,5 triệu chứng chỉ quỹ. SSIAM VNFIN Lead ETF có 21,2 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành, cùng tổng tài sản ròng 597 tỷ đồng.

Diễn biến dòng vốn tại các quỹ lớn nhất có sự khác biệt. Từ đầu năm đến thời điểm thống kê, DCVFMVN Diamond ETF ghi nhận giá trị rút ròng khoảng 1,01 nghìn tỷ đồng, trong khi DCVFMVN30 ETF bị rút ròng 410,5 tỷ đồng. Ngược lại, SSIAM VNFIN Lead ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng 36,7 tỷ đồng.

Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của 3 quỹ lần lượt giảm 17,7%, giảm 6,8% và giảm 7,7%. Xét về tổng tài sản ròng, hai quỹ đầu tiên giảm tương ứng 24,3% và 12%, còn SSIAM VNFIN Lead ETF tăng 9,3% so với đầu năm.

Từ kết quả rà soát và tỷ trọng danh mục, SSI Research ước tính, GMD là cổ phiếu được các quỹ ETF mua vào nhiều nhất trong kỳ này, với giá trị khoảng 361 tỷ đồng. Tiếp theo là REE, dự kiến được mua 149 tỷ đồng, và VJC với 112 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ACB đứng đầu danh sách bán ra với giá trị ước tính 191 tỷ đồng, tiếp đến là MSB với 177 tỷ đồng và FPT với 165 tỷ đồng.

Bên cạnh giá trị giao dịch, SSI Research còn tính toán số ngày cần thiết để các quỹ hoàn tất lượng cổ phiếu dự kiến mua hoặc bán. Ở chiều mua, REE cần khoảng 7,72 ngày giao dịch, GMD là 5,3 ngày và NLG là 2,27 ngày. Ở chiều bán, số ngày tương ứng đối với MSB, KDH và ACB lần lượt là 1,12 ngày, 1,06 ngày và 0,65 ngày. Chỉ tiêu này được tính bằng cách so sánh khối lượng cổ phiếu mua, bán ước tính với thanh khoản bình quân trong 6 tháng./.

Thu Hương
Từ khóa:
quỹ etf vndiamond vn30 vnfin lead gmd ssi research ree vjc acb msb kdh

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