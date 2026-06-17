Doanh nghiệp

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp

Song Linh

Song Linh

[email protected]
13:03 | 17/06/2026
(TBTCO) - Trước áp lực gia tăng của gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu; tập trung kiểm soát nhóm hàng, loại hình và doanh nghiệp có nguy cơ cao.
aa
Sửa Luật Hải quan: Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Cục Hải quan tập huấn triển khai phần mềm quản lý, làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh Chi cục Hải quan khu vực III gặp gỡ, đối thoại với 300 doanh nghiệp

Chuẩn hóa quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ

Cục Hải quan vừa có Công văn số 17552/CHQ-GSQL ngày 16/6/2026 gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát về xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa và phòng chống chuyển tải bất hợp pháp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp
Hải quan siết kiểm tra xuất xứ hàng hóa, ngăn gian lận và chuyển tải bất hợp pháp. Ảnh: CTV

Theo Cục Hải quan, thời gian qua toàn ngành đã triển khai nhiều chỉ đạo, kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Các đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần chống thất thu ngân sách, ngăn chặn gian lận thương mại và bảo đảm thực thi pháp luật hải quan.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp khi xung đột thương mại giữa các nền kinh tế gia tăng, xu hướng dịch chuyển đầu tư, sản xuất diễn ra mạnh hơn cùng sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới. Đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý hải quan.

Đáng chú ý, tình trạng lợi dụng xuất xứ để né thuế, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa và chuyển tải bất hợp pháp đang có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa theo các quy định hiện hành về hải quan, quản lý ngoại thương, xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa và xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với hàng nhập khẩu, cơ quan hải quan phải tăng cường kiểm tra hồ sơ khai báo về nước xuất xứ, tên hàng, mã số HS, mô tả hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O), tiêu chí xuất xứ và đối chiếu tính thống nhất giữa khai báo với bộ hồ sơ hải quan. Trường hợp có nghi vấn, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định xuất xứ trên hàng hóa, bao bì, chứng từ vận tải và các tài liệu liên quan.

Một nội dung được lưu ý là kiểm tra các trường hợp hàng hóa sản xuất ở nước ngoài nhưng đã ghi sẵn các thông tin thể hiện xuất xứ Việt Nam trên hàng hóa hoặc bao bì. Những trường hợp có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, gian lận xuất xứ sẽ bị xử lý theo quy định.

Tập trung kiểm soát nhóm hàng, loại hình rủi ro cao

Cũng theo Cục Hải quan, đối với hàng xuất khẩu, việc kiểm tra được yêu cầu thực hiện chặt chẽ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến kiểm tra thực tế hàng hóa nhằm đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo quy định.

Cơ quan hải quan sẽ đối chiếu thông tin khai báo với nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, gia công và sản phẩm xuất khẩu; đồng thời tăng cường xác minh tại cơ sở sản xuất hoặc cơ quan cấp C/O trong trường hợp phát sinh dấu hiệu bất thường.

Công văn cũng chỉ rõ một số phương thức gian lận cần đặc biệt lưu ý như: nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện từ nước ngoài nhưng chỉ thực hiện công đoạn gia công, lắp ráp đơn giản rồi ghi xuất xứ Việt Nam; chia nhỏ hoạt động qua nhiều pháp nhân để hợp thức hóa nguồn gốc; khai báo sai hồ sơ đề nghị cấp C/O nhằm hưởng ưu đãi thuế quan hoặc hợp thức hóa xuất xứ để xuất khẩu.

Đối với hàng gửi kho ngoại quan, các đơn vị được yêu cầu giám sát chặt các hoạt động đóng ghép hàng hóa, thay đổi trạng thái bao bì, dán nhãn trước khi xuất đi nước thứ ba hoặc đưa vào nội địa nhằm ngăn ngừa nguy cơ chuyển tải bất hợp pháp.

Qua phân tích rủi ro, Cục Hải quan xác định một số nhóm hàng trọng điểm cần tăng cường kiểm tra gồm: gỗ và sản phẩm từ gỗ; thiết bị nội thất, thể thao; thép và sản phẩm thép; điện tử và linh kiện; xe đạp điện; pin năng lượng mặt trời, pin lithium; đá nhân tạo; gạch men; lốp xe; bao bì nhựa; máy móc thiết bị; giày dép, túi xách; thực phẩm và nhóm nông sản.

