Thuế tỉnh Cao Bằng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025

(TBTCO) - Để bảo đảm công tác kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân của người nộp thuế năm 2025 được tổ chức triển khai thống nhất và kịp thời. Thuế tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ đa kênh nhằm tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.

Phân công cán bộ, công chức giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, theo Công văn 1296/CT-NVT ngày 5/3/2026 của Cục Thuế về hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; Công văn 1338/CT-QLTT ngày 6/3/2026 của Cục Thuế tổ chức hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng triển khai hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025 thuận lợi.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Cao Bằng đã thực hiện và chỉ đạo các Thuế cơ sở trực thuộc chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo hướng đa dạng hóa hình thức, từ trực tiếp đến trực tuyến, bảo đảm thông tin chính sách thuế được truyền tải kịp thời, dễ hiểu và sát với từng nhóm đối tượng.

Ông Nguyễn Việt Long cho biết, Thuế tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thuế phân công trực tuyên truyền, hỗ trợ trong thời gian cao điểm quyết toán, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Theo ông Long, đơn vị chú trọng tuyên truyền rộng rãi đến người nôp thuế trên địa bàn về hội nghị giới thiệu điểm mới và giải đáp vướng mắc người nộp thuế thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân trên trang Fanpage Cục Thuế, đăng tải video tuyên truyền chính sách thuế trên Fanpage của Thuế tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế theo hình thức người nộp thuế đặt câu hỏi, các báo cáo viên của Cục Thuế trả lời trực tiếp và đăng tải ngay câu trả lời trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Cao Bằng ban hành công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đến doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công; tạo thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nâng cao hiệu quả của quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động; tăng cường hỗ trợ qua điện thoại, email, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số.

Tăng cường hỗ trợ trực tuyến, mở rộng các kênh tương tác

Bên cạnh sự chủ động, tích cực của cơ quan thuế, Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, thực tế qua theo dõi kỳ quyết toán năm 2025, đơn vị nhận thấy người nộp thuế vẫn còn gặp một số khó khăn khách quan về chính sách, một số quy định mới, đặc biệt liên quan đến các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung trong năm 2025, khiến một bộ phận người nộp thuế còn lúng túng trong việc áp dụng, nhất là đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh đó, một số cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa thành thạo kỹ năng sử dụng, hoặc gặp khó khăn về hạ tầng mạng, ảnh hưởng đến tiến độ nộp hồ sơ.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế, Thuế tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tuyên truyền hỗ trợ, bảo đảm giải đáp kịp thời, chính xác các vướng mắc của người nộp thuế; Tăng cường hỗ trợ trực tuyến, mở rộng các kênh tương tác với người nộp thuế, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm như kỳ quyết toán thuế.

“Với tinh thần lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, Thuế tỉnh Cao Bằng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thuận lợi, đúng quy định, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước” - ông Long nhấn mạnh.