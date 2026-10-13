Lãnh đạo Bảo hiểm VietinBank đón nhận vinh danh "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhiệt liệt chúc mừng 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh; đồng thời gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, hướng tới tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo. Theo Phó Thủ tướng, doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, chuyển nguồn lực và tiềm năng thành của cải, việc làm và động lực tăng trưởng, qua đó góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” là sự ghi nhận dành cho những doanh nhân có thành tích xuất sắc, không chỉ được thể hiện ở quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh mà còn được đánh giá dựa trên năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, môi trường.

Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank nhận vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” 2026.

Trong nhiều năm trở lại đây, Bảo hiểm VietinBank duy trì vị thế trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô và tốc độ tăng trưởng nổi bật trên thị trường với lợi thế về năng lực công nghệ, hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và mạng lưới phân phối, đối tác rộng rãi.

VBI là một trong những doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số từ sớm và xác định công nghệ là nền tảng quan trọng để đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong giai đoạn 2021–2025, doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái công nghệ phục vụ xuyên suốt chuỗi giá trị bảo hiểm, từ bán hàng, quản lý dữ liệu, khai thác và chăm sóc khách hàng đến giám định, giải quyết và chi trả bồi thường. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần số hóa quy trình, nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành mà còn rút ngắn đáng kể thời gian xử lý nghiệp vụ bồi thường của doanh nghiệp.

Nhiều nền tảng, ứng dụng của VBI như MyVBI, VBI4Sales được ghi nhận tại các giải thưởng công nghệ uy tín như giải thưởng Sao Khuê (năm 2025, 2026), giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (năm 2020, 2021).

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tạo nền tảng để mở rộng quy mô theo hướng bền vững, VBI đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển đa dạng sản phẩm theo hướng đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng và bối cảnh rủi ro của thị trường. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống phân phối đa kênh, kết hợp các kênh phân phối truyền thống như bancassurance, đại lý cá nhân, đại lý tổ chức và các kênh phân phối trực tuyến như ứng dụng di động, thương mại điện tử, kết nối API… Qua đó, không chỉ giúp donah nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận mà còn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Những định hướng chiến lược từ Hội đồng Quản trị của công ty có vai trò quan trọng giúp VBI củng cố năng lực cạnh tranh, thích ứng với những thay đổi của thị trường và không ngừng nâng cao vị thế.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, VBI ghi nhận tổng doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 37,7% so với cùng kỳ năm 2025; hiệu quả hoạt động cũng được đảm bảo với kết quả lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 54,1%; tiếp tục củng cố vị trí top đầu về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Về uy tín thương hiệu, VBI đã có 11 năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất, trong đó, năm 2026 là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp giữ vị trí Top 3.

Các doanh nhân được vinh danh Cúp Thánh Gióng 2026

Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026 dành cho Bảo hiểm VietinBank không chỉ là một dấu mốc tự hào mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đồng lòng quyết tâm của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và nhân viên toàn hệ thống. Đây cũng là nguồn động lực vô cùng ý nghĩa để Bảo hiểm VietinBank tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, nâng cao năng lực quản trị, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam và kinh tế - xã hội của đất nước./.