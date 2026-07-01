Thuế - Hải quan

Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
09:46 | 01/07/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh khi triển khai Thông tư số 121/2025/TT-BTC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, từ cơ chế giám sát tiêu hủy theo quản lý rủi ro đến việc không yêu cầu nộp lại báo cáo quyết toán khi chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu.
aa
Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026 Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tại các hội nghị, báo cáo từ các Chi cục Hải quan khu vực và phản ánh của doanh nghiệp, ngày 30/6/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 18294/CHQ-GSQL hướng dẫn thống nhất việc thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu
Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu. Ảnh: CTV

Một trong những nội dung được doanh nghiệp quan tâm là hướng dẫn về hoạt động tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu.

Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro để quyết định việc giám sát tiêu hủy thay vì áp dụng đồng loạt. Trường hợp thực hiện giám sát trực tiếp, việc quản lý phải bảo đảm chặt chẽ từ đầu đến cuối quy trình nhằm ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng tiêu hủy để gian lận thương mại.

Đối với trường hợp tiêu hủy tại cơ sở sản xuất đáp ứng quy định pháp luật về môi trường, cơ quan Hải quan giám sát để bảo đảm nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, máy móc, thiết bị sau tiêu hủy không còn tính năng, công dụng ban đầu. Với phế liệu, phế phẩm, việc xử lý, phân loại phát sinh cũng thuộc phạm vi theo dõi.

Sau khi kết thúc quá trình tiêu hủy, doanh nghiệp cùng các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận đầy đủ số lượng, trọng lượng hàng hóa tiêu hủy và khối lượng phát sinh sau xử lý; đồng thời lưu giữ hồ sơ bàn giao, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định về môi trường để phục vụ công tác quản lý.

Đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, Cục Hải quan tiếp tục làm rõ nguyên tắc quản lý theo địa bàn, nhưng vẫn bảo đảm tính liên thông trong xử lý thủ tục.

Theo hướng dẫn mới, trường hợp cơ quan Hải quan đã tiếp nhận thông báo cơ sở sản xuất, hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng gia công trước thời điểm Thông tư số 121/2025/TT-BTC có hiệu lực và doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục tại địa điểm này, công chức hải quan được tra cứu toàn bộ dữ liệu trên hệ thống GCSXXK-WEB để xử lý tờ khai mà không phát sinh thủ tục thông báo lại.

Đáng chú ý, về báo cáo quyết toán, doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc sau thời điểm Thông tư số 121/2025/TT-BTC có hiệu lực sẽ nộp báo cáo tại cơ quan Hải quan quản lý địa bàn nơi đặt cơ sở sản xuất, bao gồm cả dữ liệu xuất nhập khẩu đã thực hiện ở các đơn vị hải quan khác trước đó.

Đặc biệt, Cục Hải quan khẳng định không yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán khi chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư. Doanh nghiệp chỉ thực hiện báo cáo một lần theo năm tài chính theo quy định hiện hành.

Trong thời gian hệ thống chưa được nâng cấp hoàn chỉnh, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng biểu mẫu báo cáo quyết toán hiện hành và khai bổ sung các nội dung mới tại cột ghi chú./.

Cũng theo Cục Hải quan, doanh nghiệp nội địa gia công cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan tại nơi đặt trụ sở chính, cơ sở sản xuất, chi nhánh hoặc tại cơ quan Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất, tạo thêm tính linh hoạt trong tổ chức hoạt động sản xuất và logistics.
Song Linh
Từ khóa:
Doanh nghiệp gia công Hải quan giảm thủ tục sản xuất xuất khẩu

Bài liên quan

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi hàng gia công, sản xuất xuất khẩu để trốn thuế

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi hàng gia công, sản xuất xuất khẩu để trốn thuế

Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều từ châu Phi

Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều từ châu Phi

Dành cho bạn

Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn ưu đãi thuế xăng dầu đến 30/9

Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn ưu đãi thuế xăng dầu đến 30/9

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 1/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Ngày 1/7: Giá cao su đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét

Ngày 1/7: Giá heo hơi tại một số địa phương tiếp tục giảm

Ngày 1/7: Giá heo hơi tại một số địa phương tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/7: Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 1/7: Giá vàng thế giới lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce

Đọc thêm

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hồ Chí Minh tăng tốc cho mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sau nửa đầu năm 2026 đạt kết quả thu ngân sách khả quan, Thuế TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu thu trên 800.000 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố hoàn thành mục tiêu thu ngân sách kỷ lục 1 triệu tỷ đồng.
Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

(TBTCO) - Từ ngày 14/8/2026, theo Quyết định số 31/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 12 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.
Xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế

Xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/2026/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc về thời hạn lập hồ sơ giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đang chịu sự kiểm tra giám sát hải quan bị thiệt hại do hỏa hoạn.
Chuẩn hóa điều kiện hành nghề đại lý hải quan, quản lý tập trung trên nền tảng số

Chuẩn hóa điều kiện hành nghề đại lý hải quan, quản lý tập trung trên nền tảng số

Dự thảo Thông tư mới về đại lý làm thủ tục hải quan đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến với nhiều thay đổi theo hướng quản lý số, chuẩn hóa điều kiện hành nghề và tăng trách nhiệm giải trình. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quản lý nhân viên bằng mã số gắn căn cước, cập nhật kiến thức định kỳ và siết chế tài đối với các hành vi vi phạm trên hệ thống điện tử.
Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Mua bán vàng miếng chưa phải chịu thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 18169/CHQ-GSQL thông báo danh sách mã kho, bãi, địa điểm áp dụng từ ngày 1/7/2026, nhằm đồng bộ dữ liệu quản lý trên toàn hệ thống hải quan trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và điều chỉnh địa bàn quản lý của các đơn vị hải quan.
Chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 01/7/2026

Chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 01/7/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, gần đây, trên một số trang báo và mạng xã hội có thông tin: Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ ngày 01/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng. Cách hiểu như vậy là chưa chính xác.
Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Đề xuất của Bộ Tài chính về gia hạn một số loại thuế và tiền thuê đất được các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá sẽ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Hải quan giảm thủ tục cho doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu

Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

SHB được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune

SHB được vinh danh trong Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm