Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán

Đánh giá kết quả thu nội địa 5 tháng, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 13/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 53,4%; thu từ DNNN trung ương đạt 66,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 189,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 50,2%; thuế thu nhập cá nhân đạt 86,5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 44,6%...

So với cùng kỳ năm trước có 11/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 7,8%; thu từ DNNN trung ương tăng 37,8%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 26,6%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 51,6%; thu tiền sử dụng đất tăng 39,5%…

Trong 5 tháng, Thuế tỉnh Cao Bằng đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền năm 2026 đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II, ông Long cho hay, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an, UBND xã, phường, các cơ quan liên quan rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế. Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, đảm bảo cả về chất lượng và số lượng cuộc kiểm tra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hóa đơn điện tử để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận về hóa đơn điện tử…