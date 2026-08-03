Đầu tư

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

Thu Hương

Thu Hương

18:25 | 03/08/2026
(TBTCO) - Theo TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cùng các thông tin liên quan đến thị trường vàng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, làm gia tăng biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng trong nước vẫn bám sát diễn biến của thị trường vàng thế giới.
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PV: Thưa ông, thị trường vàng trong nước thời gian gần đây ghi nhận những biến động mạnh, có thời điểm giá vàng miếng giảm tới khoảng 7 triệu đồng/lượng chỉ trong thời gian ngắn. Theo ông, đâu là những yếu tố chính dẫn đến đợt điều chỉnh này? Mức giảm của giá vàng trong nước phản ánh chủ yếu diễn biến của giá vàng thế giới hay còn chịu tác động từ những yếu tố riêng của thị trường trong nước?

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế
TS. Châu Đình Linh

TS. Châu Đình Linh: Khi đánh giá diễn biến của giá vàng trong nước cần đặt trong bối cảnh chung của thị trường vàng thế giới bởi hai thị trường có mối liên hệ chặt chẽ. Về cơ bản, giá vàng trong nước vận động cùng chiều với giá vàng quốc tế. Sau giai đoạn tăng mạnh, việc xuất hiện các nhịp điều chỉnh là diễn biến bình thường của thị trường. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, xu hướng tăng của giá vàng vẫn chưa thay đổi.

Hiện nay, giá vàng thế giới chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố. Những căng thẳng địa chính trị vẫn tồn tại nhưng phần lớn đã được phản ánh vào giá, trong khi nhà đầu tư dần thích ứng với các biến động nên vai trò hỗ trợ của yếu tố này không còn mạnh như trước.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng. Tại cuộc họp tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi 3,5 - 3,75% và duy trì lập trường thận trọng. Mặt bằng lãi suất cao giúp đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì sức hấp dẫn, thu hút một phần dòng vốn sang các tài sản sinh lời và tạo áp lực đối với giá vàng.

Đồng thời, lực mua trên thị trường cũng suy yếu khi nhiều quỹ đầu tư không còn duy trì mua ròng mạnh như trước, còn tốc độ tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương chậm lại, khiến giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, giá vàng trong nước khó có thể đi ngược xu hướng của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ngoài tác động từ giá vàng thế giới, thị trường trong nước còn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố đặc thù. Quá trình sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng cùng những diễn biến mới trên thị trường đã tác động đáng kể đến tâm lý của người nắm giữ vàng.

Một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng bán ra trước các thông tin liên quan đến việc hoàn thiện chính sách quản lý thị trường vàng cũng như những diễn biến tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng và kim cương. Do một số doanh nghiệp cùng kinh doanh vàng và kim cương nên thông tin phát sinh ở một lĩnh vực cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Có thể thấy, áp lực điều chỉnh từ thị trường quốc tế kết hợp với yếu tố tâm lý trong nước đã tạo hiệu ứng cộng hưởng đối với giá vàng.

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế
Về cơ bản, xu hướng của giá vàng trong nước vẫn sẽ bám sát diễn biến của giá vàng thế giới. Ảnh: An Thư

PV: Bên cạnh diễn biến của giá vàng thế giới, thời gian qua thị trường cũng xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến các vụ án, hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với một số cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực vàng, kim cương. Theo ông, những diễn biến này đã tác động như thế nào đến tâm lý của người dân, nhà đầu tư cũng như hoạt động giao dịch trên thị trường vàng?

TS. Châu Đình Linh: Theo tôi, cần phân biệt rõ tác động của các hoạt động thanh tra, kiểm tra và quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường vàng. Những biện pháp này chủ yếu ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới, chứ không làm thay đổi giá trị nội tại của vàng.

Thời gian qua, cùng với việc sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, cơ quan quản lý đã tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng; siết chặt các quy định về thuế, thanh toán không dùng tiền mặt và nhiều nội dung quản lý khác. Những giải pháp này góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, đồng thời hỗ trợ quá trình thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến thị trường vàng và kim cương cũng tác động nhất định đến tâm lý nhà đầu tư.

Khi xuất hiện tâm lý lo ngại, một bộ phận người nắm giữ vàng có xu hướng bán ra, làm nguồn cung trên thị trường tăng lên và tạo áp lực điều chỉnh đối với giá vàng trong nước. Nếu doanh nghiệp xử lý truyền thông chưa phù hợp, tâm lý lo ngại có thể gia tăng, khiến hoạt động bán ra diễn ra mạnh hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là tác động ngắn hạn trong quá trình lành mạnh hóa thị trường. Về dài hạn, việc tăng cường quản lý và xử lý các vi phạm sẽ góp phần xây dựng thị trường vàng minh bạch, ổn định và phát triển bền vững hơn.

PV: Với những diễn biến hiện nay, ông dự báo xu hướng của thị trường vàng trong nước trong thời gian tới sẽ như thế nào?

TS. Châu Đình Linh: Về cơ bản, xu hướng của giá vàng trong nước vẫn sẽ bám sát diễn biến của giá vàng thế giới. Đây vẫn là yếu tố có ảnh hưởng quyết định bởi vàng là loại tài sản có tính đồng nhất về giá trị, trong khi giá trong nước được hình thành trên cơ sở tham chiếu diễn biến của thị trường quốc tế. Vì vậy, khi giá vàng thế giới biến động, giá vàng trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo cùng chiều, dù mức độ biến động có thể khác nhau trong từng thời điểm.

Vàng vẫn được xem là kênh tích lũy dài hạn

Theo TS. Châu Đình Linh, mục tiêu nắm giữ của mỗi nhà đầu tư có thể khác nhau. Với nhiều người, vàng vẫn được xem là kênh tích lũy và dự trữ trong dài hạn, do đó những biến động của giá vàng trong ngắn hạn thường không làm thay đổi mục tiêu nắm giữ. Trong khi đó, cách ứng xử trước biến động giá của từng nhóm nhà đầu tư cũng có sự khác biệt.

Trong thời gian tới, thị trường vàng quốc tế sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố như quan hệ cung - cầu, chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng như các yếu tố địa chính trị. Đối với thị trường trong nước, bên cạnh ảnh hưởng từ các yếu tố quốc tế, tâm lý của nhà đầu tư và người nắm giữ vàng vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng. Quá trình hoàn thiện khung khổ pháp lý, cùng các hoạt động thanh tra, kiểm tra và những thông tin liên quan đến thị trường có thể tiếp tục tác động đến quyết định mua bán của nhà đầu tư, qua đó ảnh hưởng đến diễn biến giá trong ngắn hạn.

Nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá vàng trong nước có thể còn chịu sức ép điều chỉnh và chênh lệch với giá vàng thế giới sẽ tiếp tục thu hẹp. Tuy nhiên, mức giá trong nước vẫn được hình thành trên cơ sở tham chiếu giá vàng quốc tế, đồng thời chịu tác động của các chi phí và đặc thù của thị trường trong nước.

Về dài hạn, khi khung khổ pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động quản lý thị trường ngày càng minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư được củng cố, thị trường vàng trong nước sẽ vận hành ổn định hơn. Khi đó, giá vàng trong nước sẽ phản ánh sát hơn diễn biến của thị trường quốc tế, góp phần hạn chế những biến động bất thường và thu hẹp dần khoảng cách giữa hai thị trường.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thu Hương
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