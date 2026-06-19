Cụ thể, theo cơ quan Hải quan, hiện tồn tại khoảng trống giữa quy chuẩn kỹ thuật và danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, dẫn tới nguy cơ phát sinh nhiều cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong thực tế.

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu. Ảnh: TL

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet, Cục Hải quan đã tiếp nhận phản ánh từ các Chi cục Hải quan khu vực về những vướng mắc trong xác định chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng này.

Trên cơ sở tổng hợp và rà soát quy định hiện hành, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 17647/CHQ-GSQL ngày 18/6/2026 gửi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường quốc gia và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an để trao đổi, kiến nghị làm rõ căn cứ quản lý nhằm bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Theo Cục Hải quan, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 21/2024/TT-BTTT quy định kể từ ngày 1/1/2026, thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu tại QCVN 135:2024/BTTTT.

Đồng thời, mục 4.2 của QCVN 135:2024/BTTTT quy định việc chứng nhận, công bố hợp quy đối với thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh được thực hiện theo quy định tại danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên ngành.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh điểm chưa thống nhất giữa quy chuẩn kỹ thuật và danh mục quản lý hàng hóa nhóm 2.

Cục Hải quan dẫn quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP), theo đó việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu chỉ được áp dụng đối với danh mục hàng hóa nhóm 2 do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Qua rà soát các danh mục hiện hành của cơ quan quản lý chuyên ngành, Cục Hải quan cho biết hiện mới có quy định kiểm tra chất lượng đối với nhóm “thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an theo QCVN 06:2024/BCA; chưa có danh mục hàng hóa nhóm 2 quy định việc áp dụng QCVN 135:2024/BTTTT đối với thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, trong bối cảnh chưa có danh mục hàng hóa được ban hành có dẫn chiếu đến việc áp dụng QCVN 135:2024/BTTTT, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này được hiểu là chưa thuộc đối tượng kiểm tra chất lượng tại khâu nhập khẩu; doanh nghiệp chỉ thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa.

Đáng chú ý, Cục Hải quan cũng viện dẫn quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ thực hiện rà soát, đánh giá mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa để ban hành danh mục quản lý kèm mã HS; chỉ hàng hóa có mức độ rủi ro cao mới phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.