Hà Nội hoàn thiện hành lang pháp lý, đưa Luật Thủ đô 2026 sớm vào cuộc sống

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức mới đây, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ, bảo đảm các cơ chế, chính sách mới sớm đi vào cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Công Anh, để triển khai Luật Thủ đô, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 4/5/2026 về tổ chức thi hành Luật. Đồng thời, HĐND và UBND thành phố cũng ban hành đồng bộ nhiều kế hoạch, quyết định quan trọng như rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng danh mục văn bản cần ban hành; thành lập Tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh thông tin tại cuộc họp.

Điểm nổi bật của Luật Thủ đô năm 2026 là nhiều cơ chế, chính sách đặc thù không chỉ được quy định trong Luật mà còn được Hà Nội chủ động cụ thể hóa bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật.

Đến nay, HĐND TP Hà Nội đã ban hành 59 nghị quyết, UBND thành phố ban hành 10 quyết định quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách mới trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Song song với đó, thành phố cũng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực. HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết kéo dài hiệu lực của 23 nghị quyết còn phù hợp để tiếp tục áp dụng cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Nhiều chính sách mới đi vào cuộc sống

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp đã được ban hành.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND quy định chính sách an sinh xã hội mới cho người dân Thủ đô. Theo đó, người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hằng năm, đồng thời được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

Đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% chi phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, người bị tai nạn, thảm họa, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và một số đối tượng khác theo quy định. Các trường hợp còn lại được hỗ trợ 80% chi phí.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND quy định mức xử phạt cao hơn quy định chung đối với 28 hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Các hành vi bị áp dụng mức phạt đặc thù chủ yếu liên quan đến lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; vi phạm quy định về cư trú, lưu trú và các hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Công Anh, việc áp dụng mức xử phạt cao hơn không nhằm tăng thu ngân sách mà hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống và môi trường đầu tư, kinh doanh văn minh, an toàn hơn.

Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Ảnh minh họa

Tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, doanh nghiệp được giảm tiền thuê hoặc thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng; được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với lãi suất ưu đãi để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 70% kinh phí tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế gian hàng và vận chuyển sản phẩm khi tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại quốc tế.

Ngoài các chính sách trên, Hà Nội cũng đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù về hỗ trợ đầu tư, cải tạo và tái thiết đô thị, phát triển nhà ở, bảo vệ môi trường, phát triển giao thông cũng như kinh tế ban đêm có kiểm soát.

Đánh giá về tiến độ triển khai, ông Nguyễn Công Anh cho biết, với khối lượng lớn văn bản đã được hoàn thành trong thời gian ngắn, thành phố cơ bản bảo đảm tiến độ thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Việc nhanh chóng hoàn thiện nền tảng pháp lý sẽ tạo điều kiện để các cơ chế, chính sách đặc thù phát huy hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới.