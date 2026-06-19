Thuế - Hải quan

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
12:11 | 19/06/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có Công văn 17647/CHQ-GSQL (ngày 18/6/2026) gửi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường quốc gia và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, phản ánh những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách quản lý đối với mặt hàng thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet khi làm thủ tục nhập khẩu.
aa
Kiến tạo Hải quan số vì cộng đồng doanh nghiệp Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

Cụ thể, theo cơ quan Hải quan, hiện tồn tại khoảng trống giữa quy chuẩn kỹ thuật và danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, dẫn tới nguy cơ phát sinh nhiều cách hiểu và áp dụng không thống nhất trong thực tế.

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu. Ảnh: TL

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet, Cục Hải quan đã tiếp nhận phản ánh từ các Chi cục Hải quan khu vực về những vướng mắc trong xác định chính sách quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng này.

Trên cơ sở tổng hợp và rà soát quy định hiện hành, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 17647/CHQ-GSQL ngày 18/6/2026 gửi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường quốc gia và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an để trao đổi, kiến nghị làm rõ căn cứ quản lý nhằm bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Theo Cục Hải quan, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 21/2024/TT-BTTT quy định kể từ ngày 1/1/2026, thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu tại QCVN 135:2024/BTTTT.

Đồng thời, mục 4.2 của QCVN 135:2024/BTTTT quy định việc chứng nhận, công bố hợp quy đối với thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh được thực hiện theo quy định tại danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên ngành.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh điểm chưa thống nhất giữa quy chuẩn kỹ thuật và danh mục quản lý hàng hóa nhóm 2.

Cục Hải quan dẫn quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP), theo đó việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu chỉ được áp dụng đối với danh mục hàng hóa nhóm 2 do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Qua rà soát các danh mục hiện hành của cơ quan quản lý chuyên ngành, Cục Hải quan cho biết hiện mới có quy định kiểm tra chất lượng đối với nhóm “thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe” thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an theo QCVN 06:2024/BCA; chưa có danh mục hàng hóa nhóm 2 quy định việc áp dụng QCVN 135:2024/BTTTT đối với thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, trong bối cảnh chưa có danh mục hàng hóa được ban hành có dẫn chiếu đến việc áp dụng QCVN 135:2024/BTTTT, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này được hiểu là chưa thuộc đối tượng kiểm tra chất lượng tại khâu nhập khẩu; doanh nghiệp chỉ thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa.

Đáng chú ý, Cục Hải quan cũng viện dẫn quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ thực hiện rà soát, đánh giá mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa để ban hành danh mục quản lý kèm mã HS; chỉ hàng hóa có mức độ rủi ro cao mới phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Từ thực tế nêu trên, Cục Hải quan đề nghị các cơ quan quản lý chuyên ngành đánh giá tổng thể quá trình xây dựng danh mục theo quy định mới, đồng thời sớm có hướng dẫn hoặc quy định rõ trong QCVN 135:2024/BTTTT nhằm thống nhất cách hiểu, tránh phát sinh vướng mắc và bảo đảm thông quan hàng hóa thuận lợi.

Song Linh
Từ khóa:
Quản lý camera giám sát Hải quan kiến nghị Tháo gỡ bất cập Quản lý camera giám Internet nhập khẩu

Dành cho bạn

Tái cấu trúc đầu tư công: "Chìa khóa" vàng cho tăng trưởng hai con số

Tái cấu trúc đầu tư công: "Chìa khóa" vàng cho tăng trưởng hai con số

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chạy đua với yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chạy đua với yêu cầu chuyển đổi tư duy quản lý

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Xuất khẩu tạo đòn bẩy cho mục tiêu tăng trưởng

Kiến tạo Hải quan số vì cộng đồng doanh nghiệp

Kiến tạo Hải quan số vì cộng đồng doanh nghiệp

Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả

Tổng Giám đốc MB: Tăng trưởng tín dụng phải đi cùng an toàn và hiệu quả

VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

Đọc thêm

Hải quan nâng cao năng lực ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã xuyên biên giới

Hải quan nâng cao năng lực ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã xuyên biên giới

(TBTCO) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã xuyên quốc gia, Hải quan Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kết nối nghiệp vụ và mở rộng hợp tác quốc tế.
Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

Nhiều kinh nghiệm quốc tế được áp dụng trong quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Dự án “Nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thông qua kinh nghiệm quốc tế” được phối hợp giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

Mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ doanh nghiệp - “vỏ bọc” để gian lận tiền hoàn thuế

(TBTCO) - Qua công tác quản lý thuế, cơ quan thuế nhận diện được doanh nghiệp thường thu gom hàng hóa trôi nổi trên thị trường (chủ yếu là hàng điện tử, linh kiện có giá trị cao) không có chứng từ nhập khẩu hợp pháp, sau đó thông qua việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ các doanh nghiệp “vỏ bọc” để hợp thức hóa đầu vào nhằm gian lận tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí xây nhà ở cho người lao động doanh nghiệp được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

(TBTCO) - Các khoản chi phí xây nhà cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

(TBTCO) - Sáng 18/6, tại Quảng trường xã Phục Hòa (Cao Bằng), Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI và UBND xã Phục Hòa tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

(TBTCO) - Khi giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, ngành thuế Đắk Lắk bắt đầu khai thác dữ liệu tài khoản ngân hàng để đối chiếu doanh thu hộ kinh doanh. Cách làm này đang giúp phát hiện rủi ro, điều chỉnh kê khai và tăng tính minh bạch trong quản lý thuế.
Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế đề nghị tham gia khảo sát, góp ý hoàn thiện ứng dụng eTax Mobile. Mục đích nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành một trong những kênh giao dịch số trọng tâm của ngành Thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi.
Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu đối với các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long - Cảng cá Hạ Long.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Ưu tiên nguồn lực, ứng dụng công nghệ để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Hải quan kiến nghị tháo gỡ bất cập quản lý camera giám sát dùng giao thức Internet nhập khẩu

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm