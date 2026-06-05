Thuế tỉnh Ninh Bình nâng cao kỹ năng phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm, tội phạm về thuế

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Đặng Ngọc Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các hành vi gian lận, trốn thuế ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi cơ quan Thuế phải không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu điện tử và đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều nội dung thiết thực liên quan đến công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là các hành vi mua bán hóa đơn điện tử, thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích sản xuất kinh doanh, hợp thức hóa chứng từ và che giấu dòng tiền để thực hiện hành vi trốn thuế.

Theo các đại biểu lực lượng Công an, việc chủ động nhận diện sớm các dấu hiệu rủi ro từ dữ liệu hóa đơn điện tử, dữ liệu đăng ký kinh doanh và các giao dịch tài chính có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm về thuế.

Đồng thời, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Công an cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời ngay từ giai đoạn đầu nhằm nâng cao hiệu quả xác minh, xử lý vụ việc.

Đại diện Thuế tỉnh Ninh Bình cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý rủi ro, khai thác dữ liệu phục vụ phát hiện vi phạm; kinh nghiệm phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Bên cạnh đó, đại diện Chi cục Hải quan khu vực IV và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp với cơ quan Thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và các hành vi vi phạm có liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Thông qua tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay và những bài học nghiệp vụ trong công tác phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Những nội dung được thảo luận không chỉ góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức ngành Thuế mà còn giúp tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thuế với các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thảo luận cũng giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận, trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.