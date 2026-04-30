Thuế - Hải quan

Kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển

Văn Tuấn

07:11 | 30/04/2026
(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, Cục Thuế đã ban hành công điện chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động triển khai, thực hiện đồng bộ nghị định trong toàn ngành; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.
Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng: Điều hộ kinh doanh mong chờ đã thành hiện thực Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Để kịp thời triển khai Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Thuế đã ban hành Công điện số 11/CĐ-CT đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến nghị định tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Ngành Thuế chỉ đạo kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống, tạo động lực cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Ảnh: Văn Học

Điểm mới quan trọng của Nghị định số 141/2026/NĐ-CP là đã nâng ngưỡng doanh thu của hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời sửa đổi quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Cùng với việc ban hành công điện gửi toàn ngành, ngay chiều ngày 29/4, Cục Thuế đã triệu tập cuộc họp toàn thể các lãnh đạo Cục Thuế và lãnh đạo chủ chốt các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế để quán triệt những nội dung chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành thông tin những nội dung quan trọng được Bộ Tài chính báo cáo và những chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về các lĩnh vực quan trọng của Bộ Tài chính như: Công tác thu, chi ngân sách nhà nước; thị trường chứng khoán; công tác xây dựng chính sách; quản lý tài sản công; kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn trên từng lĩnh vực…

Liên quan đến những chỉ đạo quan trọng của ngành Thuế, Cục trưởng Mai Xuân Thành đặc biệt lưu ý công tác dự báo và xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước. Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, trước tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác dự báo và xây dựng dự toán phải bám sát yêu cầu thực tiễn và phải được xây dựng các phương án ứng phó trong mọi tình huống, diễn biến để tuyệt đối không để xảy ra bị động ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách.

Điểm quan trọng khác được người đứng đầu ngành Thuế lưu ý là công tác quản lý thu và điều hành thu ngân sách, phải áp dụng tối đa các ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) để bao quát nguồn thu, chống gian lận thuế, hoàn thuế, gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử…

Theo lãnh đạo Cục Thuế, tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, công tác xây dựng chính sách thuế phải được ngành Thuế đặc biệt quan tâm triển khai theo hướng phải thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Theo đó, đặc biệt lưu ý cần tăng cường công tác nghiên cứu để xây dựng chính sách thuế từ đó chính sách thuế phải giữ vai trò kiến tạo và tạo động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân để góp phần quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Với tinh thần khẩn trương, người đứng đầu ngành Thuế đề nghị các Cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo Cục Thuế và lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc và tập trung cao độ để triển khai các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Bộ Tài chính, từ đó quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

