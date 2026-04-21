Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Song Linh

16:40 | 21/04/2026
(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa Thí điểm thông quan tập trung từ 1/6: Hải quan khu vực III tạo cú hích rút ngắn thời gian thông quan

Cụ thể, tại công văn hỏa tốc ban hành ngày 20/4, Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn giặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc. Ảnh: TL

Theo đó, để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng HiPP, bảo đảm việc nhập khẩu tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật kịp thời các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến sản phẩm; trên cơ sở đó áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phúc tập hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa các khâu nghiệp vụ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.

Động thái này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của cơ quan hải quan trong kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có nguy cơ rủi ro, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.
Phát triển thị trường sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh để bảo vệ sức khỏe người dân

Phát triển thị trường sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh để bảo vệ sức khỏe người dân

Herbalife Việt Nam tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên Việt Nam

Herbalife Việt Nam tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên Việt Nam

Một số sản phẩm dinh dưỡng của Abbott có nguy cơ nhiễm khuẩn

Một số sản phẩm dinh dưỡng của Abbott có nguy cơ nhiễm khuẩn

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 748.154 tỷ đồng; thực hiện 7.188 cuộc kiểm tra; ban hành 4.547 quyết định hoàn thuế... là những con số nổi bật trong quý I năm 2026.
(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, Cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ thí điểm Mô hình thông quan tập trung, nhằm tạo đột phá cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao năng lực xử lý hàng hóa cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
(TBTCO) - Thay vì mức 1 triệu đồng, Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng để tính giảm trừ gia cảnh. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này đã tăng gấp 3 lần. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của nhiều người nộp thuế.
(TBTCO) - Bức tranh xuất nhập khẩu quý I/2026 mở ra với những gam màu tích cực khi tổng kim ngạch đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% và trị giá nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, tương ứng tăng 26,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng cho xuất khẩu bứt phá và gia tăng nguồn thu trong các quý tiếp theo.
(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy “tiền mặt có quay trở lại”, theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 3 tháng đầu năm đạt 2,707,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 3 đạt 772,2 tỷ đồng.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Tín dụng chảy sai chỗ, “Việt Nam chạy maraton bằng đôi chân bị trói”

Tín dụng chảy sai chỗ, “Việt Nam chạy maraton bằng đôi chân bị trói”

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng