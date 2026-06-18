Trong bối cảnh ngành bảo hiểm cạnh tranh mạnh về công nghệ và dịch vụ, Tập đoàn Bảo hiểm DBV đẩy mạnh đầu tư các giải pháp số nhằm rút ngắn quy trình, nâng cao tính minh bạch và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Giải pháp số hóa bồi thường DBV eClaim 360 được vinh danh tại nhiều giải thưởng và nhận sự đánh giá tích cực từ các tổ chức uy tín như: Giải thưởng Sao Khuê 2026 và Danh hiệu “Dịch vụ số xuất sắc” tại Vietnam I4 Impact Awards 2026. Đồng thời, DBV cũng triển khai nhiều nền tảng công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho mọi khách hàng như DBV Connect và My DBV.

DBV khẳng định vị thế top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2026.

Lũy kế đến hết tháng 4/2026, DBV tiếp tục là một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu bảo hiểm lớn nhất với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.963 tỷ đồng, chiếm 6% thị phần, mức tăng trưởng doanh thu đạt 95,6% (theo số liệu thống kê sơ bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính đến hết tháng 4/2026).

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là nghiệp vụ chủ lực với doanh thu đạt 1.380 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác như bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hàng hải và bảo hiểm con người cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Với 105 chi nhánh và đơn vị thành viên trên toàn quốc, DBV hiện là doanh nghiệp có hệ thống phục vụ khách hàng và chi trả bảo hiểm lớn trong khối bảo hiểm phi nhân thọ. Cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược DB - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc, tiếp tục mang đến cho DBV lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và năng lực phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của DBV trên thị trường.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín trong ngành bảo hiểm là những nghiên cứu thường kỳ do Vietnam Report xây dựng dựa trên các chuẩn mực xếp hạng và thông lệ quốc tế, được công bố trên Báo VietNamNet.

Các doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách năm nay đều là những đại diện hoạt động hiệu quả, giàu kinh nghiệm, có vị thế, uy tín và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Danh hiệu Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực cạnh tranh và mức độ tín nhiệm của Tập đoàn Bảo hiểm DBV trên thị trường. Trong thời gian tới, DBV sẽ tiếp tục mở rộng năng lực khai thác, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu ở các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời tạo dựng động lực tăng trưởng bền vững cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.