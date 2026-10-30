Ngân hàng - Bảo hiểm

VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

13:43 | 30/10/2026
(TBTCO) - Ngày 27-28/10, Bảo hiểm VietinBank - VBI và Hyundai Marine & Fire Insurance (HMFI) tổ chức sự kiện hội nghị thường niên, đánh dấu năm thứ 8 trong quan hệ hợp tác chiến lược. Sự kiện tạo cơ hội để VBI kết nối kinh nghiệm quốc tế, cập nhật các xu hướng về phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững.
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Hyundai Marine & Fire Insurance (HMFI) chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Bảo hiểm VietinBank - VBI từ năm 2018. Trong 8 năm kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác, hai doanh nghiệp đã duy trì nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy và phát triển hoạt động của hai đơn vị tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.

VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững
Đại diện Hyundai Marine & Fire Insurance và Bảo hiểm VietinBank ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Tại Hội nghị thường niên năm 2026, đại diện Bảo hiểm VietinBank - VBI đã chia sẻ với đối tác kết quả hoạt động năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, năm 2025, tổng doanh thu của VBI đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng 23,3%. Tiếp đà tăng trưởng của năm 2025, trong 9 tháng đầu năm 2026, VBI tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với tổng doanh thu đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tăng 54,1%. Đáng chú ý, VBI vươn lên Top 5 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần, tăng hai bậc so với cùng kỳ năm 2025.

Từ những kết quả tích cực VBI và HMFI đã đạt được, đại diện cấp cao của hai đơn vị cũng trao đổi về tầm nhìn và phương hướng hợp tác chiến lược trong giai đoạn tới. Phía đối tác Hàn Quốc đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường bảo hiểm tại Việt Nam còn rất lớn song thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt cũng không nhỏ. Trong bối cảnh đó, hai bên tập trung thảo luận về các cơ hội tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng phát triển của ngành bảo hiểm hiện đại. Đồng thời, trao đổi về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sản phẩm - dịch vụ, ứng dụng công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hai bên thống nhất, đây là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, góp phần định hình các ưu tiên hợp tác và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hai doanh nghiệp sau này.

Trong khuôn khổ của hội nghị cũng diễn ra các chương trình hội thảo chuyên đề, tạo diễn đàn để đội ngũ chuyên gia của hai bên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn chuyên môn từ thị trường bảo hiểm Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua hoạt động trao đổi, VBI và HMFI có thêm cơ hội cập nhật xu hướng, tham khảo các mô hình triển khai hiệu quả và tìm kiếm những hướng tiếp cận phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển sản phẩm dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững
Các chuyên gia bảo hiểm của HMFI tham gia hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị thường niên

Phát biểu tại Hội nghị thường niên 2026, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm VietinBank và Bảo hiểm Hyundai đều khẳng định, hợp tác chiến lược VBI – HMFI có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai doanh nghiệp. Trên nền tảng hợp tác tin cậy được vun đắp trong 8 năm qua, VBI và HMFI hướng tới tiếp tục mở rộng kết nối, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm thực tiễn để tạo động lực phát triển mới cho mỗi doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc củng cố quan hệ đối tác, sự hợp tác giữa hai bên còn góp phần thúc đẩy đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị rủi ro, qua đó gia tăng giá trị cho khách hàng, đóng góp vào sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam./.

Hải Băng
Từ khóa:
vbi HMFI bảo hiểm vietinbank Hyundai Marine & Fire Insurance Hội nghị thường niên VBI

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