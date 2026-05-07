Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 49% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
10:43 | 07/05/2026
Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, lũy kế thu nội địa 4 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh được 846,2 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.
aa
Thuế tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025

10/17 khoản thu tăng trưởng

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 11/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân: Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương đạt 44,3%; thu từ DNNN trung ương đạt 53,6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 127,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 46,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 76,3%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 44,6%...

So với cùng kỳ năm trước có 10/17 khoản thu tăng trưởng: Thu từ khu vực DNNN địa phương tăng 8,4%; thu từ DNNN trung ương tăng 37,8%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 26,6%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 117,2%; thu tiền sử dụng đất tăng 49,5%...

Để có được kết quả trên, theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ban hành các công văn tuyên truyền đến người nộp thuế qua thư điện tử, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, Zalo, Fanpage tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế các văn bản, chính sách thuế, phí mới ban hành, văn bản sửa đổi bổ sung.

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 49% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các hồ sơ khai thuế có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế… để chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp sát đúng với thực tế phát sinh. Kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế.

Theo ông Nguyễn Việt Long, tính đến tháng 4/2026, đơn vị thu được 227,8 tỷ đồng nợ thuế, trong đó thu nợ thuế phát sinh là 180 tỷ đồng, thu nợ năm 2025 chuyển sang là 47,8 tỷ đồng.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế ngay từ đầu năm, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo thực hiện chi hoàn thuế đúng quy định. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục miễn, giảm thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế.

Kết quả, tính từ 1/1/2026 đến ngày 30/4/2026 nhận trong kỳ 640 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 2,810 tỷ đồng, 312 hồ sơ thuộc trường hợp được hoàn thuế với số tiền 1,557 tỷ đồng, 328 hồ sơ không thuộc trường hợp được hoàn số tiền 1,253 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình. Theo đó, đã ban hành trên 16 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ; thực hiện công khai thông tin trên 1.300 lượt; ban hành 830 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế; ban hành 20 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; 18 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra

Ông Long cho hay, trong tháng 5, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đẩy mạnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Phối hợp với cơ quan Công an, UBND xã, phường, các cơ quan liên quan về rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng, đơn vị tập trung nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt đảm bảo cả về chất lượng và số lượng cuộc kiểm tra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra hóa đơn điện tử để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận về hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác và theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới; thực hiện rà soát; đăng tải công khai những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đức Việt
Từ khóa:
thuế tỉnh cao bằng thu nội địa ông nguyễn việt long dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công đạt 12,6% kế hoạch, gỡ điểm nghẽn "mở khóa" hơn 1 triệu tỷ đồng

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Dành cho bạn

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Đọc thêm

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

Prudential Việt Nam lãi kỷ lục gần 5.000 tỷ đồng, phát sinh khoản xử phạt thuế hơn 135 tỷ đồng

(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

Bộ Công thương ban hành quy tắc xuất xứ hàng hóa thực thi Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
Hoàn thiện chính sách quản lý thuế xuất nhập khẩu: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách

Hoàn thiện chính sách quản lý thuế xuất nhập khẩu: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách

(TBTCO) - Sau hơn 5 năm triển khai, Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã góp phần quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trước yêu cầu cải cách, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.
Khánh Hòa: Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 736 tỷ đồng sau 4 tháng

Khánh Hòa: Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 736 tỷ đồng sau 4 tháng

(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 736,82 tỷ đồng, tăng 17,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ xăng dầu và nguyên liệu phục vụ đóng mới tàu biển xuất khẩu tiếp tục đóng góp tích cực cho mức tăng trưởng này.
Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trên cơ sở đó những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn năm 2026.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 359/2025/NĐ-CP.
Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, với chỉ tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ cảnh báo của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và yêu cầu siết thực thi từ Chính phủ.
Từ 6/5: Hải quan siết chặt xuất khẩu đất hiếm, kiểm tra 100% lô hàng

Từ 6/5: Hải quan siết chặt xuất khẩu đất hiếm, kiểm tra 100% lô hàng

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực trên cả nước tăng cường quản lý mặt hàng đất hiếm xuất khẩu, nhấn mạnh kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, siết chặt từ khâu khai báo, hồ sơ đến hậu kiểm, nhằm ngăn chặn gian lận và kiểm soát chặt tài nguyên chiến lược.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg