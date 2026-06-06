Thuế - Hải quan

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
16:12 | 06/06/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, tổng thu nội địa tháng 5/2026 trên địa bàn tỉnh được 141,8 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng năm 2026 được 951,4 tỷ đồng, đạt 59,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025.
aa
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 49% dự toán

Đánh giá kết quả thu nội địa 5 tháng, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 13/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 53,4%; thu từ DNNN trung ương đạt 66,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 189,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 50,2%; thuế thu nhập cá nhân đạt 86,5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 44,6%...

So với cùng kỳ năm trước có 11/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 7,8%; thu từ DNNN trung ương tăng 37,8%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 26,6%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 51,6%; thu tiền sử dụng đất tăng 39,5%…

Trong 5 tháng, Thuế tỉnh Cao Bằng đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền năm 2026 đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả.

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật thuế. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo chống thất thu NSNN và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II, ông Long cho hay, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an, UBND xã, phường, các cơ quan liên quan rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế. Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, đảm bảo cả về chất lượng và số lượng cuộc kiểm tra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hóa đơn điện tử để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận về hóa đơn điện tử…

Đức Việt
Từ khóa:
thuế tỉnh cao bằng thu nội địa ông nguyễn việt long dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 166.018,4 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Kho bạc Nhà nước: Chủ động thích ứng biến động thị trường giúp huy động vốn hiệu quả

Dành cho bạn

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá cao su thế giới đang trong giai đoạn điều chỉnh

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Đọc thêm

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế theo chức năng của cơ quan Thuế tại địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế.
Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

(TBTCO) - Đà phục hồi của hoạt động giao thương quốc tế đã tạo động lực cho xuất khẩu hàng hóa qua sân bay quốc tế Cam Ranh tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Với các mặt hàng chủ lực như tôm hùm, trái cây..., kim ngạch xuất khẩu qua đơn vị đạt hơn 131,5 triệu USD, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước.
Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

Chi cục Hải quan khu vực VIII đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Với vai trò là lực lượng tuyến đầu trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý đơn thuần sang mô hình phục vụ, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

(TBTCO) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, nhiều đơn vị hải quan trên các tuyến biên giới, cửa khẩu trọng điểm đã đồng loạt tăng cường kiểm soát địa bàn, quyết tâm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.
Số hóa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thúc đẩy logistics xuyên biên giới

Số hóa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thúc đẩy logistics xuyên biên giới

(TBTCO) - Sau 6 năm triển khai Nghị định số 46/2020/NĐ-CP, Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN đã góp phần thúc đẩy kết nối thương mại nội khối. Trước yêu cầu tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2020/NĐ-CP theo hướng số hóa toàn diện thủ tục, thúc đẩy logistics xuyên biên giới.
Đơn giản chế độ kế toán, “tiếp sức” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Đơn giản chế độ kế toán, “tiếp sức” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

(TBTCO) - Theo quy định mới, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người thân làm kế toán. Chuyên gia cho rằng, đây là bước tiến tích cực trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình nâng cao năng lực quản trị của khu vực kinh tế hộ gia đình, qua đó tạo điều kiện để các hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế chính thức.
Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

(TBTCO) - Trước nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp, Hải quan khu vực XIV đang tập trung kiểm soát chặt tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

(TBTCO) - Làm việc với Chi cục Hải quan khu vực X về công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng đạt gần 60% dự toán

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Quảng Ninh tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ninh tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

"Biển Việt Nam - Hành trình xanh": Lan tỏa khát vọng phát triển bền vững từ tình yêu biển đảo

Để kinh tế biển phát triển bền vững: Cần một thể chế đủ mạnh để mở đường cho nguồn lực biển

Để kinh tế biển phát triển bền vững: Cần một thể chế đủ mạnh để mở đường cho nguồn lực biển

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sàn thương mại điện tử gỡ bỏ sản phẩm bị cảnh báo thu hồi

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước