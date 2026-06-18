Thuế - Hải quan

Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng

Song Linh

Song Linh

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13:46 | 18/06/2026
(TBTCO) - Sáng 18/6, tại Quảng trường xã Phục Hòa (Cao Bằng), Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI và UBND xã Phục Hòa tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
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Sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng, trong đó có Hải quan trong ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa và xây dựng địa bàn biên giới an toàn.

Hải quan phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng
Hải quan chủ trì phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026 tại Cao Bằng. Ảnh: HQ

Phát biểu triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan yêu cầu toàn lực lượng Hải quan chủ động, quyết liệt triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các lực lượng chức năng nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan, trong bối cảnh tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, công tác kiểm soát, đấu tranh phải được triển khai đồng bộ, gắn chặt giữa phòng ngừa, phát hiện và xử lý.

Nhấn mạnh vai trò của địa phương trong công tác phòng, chống ma túy, ông Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; đồng thời đề nghị các lực lượng công an, hải quan, biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu và người dân đã xem phim tuyên truyền về tác hại của ma túy, tìm hiểu quy định pháp luật cũng như kết quả nổi bật của lực lượng Hải quan trong đấu tranh với tội phạm ma túy thời gian qua.

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm 2026 (từ 15/12/2025 đến 14/5/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 72 vụ với 196 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ hơn 428 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật khác. Nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, cơ quan Hải quan cũng trao quà động viên các gia đình có người cai nghiện thành công và các tập thể có thành tích trong tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy tại địa phương.

Ngay sau lễ mít tinh, các lực lượng và nhân dân đã tham gia diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm xã Phục Hòa, lan tỏa thông điệp xây dựng địa bàn biên giới an toàn, không có ma túy.
Song Linh
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