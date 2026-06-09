Pháp luật

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:21 | 09/06/2026
(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 9.000 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 8.394 tỷ đồng. Đáng chú ý, số thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính, tiền ấn định thuế và bán hàng tịch thu đạt trên 2.627 tỷ đồng.
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Theo thông tin từ Cục Hải quan, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8.931 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 8.394,3 tỷ đồng. Trong đó, có 40 vụ liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả, với trị giá hàng hóa vi phạm gần 20 tỷ đồng.

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm
Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm. Ảnh: CTV

Kết quả đấu tranh đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tổng số thu từ xử phạt vi phạm hành chính, tiền ấn định thuế và bán hàng tịch thu đạt 2.627,1 tỷ đồng.

Riêng trong kỳ thống kê từ ngày 15/4 đến 14/5/2026, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.902 vụ vi phạm, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 1.907,7 tỷ đồng. Số thu ngân sách từ xử lý vi phạm đạt 2.349,5 tỷ đồng.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 5 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, xuất hiện tình trạng vận chuyển quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Số vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ và hàng giả được phát hiện trong tháng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến biển vẫn là địa bàn trọng điểm với 1.130 vụ vi phạm, chiếm gần 60% tổng số vụ được phát hiện, xử lý. Các vụ việc chủ yếu tập trung tại các cảng biển lớn như Cát Lái, Hải Phòng, Cái Mép, Đà Nẵng. Trong khi đó, tuyến đường bộ ghi nhận 572 vụ vi phạm, tập trung tại các khu vực biên giới Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp siết chặt kiểm soát. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và quá cảnh.

Từ ngày 7/5 đến hết ngày 30/5/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện và xử lý 41 vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 720% so với cùng kỳ năm 2025. Đồng thời, ngành Hải quan cũng ban hành nhiều quy định, kế hoạch chuyên đề nhằm siết chặt kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trong quá trình triển khai mô hình thông quan tập trung.

Kết quả trên cho thấy nỗ lực và sự quyết liệt của ngành Hải quan trong bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời góp phần quan trọng vào công tác thu ngân sách nhà nước và bảo đảm an ninh kinh tế.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan thu nộp ngân sách nhân nước hàng hóa vi phạm vi phạm hành chính

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