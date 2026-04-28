Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Lạc Nguyên

09:17 | 28/04/2026
(TBTCO) - Trước cao điểm lễ 30/4 - 1/5, Chi cục Hải quan khu vực XIV tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, siết kiểm soát rủi ro trên các tuyến và mặt hàng nhạy cảm, nhằm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, chất nổ qua biên giới.
Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, trong tháng 4/2026, Đội Kiểm soát hải quan cùng các đơn vị cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 các cấp, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trọng tâm kiểm soát được đặt vào các mặt hàng có nguy cơ cao như khoáng sản, gỗ nguyên liệu có nguồn gốc hoặc trung chuyển từ Nam Mỹ, châu Phi; nguyên liệu may mặc, thủy sản, phân bón, hóa chất, phụ gia thực phẩm, sắt thép, phế liệu, cùng hàng tiêu dùng và thuốc lá ngoại.

Bên cạnh đó, các đối tượng trọng điểm tiếp tục được nhận diện rõ, bao gồm doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản; tổ chức nhập khẩu phân bón, gỗ, phế liệu; thuyền viên tàu xuất nhập cảnh và các cá nhân vận chuyển hàng hóa qua đường thủy nội địa khu vực cảng Quy Nhơn. Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển nhỏ lẻ qua các lối mòn biên giới bằng xe máy độ chế hoặc gùi cõng vẫn được theo dõi sát sao.

Hải quan khu vực XIV tập trung kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ cao như khoáng sản, gỗ nguyên liệu,...Ảnh: Lạc Nguyên

Về phương thức, thủ đoạn, lực lượng hải quan nhận diện các hành vi lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro, kẽ hở trong thông quan điện tử, khai sai tên hàng, mã số HS, hoặc lợi dụng hình thức tạm nhập - tái xuất, vận chuyển nội địa để né tránh kiểm soát. Hoạt động sang mạn, chuyển tải trái phép trên biển cũng nằm trong diện giám sát.

Trong tháng, toàn đơn vị thực hiện 51 lượt tuần tra, lũy kế 181 lượt. Các chỉ tiêu nghiệp vụ như hồ sơ điều tra, sưu tra, xây dựng cơ sở bí mật không phát sinh mới, chủ yếu tiếp tục theo dõi các hồ sơ đã lập từ trước. Đáng chú ý, chưa phát sinh vụ việc bắt giữ, xử lý hay khởi tố trong kỳ, cả ở hoạt động trực tiếp và phối hợp. Dù vậy, Chi cục đã chủ động ban hành văn bản tăng cường kiểm soát các mặt hàng nhạy cảm như vàng, xăng dầu; đồng thời rà soát trang thiết bị, tham gia xây dựng kế hoạch đấu tranh năm 2026 và tổng kết thực tiễn thi hành các quy định pháp luật liên quan.

Bước sang tháng 5/2026, Chi cục xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để trao đổi thông tin, nắm tình hình, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 – 1/5. Trọng tâm là duy trì kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí và chất nổ qua biên giới./.

Tạo thế trận Hải quan - doanh nghiệp- nhân dân đấu tranh phòng chống ma tuý

(TBTCO) - Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 theo chỉ đạo của Cục Hải quan, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Chi cục Hải quan khu vực XVI và Hải quan cửa khẩu Cốc Nam (Chi cục Hải quan khu vực VI, Lạng Sơn) đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên bên lề Tọa đàm “Phòng chống thuốc lá lậu - Thực trạng và hành lang pháp lý trong tình hình mới”, bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, cần sớm hoàn thiện khung chính sách pháp luật theo hướng tăng mạnh chế tài xử phạt để chống buôn lậu thuốc lá, chống thất thu ngân sách.
(TBTCO) - Sau 4 tháng đầu năm, số thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIV đã vượt hơn một nửa kế hoạch năm với hơn 335 tỷ đồng, trong đó khu vực Gia Lai và cảng Quy Nhơn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, toàn ngành Hải quan tiếp tục phát hiện 46 vụ với 58 đối tượng, thu giữ hơn 244 kg ma túy các loại. Trong bối cảnh này, Cục Hải quan khẩn trương tổ chức hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm “bẩn” vào thị trường nội địa.
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
(TBTCO) - Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, máy móc thiết bị tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu, giúp ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tăng mạnh trong kỳ. Song song với kết quả này, công tác quản lý thuế, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ thu cả năm.
