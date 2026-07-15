Thuế - Hải quan

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

Song Linh

Song Linh

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18:52 | 15/07/2026
(TBTCO) - Tại Tọa đàm “Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều ngày 15/7, đại diện cơ quan thuế đã giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp...
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Ngành Thuế đã cấp gần 340 nghìn tài khoản thuế điện tử cho cá nhân Hải quan tập huấn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tại tọa đàm, ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ tịch VCCI cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý với Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cùng các luật thuế mới đã có hiệu lực. Do đặc thù ngành có hơn 652.000 người tham gia, việc triển khai các quy định mới phát sinh nhiều vướng mắc trong thực tiễn, nhất là về mô hình hoạt động, điều kiện kinh doanh và chính sách thuế.

Tại tọa đàm đại diện doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp chia sẻ những vướng mắc khi thực hiện các quy định mới liên quan đến đăng ký thuế, hóa đơn điện tử và nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoa hồng.

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp
Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Hải Anh

Giải đáp các ý kiến tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ban Chính sách, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan thuế đã có hướng dẫn thống nhất để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo bà Hà, ngày 18/6/2026, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4062/CT-NVT hướng dẫn cơ quan thuế địa phương về đăng ký thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là cá nhân có hoạt động kinh doanh hoàn toàn có thể đăng ký thuế mà không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh. Trên Cổng dịch vụ công, người dân chỉ cần lựa chọn mục “không đăng ký kinh doanh” vẫn có thể hoàn tất thủ tục đăng ký thuế trực tuyến.

Đại diện Cục Thuế cũng khẳng định, sau khi được cấp mã số thuế, nếu sau này cá nhân đăng ký hộ kinh doanh thì vẫn tiếp tục sử dụng chính mã số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân làm mã số thuế, không phải đăng ký lại.

“Vì vậy sẽ không có câu chuyện hàng trăm nghìn người tham gia bán hàng đa cấp gặp khó khăn trong việc đăng ký thuế như một số ý kiến lo ngại” - bà Hà nhấn mạnh.

Liên quan đến việc triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2026, bà Hà cho biết, ngay sau khi hoàn thành đăng ký thuế, cá nhân có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Trường hợp sau này chuyển sang đăng ký hộ kinh doanh thì vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử mà không phát sinh vướng mắc về thủ tục.

Theo đại diện Cục Thuế, các cơ quan thuế địa phương đã được hướng dẫn thống nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp triển khai thuận lợi.

Đối với băn khoăn về việc áp dụng thuế đối với khoản hoa hồng bán hàng đa cấp, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đây không phải là quy định mới. Ngay từ Thông tư số 40/2021/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định khoản hoa hồng đại lý bán đúng giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Do đó, các quy định hiện hành chủ yếu là kế thừa và thực hiện theo khuôn khổ pháp luật về thuế./.

Theo số liệu của Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam, đến cuối năm 2025, toàn ngành có 652.184 người tham gia, đạt doanh thu 15.096 tỷ đồng, chi trả hoa hồng 5.056 tỷ đồng và đóng góp 2.306 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Song Linh
Từ khóa:
chính sách thuế đa cấp hoá đơn điện tử thuế đăng ký thuế trực tuyến ngành bán hàng đa cấp thuế hoa hồng đa cấp

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