Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã CK: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Lũy kế 9 tháng 2026, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.439,8 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 679,5 tỷ đồng. Kết quả tích cực này chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi thuần, sự cải thiện từ hoạt động kinh doanh khác và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm.

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu. Ảnh tư liệu.

Trong đó, thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đạt 9.620,8 tỷ đồng, tăng 21,7%, tương ứng tăng 1.716,8 tỷ đồng.

Đối với các nguồn thu ngoài lãi, hoạt động kinh doanh khác ghi nhận kết quả tích cực với lãi thuần tăng 38,4%, đạt 510,4 tỷ đồng, đóng góp thêm 141,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, một số mảng kinh doanh có sự điều chỉnh, bao gồm hoạt động dịch vụ với lãi thuần đạt 845,9 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối đạt 214,3 tỷ đồng, cùng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng mạnh của thu nhập lãi thuần cùng đóng góp tích cực từ hoạt động kinh doanh khác đã giúp tổng thu nhập hoạt động của MSB duy trì đà tăng 8,2%, đạt 11.029,6 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 832,6 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng thu nhập, MSB tiếp tục kiểm soát chi phí hoạt động, với mức tăng 6,7%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập (8,2%). Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất duy trì ở mức khoảng 37,3%.

Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 6,7%, xuống 1.466,2 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Biên lãi thuần (NIM) hợp nhất của MSB 9 tháng đạt 3,2%, trong khi thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng trưởng, tạo thêm nền tảng cho kết quả kinh doanh chung.

<!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_144S--><!--cke_bookmark_144E--><!--cke_bookmark_891S--><!--cke_bookmark_891E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MSB đạt gần 440.000 tỷ đồng, tăng hơn 7,9% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 13,5%. Song song với mở rộng tín dụng, ngân hàng chủ động cân đối lãi suất cho vay, đồng hành cùng khách hàng.

Ở chiều huy động vốn, tiền gửi khách hàng đạt gần 217.400 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 134.000 tỷ đồng, chiếm hơn 61,6% tổng tiền gửi, tăng 12,7%. Cơ cấu này góp phần đa dạng hóa nguồn huy động, giảm rủi ro và tối ưu chi phí vốn, đồng thời hỗ trợ MSB duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tốt hơn mức trung bình ngành.

Để mở rộng quy mô hoạt động, MSB tiếp tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ. Ngân hàng đã phát hành 624 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Ngoài ra, MSB còn lên kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính thông qua việc dự kiến thành lập ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do MSB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Đồng thời, ngân hàng có kế hoạch góp vốn, mua cổ phần để sở hữu công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, cũng như mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ./.