Bên cạnh đó, các mã loại hình cũng được đưa vào diện theo dõi trọng điểm như xuất khẩu kinh doanh (B11), xuất sản phẩm gia công (E52), xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu (E62), hàng từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài (C12); nhập khẩu kinh doanh tiêu dùng (A11), nhập khẩu kinh doanh sản xuất (A12), nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu và nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài.

Theo Cục Hải quan, việc tăng cường kiểm tra, xác định xuất xứ không chỉ nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách mà còn góp phần bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam, bảo đảm thực thi hiệu quả các cam kết thương mại quốc tế và tạo môi trường cạnh tranh minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan siết kiểm xuất xứ hàng hóa Chuyển tải bất hợp kiểm soát xuất xứ Gia tăng gian lận

Bài liên quan

Hải quan biên giới phía Bắc bắt nóng hàng chục nghìn sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan biên giới phía Bắc bắt nóng hàng chục nghìn sản phẩm nghi xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Bộ Công thương thu hồi quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã ủy quyền cho VCCI

Bộ Công thương thu hồi quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã ủy quyền cho VCCI

Dành cho bạn

Kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Vingroup tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng của Fortune, vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

OCB chốt quyền nhận cổ phiếu 15% ngày 1/7, đưa vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB chốt quyền nhận cổ phiếu 15% ngày 1/7, đưa vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn quốc trong 5 tháng đầu năm

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.288 tỷ đồng

Hoàn thiện cơ chế đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hoàn thiện cơ chế đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Đọc thêm

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng

(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 vừa phát đi thông báo tìm chủ sở hữu đối với các lô hàng tồn đọng đang được lưu giữ tại Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Tân Vũ và Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long - Cảng cá Hạ Long.
Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới

Hoàn thiện Luật Hải quan từ thực tiễn địa bàn đặc thù cửa khẩu biên giới

(TBTCO) - Đánh giá tình hình thi hành Luật Hải quan năm 2014 và lấy ý kiến đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan, trung tuần tháng 6/2026, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng Cục Hải quan có buổi làm việc tại Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã thu được kết quả tích cực.
Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026

Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026

(TBTCO) - Ngày 15/6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội - Buôn Ma Thuột, đồng thời đánh dấu sự trở lại khai thác trên chặng bay Hà Nội - Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026. Đây là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay nội địa quý III/2026 của hãng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác của hành khách.
Vinachem được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

Vinachem được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á năm 2026

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) lần đầu tiên được Tạp chí Fortune vinh danh trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500) năm 2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam trên bản đồ kinh tế khu vực.
Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk

Từ đô thị đến năng lượng, T&T Group muốn mở rộng hiện diện tại Đắk Lắk

(TBTCO) - Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị và năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk. Các đề xuất được xây dựng trên cơ sở lợi thế phát triển mới của địa phương, đồng thời nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

Cân nhắc trước bài toán chi phí vốn

(TBTCO) - Vòng quay vốn đang chậm lại khi doanh nghiệp thận trọng với các quyết định đầu tư mới. Trong bối cảnh lãi suất toàn cầu đứng trước áp lực tăng hiện hữu có thể ảnh hưởng chi phí vốn, bài toán sử dụng vốn hiệu quả trở nên quan trọng hơn.
Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV: Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

Dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV: Mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp tư nhân

(TBTCO) - Với nhiều đề xuất mới về tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được Bộ Tài chính xây dựng theo hướng hình thành hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.
VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tiếp sức doanh nghiệp tư nhân

(TBTCO) - Tại buổi làm việc sáng 15/6 với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, VCCI kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng chất lượng thực thi chính sách và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, VCCI báo cáo 4 nhóm nội dung trọng tâm về tình hình doanh nghiệp tư nhân, vướng mắc thể chế, góp ý Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)...
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới

VACPA và ICAEW gia hạn hợp tác chiến lược: Nâng tầm chuẩn mực ngành kiểm toán Việt Nam lên tầm cao mới

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Đưa ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm

Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

Ngày 18/6: Giá cao su tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng

Ngày 18/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm

Ngày 18/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm

Ngày 18/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Ngày 18/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 16/6: Giá cà phê tiếp tục neo cao, hồ tiêu ở mức 140.500 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (16/6): Tỷ giá trung tâm đứng yên, DXY suy yếu trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (15/6): Tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng, DXY suy yếu sau tín hiệu kết thúc xung đột Mỹ - Iran gần 4 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/6: Vàng trong nước đồng loạt tăng, vàng nhẫn chạm 152 triệu đồng/lượng