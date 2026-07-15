Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán Trung ương giao, có 12/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 60,7%; thu từ DNNN trung ương đạt 83,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 62,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 90,8%; thu phí, lệ phí đạt 65,6%...

So với cùng kỳ năm trước, có 9/17 khoản thu tăng: thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 9,5%; thu từ DNNN trung ương tăng 62,5%; thu phí, lệ phí tăng 17,2%; thu lệ phí trước bạ tăng 57,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 18,1%...

Đánh giá kết quả thu nội địa 6 tháng, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, trong bối cảnh kinh tế vẫn chịu tác động từ biến động thị trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp còn đối mặt không ít khó khăn, kết quả thu ngân sách nhà nước của Thuế tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Đây không chỉ là kết quả của công tác điều hành quyết liệt, bám sát thực tiễn, mà còn phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Có thể thấy, đằng sau những con số tích cực là sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành ngay đầu năm của đơn vị. Thuế tỉnh Cao Bằng đã kịp thời triển khai chính sách thuế mới, tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, địa phương để khai thác hiệu quả nguồn thu tiềm năng, theo dõi chặt từng khoản thu, dự báo các yếu tố ảnh hưởng tiến độ dự toán. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý thuế thương mại điện tử, kinh doanh số và ứng dụng công nghệ thông tin, giúp mở rộng cơ sở thu, nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế.

Theo ông Long, Thuế tỉnh Cao Bằng xác định 6 tháng cuối năm còn nhiều áp lực. Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu tăng thu, đơn vị chọn giải pháp quản lý toàn diện, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế phục hồi sản xuất, vừa bảo đảm nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm, Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục siết chặt kỷ cương trong quản lý nợ thuế và kiểm tra theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Các khoản nợ được phân loại chính xác để áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế phù hợp; công khai các trường hợp chây ỳ, kéo dài; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ. Ông Nguyễn Việt Long

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng

Theo hướng này, trọng tâm được đặt vào việc quản lý chặt chẽ từng nguồn thu, tăng cường phân tích dữ liệu, dự báo sát diễn biến kinh tế để chủ động tham mưu giải pháp điều hành phù hợp.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Cao Bằng tiếp tục rà soát, khai thác các khoản thu còn dư địa, đẩy mạnh chống thất thu ở lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản và hộ kinh doanh; tăng cường kiểm soát hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm ngăn chặn gian lận, trốn thuế.

Đơn vị cũng cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế điện tử; chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế; làm sạch mã số thuế; tích hợp dữ liệu dân cư với dữ liệu đăng ký kinh doanh để nâng cao chất lượng quản lý. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cũng được đổi mới theo hướng đa dạng, hiện đại, góp phần nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính./.