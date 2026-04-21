Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Song Linh

Song Linh

13:54 | 21/04/2026
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Tại Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026, một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là các chính sách mới trong lĩnh vực hải quan và thuế xuất nhập khẩu.

Ninh Bình: Đối thoại để hành động, Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao Bằng khen tôn vinh đóng góp của doanh nghiệp tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Đại diện Chi cục Hải quan Khu vực IV đã giới thiệu hàng loạt điểm mới quan trọng, thể hiện rõ định hướng cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Điểm nhấn đáng chú ý là những sửa đổi trong Luật Hải quan (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025), được đánh giá là bước chuyển thực chất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Theo đó, chính sách ưu tiên được mở rộng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số. Khác với trước đây, doanh nghiệp không còn bị ràng buộc quá nhiều về quy mô kim ngạch hay thời gian tuân thủ, mà tập trung vào các tiêu chí cốt lõi như quản trị, minh bạch tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tuân thủ pháp luật.

Đây được xem là bước đi mang tính “cởi trói”, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp tiềm năng tiếp cận cơ chế ưu tiên, qua đó rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, một thay đổi mang tính thực tiễn cao là quy định về kết nối hệ thống giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Thay vì yêu cầu “nối mạng trực tiếp” như trước, luật mới cho phép doanh nghiệp linh hoạt sử dụng phần mềm hoặc hệ thống chia sẻ dữ liệu.

Điều chỉnh này không chỉ giảm áp lực đầu tư công nghệ, mà còn giúp doanh nghiệp bảo mật dữ liệu nội bộ, đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước. Đây là minh chứng rõ nét cho việc hải quan chuyển từ tư duy kiểm soát sang hỗ trợ, tạo thuận lợi.

Đáng chú ý, các vướng mắc kéo dài liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ cũng đã được tháo gỡ. Quy định mới không còn phụ thuộc vào việc xác định thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam hay không, giúp doanh nghiệp yên tâm triển khai, giảm chi phí và rủi ro pháp lý.

Không chỉ dừng ở Luật Hải quan, các chính sách thuế cũng được điều chỉnh theo hướng đồng bộ và hỗ trợ doanh nghiệp. Luật Thuế giá trị gia tăng mới đã bổ sung hàng hóa xuất khẩu tại chỗ vào đối tượng áp dụng thuế suất 0%, tạo điều kiện thuận lợi trong kê khai và khấu trừ thuế.

Trong khi đó, chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, Nghị định 167/2025/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thủ tục hải quan đã bãi bỏ những nội dung chồng chéo, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý theo hướng rõ ràng, minh bạch hơn.

Tổng thể, các chính sách mới cho thấy Hải quan Khu vực IV đang chuyển mạnh sang mô hình “hải quan phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng hành ngay từ khâu thể chế đến thực thi.

Chính quyền cam kết hành động cùng doanh nghiệp

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, đối thoại không chỉ dừng ở việc lắng nghe, mà phải đi đến hành động cụ thể, giải quyết tận gốc các khó khăn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, xu hướng bảo hộ gia tăng, tiêu chuẩn thị trường ngày càng khắt khe, doanh nghiệp xuất nhập khẩu được xác định là lực lượng then chốt trong việc mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Vì vậy, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của địa phương.

UBND tỉnh khẳng định nhất quán quan điểm: chính quyền phải chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, coi sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành. Tinh thần này bám sát định hướng của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với yêu cầu xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, giảm rào cản hành chính.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp theo nguyên tắc rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không để kéo dài; những nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, không để doanh nghiệp chờ đợi.

Thông điệp kỷ luật hành chính cũng được nhấn mạnh: không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, trả lời chung chung hoặc phát sinh chi phí không chính thức.

Song song với đó, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là trọng tâm. Tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2026 so với năm 2024, đồng thời tiếp tục rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Một điểm mới đáng chú ý là việc duy trì cơ chế tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng và theo dõi đến cùng kết quả xử lý sau đối thoại. Điều này nhằm đảm bảo đối thoại không chỉ dừng ở hội trường, mà thực sự đi vào thực tiễn.

Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị nâng cao năng lực thích ứng, chủ động tái cấu trúc thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đẩy mạnh chuyển đổi số và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm pháp luật, minh bạch hoạt động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và quan tâm đến các yếu tố phát triển bền vững như môi trường, an sinh xã hội.

Khép lại hội nghị, thông điệp được nhấn mạnh không nằm ở lời nói, mà ở hiệu quả thực thi: sự đồng hành của chính quyền phải được đo bằng tốc độ xử lý công việc, bằng kỷ cương công vụ và bằng niềm tin thực chất của doanh nghiệp.

Chủ tịch tỉnh UBND Ninh Bình khẳng định, với quyết tâm từ cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Ninh Bình đang đặt nền tảng để bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi giá trị sản xuất và thương mại trong nước và quốc tế.
Song Linh
Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết cuộc thi Auditing and Accounting Challenge 2026

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, trọng dân

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm tham vọng lợi nhuận

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Định vị thương hiệu Việt - thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng