Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, cơ quan Hải quan sẽ tiếp tục duy trì tinh thần hỗ trợ, lắng nghe và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, ổn định và có tính dự báo cao là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: HQ

Hải quan Việt Nam hoan nghênh đề xuất trao đổi, hợp tác của FedEx trong lĩnh vực quản lý thương mại điện tử. Đây là một trong những nội dung ưu tiên trong lộ trình xây dựng hải quan số đang được ngành Hải quan triển khai.

Tại buổi làm việc, đại diện FedEx đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, tinh thần đồng hành và phối hợp hiệu quả của Hải quan Việt Nam trong thời gian qua. Theo đại diện FedEx, sự hỗ trợ kịp thời từ cơ quan hải quan đã giúp doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thiện điều kiện hoạt động, đáp ứng yêu cầu pháp lý để tổ chức vận hành kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Phía FedEx bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với Hải quan Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt trong tiến trình xây dựng hải quan số. Doanh nghiệp kỳ vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và năng lực triển khai trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, logistics và chuyển phát nhanh toàn cầu nhằm góp phần hỗ trợ hiện đại hóa quy trình quản lý đối với hàng hóa chuyển phát nhanh tại Việt Nam.

Theo đại diện FedEx, với kinh nghiệm vận hành quốc tế và nền tảng công nghệ tích lũy nhiều năm, doanh nghiệp sẵn sàng tham gia trao đổi các giải pháp nhằm tối ưu hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại xuyên biên giới.