Thuế - Hải quan

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:01 | 02/07/2026
(TBTCO) - Rạng sáng ngày 2/7/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một tàu cá vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển TP. Hồ Chí Minh.
aa
Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới Thông quan tập trung, giảm 16% thời gian, 5 giờ chờ đợi cho doanh nghiệp Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biển năm 2026, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 3 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh) và Phòng Phòng, chống tội phạm, vi phạm (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phát hiện tàu cá số hiệu BV-98141-TS có biểu hiện nghi vấn.

Hải quan bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển
Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển. Ảnh: HQ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên tàu có 3 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO, tuy nhiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số dầu đang vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa phương tiện về cảng của Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển./

Song Linh
Từ khóa:
Hải quan bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO nguồn gốc hợp pháp chống buôn lậu hóa đơn chứng từ

Bài liên quan

Hải quan Việt Nam - Lào: Thắt chặt hợp tác điều tra chống buôn lậu

Hải quan Việt Nam - Lào: Thắt chặt hợp tác điều tra chống buôn lậu

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan khu vực II: Vạch trần nhiều thủ đoạn buôn lậu mới

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Hải quan khu vực XIV kiểm soát chặt các điểm nóng buôn lậu biên giới và cảng biển

Dành cho bạn

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Phát hành chứng khoán: Khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Phát hành chứng khoán: Khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng

Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Khối ngoại trở lại bán ròng, song giải ngân mạnh vào cổ phiếu Vingroup ở vùng giá cao

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Đọc thêm

Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

Đã có thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang phục của công chức thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2026/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu của công chức thuế.
Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Làm sạch mã số thuế: Minh bạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Cục Thuế vừa có thư ngỏ đề nghị chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh... hưởng ứng Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.
Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

(TBTCO) - Không còn đơn thuần là nghĩa vụ với ngân sách, dữ liệu thuế đang dần trở thành "thước đo" về mức độ tuân thủ và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, kịp thời không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.
Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Bên cạnh việc đưa ra quy định cho 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân còn quy định cụ thể 10 khoản thu nhập chịu thuế.
Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

(TBTCO) - Ngày 1/7/2026, ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại diện cấp cao Tập đoàn FedEx do bà Bianca Wang - Phó Chủ tịch khu vực làm Trưởng đoàn nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hải quan số và quản lý thương mại điện tử.
Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

Hải quan Việt Nam khẳng định vị thế tại Hội đồng Hải quan Thế giới

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với thông điệp thúc đẩy chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và tăng cường hợp tác thực thi tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO).
10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Việc tiếp tục cho gia hạn thời hạn nộp thuế như một “khoản vay không lãi suất” giúp doanh nghiệp có thêm dòng vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh mà không phải chịu áp lực về chi phí lãi vay từ các khoản vay ngân hàng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Quý IV/2026 thi cấp thẻ thẩm định viên về giá

Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề

Quy định về mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề

Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực

Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 48/2019/TT-BTC tiếp tục có hiệu lực

Bộ Tài chính công bố kết quả "chấm điểm" doanh nghiệp thẩm định giá năm 2025

Bộ Tài chính công bố kết quả "chấm điểm" doanh nghiệp thẩm định giá năm 2025

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Hải quan chủ trì bắt giữ tàu vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 2/7: Giá vàng thế giới phục hồi, vàng trong nước đảo chiều tăng