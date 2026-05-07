Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 49% dự toán

10/17 khoản thu tăng trưởng

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 11/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 44,3%; thu từ DNNN trung ương đạt 53,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 127,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 46,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 76,3%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 44,6%...

So với cùng kỳ năm trước có 10/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 8,4%; thu từ DNNN trung ương tăng 37,8%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 26,6%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 117,2%; thu tiền sử dụng đất tăng 49,5%...

Để có được kết quả trên, theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ban hành các công văn tuyên truyền đến người nộp thuế qua thư điện tử, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, Zalo, Fanpage tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế các văn bản, chính sách thuế, phí mới ban hành, văn bản sửa đổi bổ sung.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các hồ sơ khai thuế có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế… để chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp sát đúng với thực tế phát sinh. Kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế.

Theo ông Nguyễn Việt Long, tính đến tháng 4/2026, đơn vị thu được 227,8 tỷ đồng nợ thuế, trong đó thu nợ thuế phát sinh là 180 tỷ đồng, thu nợ năm 2025 chuyển sang là 47,8 tỷ đồng.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Kết quả, tính từ 1/1/2026 đến ngày 30/4/2026 nhận trong kỳ 640 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 2,810 tỷ đồng, 312 hồ sơ thuộc trường hợp được hoàn thuế với số tiền 1,557 tỷ đồng, 328 hồ sơ không thuộc trường hợp được hoàn số tiền 1,253 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình. Theo đó, đã ban hành trên 16 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ; thực hiện công khai thông tin trên 1.300 lượt; ban hành 830 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế; ban hành 20 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; 18 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra

Ông Long cho hay, trong tháng 5, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Phối hợp với cơ quan Công an, UBND xã, phường, các cơ quan liên quan về rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng, đơn vị tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt đảm bảo cả về chất lượng và số lượng cuộc kiểm tra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hóa đơn điện tử để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận về hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới; thực hiện rà soát; đăng tải công khai những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.