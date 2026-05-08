Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Bảo đảm quyền được biết và quyền khắc phục của người nộp thuế

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, mức 1 triệu đồng là quá thấp. Thông tin liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 tiếp tục kế thừa quy định này và có sửa đổi nội dung theo hướng cụ thể hóa hơn, phân loại rõ hơn các nhóm đối tượng và bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý với quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.

Theo Cục Thuế, bên cạnh việc quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về quy trình thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, có thông báo trước và bảo đảm đầy đủ thời gian để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Cục Thuế cho rằng, đây là điểm sửa đổi mới khẳng định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau khi cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế.

Cụ thể: Người nộp thuế được cảnh báo trước 30 ngày. Trước thời điểm ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan quản lý thuế phải gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 28 dự thảo Nghị định.

Quy định này nhằm thông báo cho người nộp thuế biết trước để có biện pháp khắc phục ngay khi có kế hoạch xuất cảnh. Quy định này giúp người nộp thuế không bị rơi vào tình trạng bất ngờ khi bị áp dụng biện pháp tại cửa khẩu hoặc sân bay mà không được thông báo trước.

Khoảng thời gian 30 ngày là thời gian hợp lý để: Kiểm tra, đối chiếu số nợ; thực hiện nộp tiền thuế; liên hệ cơ quan thuế để xử lý nếu có sai sót dữ liệu; chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất cảnh. Đây là cơ chế bảo đảm quyền được biết và quyền khắc phục của người nộp thuế.

Bước tiến phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế

Dự thảo Nghị định cũng quy định hình thức thông báo nợ thuế phải được thực hiện qua nhiều kênh: Thứ nhất, gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế hoặc cá nhân liên quan; Thứ hai, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Cục Thuế cho biết, việc sử dụng đồng thời hai hình thức này giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin; hạn chế tranh chấp về việc “không nhận được thông báo”; bảo đảm tính minh bạch trong thực thi. Đây là bước tiến phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Cục Thuế cho biết, quy định mới chỉ áp dụng khi hết thời hạn thông báo mà vẫn không khắc phục.

Cụ thể, đối với nhóm: Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng; người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi nợ từ 500 triệu đồng, ngoài điều kiện nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên, trước khi thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế còn phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Cục Thuế khẳng định, việc bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký cho thấy định hướng hoàn thiện chính sách theo hướng vừa bảo đảm kỷ cương quản lý thuế, vừa hạn chế tối đa các tác động không cần thiết đối với người nộp thuế. Người nộp thuế cần chủ động nắm bắt quy định để thực hiện đúng nghĩa vụ, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch xuất cảnh của mình.

Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trình tự gồm 3 bước rõ ràng: Bước 1: Xác định thuộc diện áp dụng; Bước 2: Thông báo trước 30 ngày; Bước 3: Chỉ thực hiện tạm hoãn nếu không khắc phục.

Quy trình này thể hiện nguyên tắc ưu tiên tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trước khi áp dụng biện pháp hành chính hạn chế quyền xuất cảnh.

Cục Thuế khuyến nghị, để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến xuất cảnh, người nộp thuế cần: Thường xuyên rà soát tình trạng nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng eTax Mobile; Cập nhật đầy đủ địa chỉ đăng ký kinh doanh; Chủ động cập nhật, liên hệ với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin; Hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng thời hạn; Kịp thời xử lý ngay khi nhận được thông báo của cơ quan thuế; Truy cập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bằng tài khoản của doanh nghiệp, cá nhân; cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để nhận các thông báo của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử./.