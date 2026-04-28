Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, trong tháng 4/2026, Đội Kiểm soát hải quan cùng các đơn vị cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 các cấp, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trọng tâm kiểm soát được đặt vào các mặt hàng có nguy cơ cao như khoáng sản, gỗ nguyên liệu có nguồn gốc hoặc trung chuyển từ Nam Mỹ, châu Phi; nguyên liệu may mặc, thủy sản, phân bón, hóa chất, phụ gia thực phẩm, sắt thép, phế liệu, cùng hàng tiêu dùng và thuốc lá ngoại.

Bên cạnh đó, các đối tượng trọng điểm tiếp tục được nhận diện rõ, bao gồm doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản; tổ chức nhập khẩu phân bón, gỗ, phế liệu; thuyền viên tàu xuất nhập cảnh và các cá nhân vận chuyển hàng hóa qua đường thủy nội địa khu vực cảng Quy Nhơn. Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển nhỏ lẻ qua các lối mòn biên giới bằng xe máy độ chế hoặc gùi cõng vẫn được theo dõi sát sao.

Hải quan khu vực XIV tập trung kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ cao như khoáng sản, gỗ nguyên liệu,...Ảnh: Lạc Nguyên

Về phương thức, thủ đoạn, lực lượng hải quan nhận diện các hành vi lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, kẽ hở trong thông quan điện tử, khai sai tên hàng, mã số HS, hoặc lợi dụng hình thức tạm nhập - tái xuất, vận chuyển nội địa để né tránh kiểm soát. Hoạt động sang mạn, chuyển tải trái phép trên biển cũng nằm trong diện giám sát.

Trong tháng, toàn đơn vị thực hiện 51 lượt tuần tra, lũy kế 181 lượt. Các chỉ tiêu nghiệp vụ như hồ sơ điều tra, sưu tra, xây dựng cơ sở bí mật không phát sinh mới, chủ yếu tiếp tục theo dõi các hồ sơ đã lập từ trước. Đáng chú ý, chưa phát sinh vụ việc bắt giữ, xử lý hay khởi tố trong kỳ, cả ở hoạt động trực tiếp và phối hợp. Dù vậy, Chi cục đã chủ động ban hành văn bản tăng cường kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm như vàng, xăng dầu; đồng thời rà soát trang thiết bị, tham gia xây dựng kế hoạch đấu tranh năm 2026 và tổng kết thực tiễn thi hành các quy định pháp luật liên quan.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để trao đổi thông tin, nắm tình hình, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 – 1/5. Trọng tâm là duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí và chất nổ qua biên giới./.