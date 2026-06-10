Thuế - Hải quan

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi

09:27 | 10/06/2026
(TBTCO) - Nhằm tăng cường năng lực phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Đoàn công tác Hải quan Việt Nam vừa tham gia khóa tập huấn quốc tế về kỹ thuật phát hiện vi phạm thông qua phân tích hình ảnh máy soi tại TP. Laredo, bang Texas (Hoa Kỳ).
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Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 1 - 5/6/2026, do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) phối hợp với Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và An ninh biên giới (EXBS) tổ chức.

Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi
Hải quan nâng cao năng lực phát hiện vi phạm từ hình ảnh máy soi. Ảnh: CHQ

Đại diện Cục Hải quan cho biết, đây là hoạt động hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tăng cường trao đổi nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan hải quan hai nước.

Trong thời gian tham gia khóa tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về nguyên lý hoạt động của các hệ thống soi chiếu hiện đại, kỹ thuật phân tích hình ảnh X-quang, phương pháp nhận diện các dấu hiệu bất thường trong hàng hóa, phương tiện vận tải và hành lý xuất nhập cảnh. Đặc biệt, chương trình tập trung vào việc nhận diện các thủ đoạn cất giấu tinh vi đối với ma túy, hàng cấm, vũ khí, tiền mặt và nhiều loại hàng hóa vi phạm khác.

Điểm nổi bật của khóa tập huấn là việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên các hệ thống máy soi đang được khai thác tại cảng quốc tế Laredo, một trong những đầu mối giao thương quan trọng của Hoa Kỳ. Thông qua các tình huống mô phỏng và vụ việc thực tế, học viên được hướng dẫn kỹ năng phân tích hình ảnh, đánh giá rủi ro và xác định các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh việc tiếp cận công nghệ soi chiếu hiện đại, Đoàn công tác Hải quan Việt Nam còn có dịp trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia Hoa Kỳ về quy trình vận hành hệ thống máy soi, phương pháp quản lý rủi ro và cơ chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu. Những kinh nghiệm thực tiễn này có giá trị tham khảo cao trong quá trình triển khai các giải pháp hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam.

Việc nâng cao năng lực phân tích hình ảnh máy soi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ và tăng cường kiểm tra bằng phương thức quản lý rủi ro. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, rút ngắn thời gian thông quan và hạn chế tối đa việc kiểm tra thủ công đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đại diện Cục Hải quan, những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu từ khóa tập huấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống soi chiếu tại các cửa khẩu, cảng biển và sân bay quốc tế của Việt Nam; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại hợp pháp, bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi cung ứng và đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
Song Linh
Từ khóa:
Năng lực phát hiện vi phạm phát hiện vi phạm Máy soi hình ảnh hải quan việt nam Tập huấn quốc tế

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