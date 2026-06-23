Thuế - Hải quan

Hải quan đôn đốc triển khai loạt nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính

Song Linh

Song Linh

[email protected]
10:47 | 23/06/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành khẩn trương nghiên cứu, tổ chức thực hiện và tuyên truyền các nghị định mới của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước có phân định thẩm quyền xử phạt cho cơ quan hải quan, bảo đảm áp dụng thống nhất, đúng quy định pháp luật.
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Cụ thể, Cục Hải quan ban hành công văn số 7743/CHQ-PC (ngày 22/6/2026), yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Chi cục Điều tra chống buôn lậu tập trung triển khai thực hiện các quy định mới ngay sau khi các nghị định của Chính phủ được ban hành.

Cục Hải quan đôn đốc triển khai loạt nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính
Hải quan đôn đốc triển khai loạt nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: CTV

Cục Hải quan cho biết, thời gian qua Chính phủ đã liên tiếp ban hành nhiều nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có giao hoặc phân định thẩm quyền xử phạt cho cơ quan hải quan. Việc cập nhật, triển khai kịp thời các quy định mới được xác định là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các nghị định mới tập trung vào nhiều lĩnh vực quản lý chuyên ngành, gồm: năng lượng nguyên tử; xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa; văn hóa và quảng cáo; y tế; lâm nghiệp; bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin; sở hữu công nghiệp; thú y; chăn nuôi.

Trước phạm vi điều chỉnh rộng và có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu kỹ nội dung các nghị định, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức để bảo đảm thống nhất nhận thức và áp dụng trong thực tiễn.

Bên cạnh yêu cầu nội bộ, Cục Hải quan cũng đề nghị các đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp, người khai hải quan và người nộp thuế nhằm nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, hạn chế phát sinh vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục.

Đáng chú ý, Cục Hải quan lưu ý các đơn vị khi xử lý vi phạm hành chính phải lựa chọn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đúng nguyên tắc theo quy định tại Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo hoặc áp dụng chưa phù hợp giữa các quy định thuộc nhiều lĩnh vực quản lý.

9 lĩnh vực có nghị định mới giao thẩm quyền xử phạt cho hải quan

Các nghị định được Chính phủ ban hành từ tháng 3 đến tháng 6/2026, tập trung vào các lĩnh vực: năng lượng nguyên tử; biển, đảo và thềm lục địa; văn hóa, quảng cáo; y tế; lâm nghiệp; bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và CNTT; sở hữu công nghiệp; thú y; chăn nuôi.
Song Linh
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xử phạt vi phạm Thẩm quyền xử phạt cơ quan hải quan quy định pháp luật

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