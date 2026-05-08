Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Văn Tuấn

11:17 | 08/05/2026
(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Bảo đảm quyền được biết và quyền khắc phục của người nộp thuế

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, mức 1 triệu đồng là quá thấp. Thông tin liên quan đến vấn đề này, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 tiếp tục kế thừa quy định này và có sửa đổi nội dung theo hướng cụ thể hóa hơn, phân loại rõ hơn các nhóm đối tượng và bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý với quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế.

Ảnh TL minh họa.

Theo Cục Thuế, bên cạnh việc quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về quy trình thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, có thông báo trước và bảo đảm đầy đủ thời gian để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Cục Thuế cho rằng, đây là điểm sửa đổi mới khẳng định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng sau khi cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế.

Cụ thể: Người nộp thuế được cảnh báo trước 30 ngày. Trước thời điểm ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan quản lý thuế phải gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 28 dự thảo Nghị định.

Quy định này nhằm thông báo cho người nộp thuế biết trước để có biện pháp khắc phục ngay khi có kế hoạch xuất cảnh. Quy định này giúp người nộp thuế không bị rơi vào tình trạng bất ngờ khi bị áp dụng biện pháp tại cửa khẩu hoặc sân bay mà không được thông báo trước.

Khoảng thời gian 30 ngày là thời gian hợp lý để: Kiểm tra, đối chiếu số nợ; thực hiện nộp tiền thuế; liên hệ cơ quan thuế để xử lý nếu có sai sót dữ liệu; chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất cảnh. Đây là cơ chế bảo đảm quyền được biết và quyền khắc phục của người nộp thuế.

Bước tiến phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế

Dự thảo Nghị định cũng quy định hình thức thông báo nợ thuế phải được thực hiện qua nhiều kênh: Thứ nhất, gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế hoặc cá nhân liên quan; Thứ hai, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Cục Thuế cho biết, việc sử dụng đồng thời hai hình thức này giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin; hạn chế tranh chấp về việc “không nhận được thông báo”; bảo đảm tính minh bạch trong thực thi. Đây là bước tiến phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Cục Thuế cho biết, quy định mới chỉ áp dụng khi hết thời hạn thông báo mà vẫn không khắc phục.

Cụ thể, đối với nhóm: Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng; người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi nợ từ 500 triệu đồng, ngoài điều kiện nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên, trước khi thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế còn phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Cục Thuế khẳng định, việc bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký cho thấy định hướng hoàn thiện chính sách theo hướng vừa bảo đảm kỷ cương quản lý thuế, vừa hạn chế tối đa các tác động không cần thiết đối với người nộp thuế. Người nộp thuế cần chủ động nắm bắt quy định để thực hiện đúng nghĩa vụ, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch xuất cảnh của mình.

Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Trình tự gồm 3 bước rõ ràng: Bước 1: Xác định thuộc diện áp dụng; Bước 2: Thông báo trước 30 ngày; Bước 3: Chỉ thực hiện tạm hoãn nếu không khắc phục.

Quy trình này thể hiện nguyên tắc ưu tiên tự nguyện thực hiện nghĩa vụ trước khi áp dụng biện pháp hành chính hạn chế quyền xuất cảnh.

Cục Thuế khuyến nghị, để tránh phát sinh vướng mắc liên quan đến xuất cảnh, người nộp thuế cần: Thường xuyên rà soát tình trạng nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc ứng dụng eTax Mobile; Cập nhật đầy đủ địa chỉ đăng ký kinh doanh; Chủ động cập nhật, liên hệ với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin; Hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng thời hạn; Kịp thời xử lý ngay khi nhận được thông báo của cơ quan thuế; Truy cập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bằng tài khoản của doanh nghiệp, cá nhân; cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để nhận các thông báo của cơ quan thuế bằng phương thức điện tử./.

963.500 người nộp thuế còn nợ thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Bộ Tài chính cho biết, theo thống kê, tổng số người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế là khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh), với tổng số tiền thuế nợ là 32.130 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ là 32.130 tỷ đồng (gồm doanh nghiệp nợ 29.815 tỷ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỷ đồng). Trong đó, có khoảng 496.200 người nộp thuế (gồm 38.200 doanh nghiệp và 458.000 hộ kinh doanh) có số tiền nợ thuế dưới 1 triệu đồng, với tổng số tiền thuế nợ là 66 tỷ đồng (doanh nghiệp nợ 9 tỷ đồng, hộ kinh doanh nợ 57 tỷ đồng).

Như vậy, số người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng chiếm khoảng 51,5% tổng số người nộp thuế, chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế.

Tổng số người nộp thuế thuộc trường hợp đã bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khoảng 65.000 người nộp thuế. Trong đó, khoảng 7.100 người nộp thuế (gồm 6.000 doanh nghiệp và 1.100 hộ kinh doanh) đã liên hệ với cơ quan thuế để nộp số tiền thuế còn nợ và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Số người nộp thuế có số tiền nợ thuế dưới 1 triệu đồng đang bị tạm hoãn xuất cảnh là khoảng 13.500 người nộp thuế, bao gồm 11.800 doanh nghiệp và 1.700 hộ kinh doanh.

Qua số liệu trên cho thấy, số lượng người nộp thuế có số tiền nợ thuế dưới 1 triệu đồng chiếm tỷ lệ rất lớn (51,5%, tương ứng khoảng 496.200 người nộp thuế), tuy nhiên tổng số tiền nợ thuế lại rất nhỏ (chiếm khoảng 0,2%, tương ứng 66 tỷ đồng).

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định ngưỡng nợ để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế là từ 1 triệu đồng trở lên.
Văn Tuấn
Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành Quyết định số 702/QĐ-CHQ về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III. Quy trình mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, sẽ nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Prudential Việt Nam cho thấy, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế cao nhất nhiều năm 4.937 tỷ đồng, song đồng thời phát sinh khoản xử phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 135 tỷ đồng liên quan các năm trước. Thu nhập tính thuế của doanh nghiệp cũng cao hơn đáng kể lợi nhuận kế toán do phải điều chỉnh nhiều khoản.
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
(TBTCO) - Sau hơn 5 năm triển khai, Thông tư số 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế đã góp phần quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trước yêu cầu cải cách, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư này nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.
