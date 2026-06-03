Tỷ phú Mai Vũ Minh và khát vọng kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên mới

Kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế

Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi công nghệ không chỉ thay đổi cách vận hành doanh nghiệp, mà còn tái định hình cấu trúc nền kinh tế. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế không còn chỉ đến từ vốn hay quy mô, mà đến từ tốc độ thích ứng, năng lực đổi mới và khả năng dự báo xu hướng.

Trong dòng chảy đó, vai trò của doanh nhân ngày càng mang tính dẫn dắt. Họ không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà còn tham gia định hình hệ sinh thái phát triển, kết nối nguồn lực và tạo ra các giá trị lan tỏa trong xã hội.

Là một doanh nhân gốc Việt hoạt động trong môi trường quốc tế, hiện là Chủ tịch SATAS Group và SAPA Thale Group, tỷ phú Mai Vũ Minh được biết đến với định hướng phát triển mang tính hội nhập sâu rộng. Thay vì giới hạn trong một thị trường đơn lẻ, ông lựa chọn cách tiếp cận toàn cầu, tập trung vào việc kết nối nguồn lực giữa các khu vực kinh tế khác nhau nhằm tạo ra giá trị bền vững.

Tỷ phú Mai Vũ Minh (hàng đầu, bên trái) và ông Fahad Al Gergawi - Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư thế giới (WAIPA) kiêm CEO Dubai FDI ký kết chương trình hợp tác đầu tư giữa SAPA Thale và Dubai FDI thuộc Chính phủ Dubai.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và mạng lưới hợp tác đa quốc gia, khả năng kết nối trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Những doanh nhân có tầm nhìn quốc tế không chỉ đóng vai trò là nhà đầu tư hay nhà quản lý, mà còn là cầu nối giữa các hệ sinh thái kinh doanh.

Theo xu hướng chung, các hoạt động hợp tác xuyên biên giới đang mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển. Việc tiếp cận dòng vốn, công nghệ và thị trường quốc tế giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian tăng trưởng.

Trong nhiều năm hoạt động, tỷ phú Mai Vũ Minh được biết đến với việc tham gia các hoạt động đầu tư và hợp tác đa lĩnh vực, trải rộng từ tài chính, công nghệ đến hạ tầng và bất động sản. Điểm chung trong các hoạt động này là định hướng kết nối nguồn lực quốc tế và hướng đến các giá trị phát triển dài hạn. Ở góc nhìn rộng hơn, cộng đồng doanh nhân gốc Việt trên thế giới đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và hợp tác quốc tế. Họ không chỉ mang theo năng lực chuyên môn và kinh nghiệm toàn cầu, mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và các nền kinh tế lớn.

Khát vọng tạo dựng giá trị trong thời đại số

Kỷ nguyên mới đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn khác đối với doanh nghiệp. Nếu trước đây, thành công thường được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô tài sản, thì hiện nay, các yếu tố như đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và tự động hóa đang làm thay đổi toàn diện cách doanh nghiệp vận hành. Những công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí, mà còn mở ra khả năng tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Tỷ phú Mai Vũ Minh (bên trái ảnh) trong buổi làm việc với ngài Milorad Dodik - Tổng thống Bosnia-Herzegovina

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dẫn dắt bởi tư duy chiến lược của con người. Doanh nhân trong thời đại mới không chỉ cần hiểu công nghệ, mà còn phải biết cách ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội.

Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đang chuyển dịch sang mô hình phát triển bền vững, nơi lợi nhuận không còn là mục tiêu duy nhất, mà được cân bằng với tác động xã hội và môi trường. Đây cũng là xu hướng đang định hình cách thức vận hành của nền kinh tế hiện đại.

Song song với yếu tố công nghệ và chiến lược, con người vẫn giữ vai trò trung tâm. Một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng cao, văn hóa đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường. Trong cộng đồng doanh nhân gốc Việt, tinh thần hội nhập và khát vọng vươn lên luôn là điểm chung nổi bật. Họ không chỉ xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh người Việt năng động, sáng tạo và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Tỷ phú Mai Vũ Minh (bên phải) và ông Justin Trudeau - cựu Thủ tướng Canada.

Nhìn từ hành trình của tỷ phú Mai Vũ Minh, có thể thấy hình ảnh một thế hệ doanh nhân mới, chủ động hội nhập, theo đuổi đổi mới và tập trung vào việc tạo ra giá trị dài hạn thay vì chỉ tăng trưởng ngắn hạn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, những doanh nhân có khả năng thích ứng nhanh, tư duy toàn cầu và định hướng bền vững sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt sự phát triển. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng từng doanh nghiệp, mà còn là một phần trong bức tranh hội nhập chung của nền kinh tế.

Kỷ nguyên mới không chỉ là thời đại của công nghệ, mà còn là thời đại của những con người biết tạo ra sự khác biệt bằng tư duy và hành động. Với tầm nhìn quốc tế và khát vọng kiến tạo giá trị, tỷ phú Mai Vũ Minh được xem là một trong những đại diện tiêu biểu của doanh nhân gốc Việt trong hành trình hội nhập và phát triển toàn cầu./.