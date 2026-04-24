Thuế - Hải quan

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Song Linh

[email protected]
20:05 | 24/04/2026
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
Cụ thể, ngày 24/4/2026, Cục Hải quan ban hành thông báo hỏa tốc về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 01/5 năm 2026, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động thông quan không gián đoạn, giữ vững kỷ cương và kiểm soát chặt rủi ro.

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: CTVAH

Theo đó, các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu. Song song, tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được đặt ở mức cao trong dịp này. Chi cục Điều tra chống buôn lậu cùng các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng để kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan cũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Các đơn vị phải chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một điểm đáng lưu ý khác là yêu cầu duy trì chế độ trực 24/7 trong toàn ngành. Các đơn vị phải bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện để xử lý công việc kịp thời, thông suốt, không để chậm trễ thủ tục hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ, toàn hệ thống phải khẩn trương bắt tay vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Cục Hải quan yêu cầu quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Thông báo hỏa tốc cho thấy quyết tâm của ngành Hải quan trong việc vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa kiểm soát hiệu quả rủi ro, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu không bị gián đoạn trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ.

Từ khóa:
Hải quan thông quan Siết chống buôn lậu Kỷ luật công vụ ùn tắc hàng hóa

Bài liên quan

Dành cho bạn

