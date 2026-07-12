Pháp luật

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

15:29 | 12/07/2026
(TBTCO) - Chỉ sau thời gian ngắn kể từ khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã khẩn trương hoàn thiện hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù. Với 59 nghị quyết của HĐND thành phố cùng 10 quyết định của UBND thành phố đã được ban hành, Thủ đô đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng để Luật Thủ đô nhanh chóng phát huy hiệu quả trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
aa

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức mới đây, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ, bảo đảm các cơ chế, chính sách mới sớm đi vào cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Công Anh, để triển khai Luật Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 4/5/2026 về tổ chức thi hành Luật. Đồng thời, HĐND và UBND thành phố cũng ban hành đồng bộ nhiều kế hoạch, quyết định quan trọng như rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng danh mục văn bản cần ban hành; thành lập Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại cuộc họp.

Điểm nổi bật của Luật Thủ đô năm 2026 là nhiều cơ chế, chính sách đặc thù không chỉ được quy định trong Luật mà còn được Hà Nội chủ động cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật.

Đến nay, HĐND TP Hà Nội đã ban hành 59 nghị quyết, UBND thành phố ban hành 10 quyết định quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Song song với đó, thành phố cũng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực. HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết kéo dài hiệu lực của 23 nghị quyết còn phù hợp để tiếp tục áp dụng cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Nhiều chính sách mới đi vào cuộc sống

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp đã được ban hành.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND quy định chính sách an sinh xã hội mới cho người dân Thủ đô. Theo đó, người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm, đồng thời được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

Đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% chi phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người bị tai nạn, thảm họa, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và một số đối tượng khác theo quy định. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 80% chi phí.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND quy định mức xử phạt cao hơn quy định chung đối với 28 hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Các hành vi bị áp dụng mức phạt đặc thù chủ yếu liên quan đến lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm quy định về cư trú, lưu trú và các hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Công Anh, việc áp dụng mức xử phạt cao hơn không nhằm tăng thu ngân sách mà hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống và môi trường đầu tư, kinh doanh văn minh, an toàn hơn.

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống
Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Ảnh minh họa

Tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, doanh nghiệp được giảm tiền thuê hoặc thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng; được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với lãi suất ưu đãi để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 70% kinh phí tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế gian hàng và vận chuyển sản phẩm khi tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế.

Ngoài các chính sách trên, Hà Nội cũng đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù về hỗ trợ đầu tư, cải tạo và tái thiết đô thị, phát triển nhà ở, bảo vệ môi trường, phát triển giao thông cũng như kinh tế ban đêm có kiểm soát.

Đánh giá về tiến độ triển khai, ông Nguyễn Công Anh cho biết, với khối lượng lớn văn bản đã được hoàn thành trong thời gian ngắn, thành phố cơ bản bảo đảm tiến độ thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Việc nhanh chóng hoàn thiện nền tảng pháp lý sẽ tạo điều kiện để các cơ chế, chính sách đặc thù phát huy hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Từ 1/7/2026, Luật Thủ đô 2026 chính thức có hiệu lực. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội được trao cơ chế đặc thù, nhưng là lần đầu tiên đạo luật về Thủ đô đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí trung tâm, nhằm phát huy vai trò của Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội Luật Thủ đô 2026 Hoàn thiện hành lang pháp lý

Bài liên quan

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Hà Nội tăng trưởng GRDP 8,22%, đầu tư và doanh nghiệp bứt phá trong nửa đầu năm 2026

Dành cho bạn

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 12/7: Giá lúa ít biến động, gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao

Ngày 12/7: Giá lúa ít biến động, gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Đọc thêm

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã phát hiện, xử lý 257 vụ vi phạm; khởi tố và kiến nghị khởi tố 11 vụ án. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trong đấu tranh với buôn lậu, tội phạm ma túy và các hành vi gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

Thuế TP. Hà Nội: Vạch trần nhiều hành vi gian lận thuế

(TBTCO) - Qua phân tích, đối chiếu dữ liệu, Thuế TP. Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp có chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế phát sinh và doanh thu kê khai; nhận diện các trường hợp người nộp thuế sử dụng nhiều phần mềm để che giấu doanh thu. Cá biệt đã phát hiện những trường hợp doanh nghiệp, cá nhân có mức chênh lệch doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền chiếm đoạt tới 2.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Tại họp báo Chính phủ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, qua đó khởi tố 40 vụ án, với số tiền bị chiếm đoạt ước khoảng 2.600 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ để thu hồi tài sản.
Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

(TBTCO) - Cục Hải quan và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia (ABF) thống nhất tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương, trọng tâm là tăng cường kiểm soát ma túy, thuốc lá, tiền chất và nâng cao năng lực cán bộ, góp phần bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại hợp pháp.
Thu hồi dầu gội và dầu xả Nourishing hair care nhãn hàng Herba Luxe

Thu hồi dầu gội và dầu xả Nourishing hair care nhãn hàng Herba Luxe

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 2 sản phẩm dầu gội đầu và dầu xả Nourishing hair care cùng thuộc nhãn hàng Herba Luxe do hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

(TBTCO) - Rạng sáng ngày 2/7/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh.
Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các lô còn hạn sử dụng của 4 sản phẩm dầu gội trị gàu do có chứa hoạt chất clotrimazole.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hiệu quả từ các dự án chống ngập, Hà Nội tiếp tục đầu tư giải pháp căn cơ

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Hải quan Việt Nam tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công xã Thanh Thủy, Tuyên Quang

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg