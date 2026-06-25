Cụ thể, ngày 24/6/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn 17890/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực hướng dẫn thực hiện quy định về Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu.

Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu. Ảnh: TL

Theo Cục Hải quan, đơn vị nhận được phản ánh từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm về việc một số cơ quan hải quan địa phương yêu cầu doanh nghiệp phải gửi Bảng kê lâm sản đã xác nhận cho từng lô hàng xuất khẩu, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình thông quan.

Làm rõ nội dung này, Cục Hải quan dẫn quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT về hồ sơ lâm sản xuất khẩu. Theo đó, chủ lâm sản có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ xuất khẩu để phục vụ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc của cơ quan chức năng. Chỉ trong trường hợp pháp luật về hải quan yêu cầu xuất trình Bảng kê lâm sản để chứng minh nguồn gốc hợp pháp thì sau khi kiểm tra, cơ quan Hải quan phải trả lại Bảng kê cho chủ lâm sản lưu giữ theo quy định.

Đối với hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, bao gồm mặt hàng gỗ, việc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan khẳng định hồ sơ lâm sản theo Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT là hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc của cơ quan chức năng, không phải thành phần hồ sơ doanh nghiệp phải nộp hoặc xuất trình khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu.