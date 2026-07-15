Ngân hàng - Bảo hiểm

Thị trường vàng trước nhiều lực kéo trái chiều, khó sinh lời đột biến

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

18:53 | 15/07/2026
(TBTCO) - Sau khi giảm hơn 28% so với đỉnh đầu năm 2026, giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao, đồng USD mạnh và áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo cao do các chính sách mới chưa tạo chuyển biến rõ rệt, giới chuyên gia cho rằng vàng khó còn mang lại mức sinh lời đột biến như trước.
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Giá vàng thế giới cố giữ mốc 4.000 USD/ounce, vàng SJC vẫn “đắt đỏ”

Giá vàng thế giới sau khi chịu áp lực sau khi giảm mạnh trong phiên trước thủng mốc 4.000 USD/ounce, đã phục hồi nhẹ 0,22% lên khoảng 4.011 USD/ounce, tăng 8,72 USD trong phiên giao dịch sáng ngày 14/7. Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Kịch bản này có thể đẩy giá dầu và chi phí năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Trong môi trường lãi suất cao, vàng là tài sản không mang lại lợi suất thường kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Thị trường vàng trước nhiều lực kéo trái chiều, khó sinh lời đột biến
Nguồn: muavangbac.vn. Đồ họa tư liệu

So với ngưỡng gần 5.600 USD/ounce mà giá vàng từng chạm vào cuối tháng 1/2026, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 1.580 USD/ounce, tương đương giảm 28,3%. Thống kê từ Công ty Quản lý Tài sản Sprott (Mỹ) cũng cho thấy, tính chung cả quý II/2026, giá vàng giảm 660,04 USD/ounce, tương đương 14,14%, đánh dấu quý sụt giảm mạnh nhất kể từ quý II/2013 - giai đoạn Fed bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất đầu tiên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Có nhiều điểm khác với diễn biến thế giới, giá vàng SJC trong nước vẫn duy trì ở vùng cao nhờ nguồn cung hạn chế và chênh lệch lớn so với giá quốc tế. Trong khi giá vàng thế giới giảm khoảng 4,6% so với tháng trước, giá vàng SJC trong nước gần như dao động trong biên độ hẹp, với giá bán ra hiện ở mức khoảng 147 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ tháng trước, song giảm khoảng 23% từ đỉnh đầu tháng 3/2026.

Nhờ đó, chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục duy trì ở mức rất cao, khoảng 20 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu tháng 6/2026, khi thị trường chứng kiến đợt giảm mạnh đồng loạt khiến khoảng cách này thu hẹp xuống chỉ còn khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Điều này phản ánh giá vàng SJC vẫn chịu tác động chủ yếu từ yếu tố cung - cầu trong nước và cơ chế quản lý thị trường, thay vì hoàn toàn bám sát biến động của giá vàng quốc tế.

Trong phiên sáng ngày 14/7, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm. SJC, DOJI cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở mức 142,2 - 146,2 triệu đồng/lượng, với chiều mua giảm 800.000 đồng/lượng và chiều bán giảm 600.000 đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 142,2 - 147,1 triệu đồng/lượng, trong đó chiều mua giảm 800.000 đồng/lượng và chiều bán giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với ngày 13/7.

Những lực cản đè nặng giá vàng

Lý giải áp lực điều chỉnh giá vàng do sự kết hợp của nhiều yếu tố trong và ngoài nước, trong báo cáo phân tích, dự báo hàng tháng được Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) mới phát hành, ông Phạm Minh Thụy - Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính đánh giá, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, cùng bất ổn nội bộ ở nhiều quốc gia có nguy cơ làm tăng lạm phát, giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, một số ngân hàng chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ… đã khiến nhiều ngân hàng, nhà đầu tư phải bán vàng ra…

Giá vàng giằng co giữa nhiều yếu tố chi phối

“Bất ổn nội bộ ở nhiều quốc gia có thể vẫn kéo dài, giá năng lượng vẫn ở mức khá cao, tăng trưởng kinh tế chậm lại, các ngân hàng trung ương có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt… khiến cho nhiều nhà đầu tư muốn nắm giữ USD thay cho vàng. Sự dịch chuyển thanh khoản này có thể tiếp tục làm giảm giá vàng. Mặt khác, việc tăng cường chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... khiến thâm hụt ngân sách của nhiều quốc gia tăng mạnh, vàng lại có xu hướng tăng giá trong trung hạn. Vì vậy, trên thị trường thế giới tháng 7/2026 giá vàng có thể biến động từ 3.800 - 4.300 USD/ounce” - ông Phạm Minh Thụy dự báo.

Cùng với đó, chỉ số DXY bình quân tháng 6/2026 ở mức 100,32 điểm, tăng 1,63% so với tháng 5/2026 và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm 2025; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, riêng loại kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức 4,3% của tháng 4/2026 lên mức 4,6% vào tháng 5 và 6/2026… đã khiến nhiều nhà đầu tư muốn bán vàng để “trú ẩn” vào USD.

“Với mức tăng mạnh giá vàng trong hai năm qua, nhiều nhà đầu tư chốt lời vàng để bù đắp tổn thất ở các danh mục khác, hoặc chuyển sang nắm giữ tiền mặt khi nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm 2026” - ông Thụy nhìn nhận.

Ngoài ra, ở trong nước, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chống gian lận trong kinh doanh vàng, cho nên số người mua vàng vì mục đích đầu cơ giảm bớt.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cơ quan này đã đề nghị và phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, góp phần cải thiện chênh lệch giá và hoạt động mua, bán trên thị trường vàng đã không còn sôi động như trước đây.

Cũng theo đánh giá của TS. Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia kinh tế, nguồn cung vàng SJC sẽ dần được cải thiện do Ngân hàng Nhà nước tăng nguồn cung ra thị trường qua các kênh ngân hàng thương mại và kết quả xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý vàng miếng SJC, cũng như do niềm tin của người dân vào vàng nhẫn dần khôi phục và củng cố, thay vì sùng bái quá mức và vô lý vào thương hiệu vàng miếng SJC.

“Giãn cách giá vàng trong nước và quốc tế có thể thu hẹp trước chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về triển khai Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, với điểm cốt lõi là bãi bỏ độc quyền nhà nước trong sản xuất vàng miếng, thắt chặt giao dịch (chuyển khoản nếu từ 20 triệu đồng/ngày), khai trương sàn giao dịch vàng và chuẩn hóa quy định nhập khẩu, kinh doanh vàng; siết chặt giao dịch thông qua thanh toán chuyển khoản, xuất hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế và đẩy mạnh thanh tra, giám sát sẽ góp phần đáng kể trong việc minh bạch hóa thị trường” - ông Phong nêu quan điểm.

Vàng thành tài sản phòng thủ

Trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong nửa cuối năm, giá vàng được dự báo còn đối mặt với nhiều thách thức. Ngân hàng Bank of America (Mỹ) đã hạ 14% dự báo giá vàng bình quân năm 2026, xuống còn 4.360 USD/ounce, phản ánh quan điểm thận trọng hơn, trước triển vọng ngắn hạn của thị trường.

Sự điều chỉnh trong triển vọng của Bank of America xuất phát từ dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm ba lần trong năm nay, ngay cả khi áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, lãi suất cao luôn là yếu tố bất lợi đối với vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như trái phiếu hay tiền gửi. Khi đồng USD mạnh lên và lợi suất tăng cao, dòng tiền thường có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến các tài sản sinh lời tốt hơn…

Trong bối cảnh chênh lệch mua - bán quá rộng và nhanh giữa giá trong nước và nước ngoài, việc “lướt sóng” vàng có thể mang lại lợi nhuận trước mắt cho nhà đầu tư, song có rủi ro cao cho người nào rơi vào tình trạng rủi ro “mua đỉnh, bán đáy” do thiếu thông tin, vay nợ lãi cao để đầu cơ vàng.

Vì vậy, ông Phong khuyến cáo nhà đầu tư cần từ bỏ tư duy “lướt sóng” vàng để tìm kiếm mức sinh lời đột biến như giai đoạn trước…, mà vàng chỉ nên được nhìn nhận là tài sản phòng thủ, giúp bảo vệ danh mục trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị hay các thay đổi trong chính sách của Mỹ.
Ánh Tuyết
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Cập nhật: 15/07/2026 19:30

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Cập nhật: 15/07/2026 19:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80