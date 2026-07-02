Thực hiện Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biển năm 2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh) và Phòng Phòng, chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phát hiện tàu cá số hiệu BV-98141-TS có biểu hiện nghi vấn.

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển. Ảnh: HQ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên tàu có 3 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO, tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số dầu đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa phương tiện về cảng của Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển./