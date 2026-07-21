VBI nỗ lực kiến tạo giá trị mới từ vai trò đối tác quản trị rủi ro

Từ nền tảng tăng trưởng bền vững

Theo kết quả được công bố tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 vừa được tổ chức ngày 17/7/2026 của Bảo hiểm VietinBank – VBI, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu vượt mốc 3.440 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1%, hướng tới hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu tại Hội nghị

Đáng chú ý, sự tăng trưởng được duy trì ở nhiều phân khúc kinh doanh trọng điểm. Nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ nhờ khả năng khai thác các dự án trọng điểm và các khách hàng quy mô lớn. Kênh bancassurance tiếp tục bứt phá với chiến lược “đa kênh – đa giá trị” với việc không ngừng mở rộng mạng lưới ngân hàng đối tác. Lĩnh vực bảo hiểm số tiếp tục khẳng định ưu thế của VBI về công nghệ kết nối nhiều nền tảng cùng khả năng phát triển sản phẩm đa dạng, phù hợp hành vi và nhu cầu bảo vệ của từng nhóm khách hàng. Doanh thu tái bảo hiểm của VBI cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, là minh chứng cho năng lực tài chính, quản trị rủi ro và uy tín vững bền của doanh nghiệp.

Trong công tác bồi thường, trong nửa đầu năm 2026, VBI đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 133.500 trường hợp với tổng số tiền chi trả gần 900 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tài chính cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp, giúp khắc phục và sớm ổn định cuộc sống, kinh doanh sau sự cố. Theo đại diện doanh nghiệp, các sự kiện mưa lũ lớn xảy ra liên tiếp trong năm 2025 là một phần nguyên nhân khiến số sự kiện và số tiền chi trả năm 2026 tăng hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Song hành cùng kết quả kinh doanh, VBI tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu khi 2 năm liên tiếp được xếp hạng Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2025 - 2026 (theo Vietnam Report công bố), đồng thời ghi dấu ấn trong lĩnh vực chuyển đổi số khi nền tảng myvbi.vn nhận xếp hạng 5 sao lĩnh vực Công nghệ Tài chính tại Giải thưởng Sao Khuê 2026.

VBI có 2 năm liên tiếp nằm trong Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam. Ảnh: Vietnam Report

Đến hành trình đồng hành cùng khách hàng phát triển bền vững

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm VietinBank chia sẻ: Các loại hình rủi ro ngày càng đa dạng và khó lường. Số tiền chi trả của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đóng góp phần nào vào việc khắc phục sự cố, ở nhiều trường hợp, khó khăn của người bị thiệt hại vẫn rất lớn. Do vậy, kỳ vọng của chúng tôi là có thể đồng hành để tư vấn, giúp khách hàng nhận diện, phòng ngừa và quản trị rủi ro một cách toàn diện, hiệu quả hơn. Đó là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững cho khách hàng và thị trường bảo hiểm.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, để hiện thực hóa mục tiêu này, VBI đang không ngừng nâng cao năng lực tư vấn và xây dựng các giải pháp bảo hiểm phù hợp, cá nhân hóa với từng phân khúc khách hàng, từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, khách hàng FDI đến khách hàng trên môi trường số.

Nửa đầu năm 2026, VBI chi trả gần 900 tỷ đồng cho hơn 133.500 khách hàng. Ảnh: VBI

Doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức của khách hàng về các rủi ro trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh; liên tục rà soát, cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như các quy định mới của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc.

Bên cạnh đó, VBI tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc ứng dụng AI và OCR giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ bảo hiểm sức khỏe và xe cơ giới, trong khi nền tảng myvbi.vn tiếp tục được hoàn thiện để mang đến trải nghiệm bảo hiểm trực tuyến minh bạch, thuận tiện và tối hưu hơn.

Với nền tảng tăng trưởng vững chắc cùng định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, VBI không ngừng kiến tạo những giá trị mới của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới - nơi bảo hiểm không chỉ là công cụ bảo vệ tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình quản trị rủi ro và phát triển bền vững của mỗi khách hàng./.