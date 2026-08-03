Hàng loạt thị trường siết quy định SPS, doanh nghiệp xuất khẩu chủ động điều chỉnh và thích ứng

Nhiều thay đổi tại các thị trường xuất khẩu lớn

Theo thông báo của Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong giai đoạn từ ngày 16 - 31/7/2026, các thành viên WTO đã phát hành tổng cộng 53 thông báo SPS, gồm 48 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 15 thông báo đã có hiệu lực.

Trong số này, nhiều thông báo đến từ các thị trường nhập khẩu lớn đối với nông sản, thực phẩm của Việt Nam.

Đối với Liên minh châu Âu (EU), có 3 thông báo đáng chú ý liên quan đến yêu cầu nhập khẩu động vật và việc cấp phép phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Đáng chú ý, Quy định 2026/1052 sửa đổi các yêu cầu về đưa động vật, sản phẩm sinh sản và sản phẩm có nguồn gốc động vật vào EU. Quy định loại gelatin và collagen khỏi phạm vi điều chỉnh, bổ sung cơ chế ngoại lệ đối với nhập khẩu chim phục vụ mục đích bảo tồn, đồng thời làm rõ các điều kiện xử lý rủi ro đối với sữa và sản phẩm từ trứng.

Ngoài ra, EU cũng cập nhật quy định về cấp phép sử dụng một số loại tinh dầu như tinh dầu lá nguyệt quế, tinh dầu thì là đắng và thì là ngọt làm hợp chất tạo hương trong phụ gia thức ăn chăn nuôi, kèm theo các cảnh báo an toàn đối với người sử dụng.

Hoa Kỳ công bố 4 thông báo liên quan đến phụ gia thực phẩm, phụ gia thức ăn chăn nuôi và mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt những thay đổi về yêu cầu kỹ thuật của thị trường xuất khẩu. Ảnh: An Thư

Trong đó, đáng chú ý là việc bãi bỏ và đề xuất hủy bỏ sử dụng các phẩm màu lỗi thời gồm Citrus Red No. 2 trên vỏ cam chín và Orange B trên vỏ bọc xúc xích. Các thông báo còn lại đề cập đến dự thảo cho phép sử dụng ethyl cellulose làm chất kết dính trong thức ăn cho động vật nhai lại và đính chính mức dư lượng tối đa (MRL) của hoạt chất epyrifenacil trên một số sản phẩm thức ăn chăn nuôi.

Nhật Bản, Brazil đồng loạt cập nhật quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Nhật Bản là quốc gia có số lượng thông báo lớn trong kỳ với 8 thông báo, chủ yếu liên quan đến sửa đổi mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Đáng chú ý, dự thảo sửa đổi MRL đối với hoạt chất tetraniliprole đề xuất giảm mức dư lượng đối với cải xoăn, cà chua và quả mơ; đồng thời tăng hoặc quy định mới đối với cải thìa, quýt, anh đào, nhiều loại rau quả khác cũng như các sản phẩm có nguồn gốc động vật như cơ, mỡ, gan, thận và sữa.

Các thông báo còn lại liên quan đến việc sửa đổi MRL của các hoạt chất như prosulfocarb, mepronil, carbaryl, triforine, kasugamycin, acephate và phenthoate trên nhiều loại nông sản, gia vị và thức ăn chăn nuôi.

Trong khi đó, Brazil phát hành tới 17 thông báo, gồm 13 dự thảo và 4 quy định đã có hiệu lực.

Đáng chú ý là dự thảo sửa đổi 44 chuyên luận trong danh mục hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm diệt sinh vật dùng trong vệ sinh và chất bảo quản gỗ. Dự thảo điều chỉnh MRL và thời gian cách ly đối với nhiều hoạt chất phổ biến như azoxystrobin, bentazone, bifenthrin, chlormequat, glyphosate và mancozeb.

Brazil cũng ban hành yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với nhập khẩu thân rễ cây mẫu đơn, yêu cầu giấy chứng nhận không nhiễm Agrotis segetum cùng các điều kiện về phân tích và xử lý liên quan. Bên cạnh đó là nhiều cập nhật kỹ thuật đối với các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật.

Nhiều quy định mới về phụ gia, vật liệu tiếp xúc thực phẩm và kiểm dịch

Israel công bố 4 thông báo liên quan đến vật liệu tiếp xúc với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Đáng chú ý, nước này áp dụng các sửa đổi đối với vật liệu và sản phẩm nhựa tiếp xúc với thực phẩm trên cơ sở quy định mới của EU, trong đó nổi bật là lệnh cấm chung đối với Bisphenol A (BPA) cùng cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt đối với các chất thay thế có nguy cơ.

Israel đồng thời áp dụng quy định của EU về bổ sung chất mang E1202 trong phụ gia thực phẩm và cập nhật MRL đối với nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật.

Canada ban hành 5 thông báo liên quan đến thức ăn chăn nuôi, chất ô nhiễm trong thực phẩm và MRL.

Đáng chú ý là dự thảo sửa đổi quy định nhằm hài hòa lệnh cấm tăng cường đối với thức ăn chăn nuôi, cho phép sử dụng một nhóm vật liệu có nguy cơ được chỉ định đủ điều kiện (ESRM) trong thức ăn cho động vật không nhai lại, thức ăn cho thú cưng và phân bón. Ngoài ra, Canada cũng ban hành MRL đối với các hoạt chất spidoxamat, ethiprole, fluoxapiprolin và điều chỉnh danh mục quản lý giới hạn tối đa ethyl carbamate trong đồ uống có cồn.

Tại Maroc, 4 dự thảo nghị định tập trung sửa đổi các quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với nước xốt, mứt trái cây, gia vị, thảo mộc sấy khô và hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu vang.

Trong khi đó, Chile công bố 3 thông báo về yêu cầu vệ sinh thú y và kiểm dịch thực vật.

Đáng chú ý, dự thảo quy định mới đối với nhập khẩu thịt lợn ướp lạnh và đông lạnh yêu cầu nước xuất xứ phải đáp ứng các quy định của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) về bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi; đồng thời sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu kiểm soát ký sinh trùng Trichinella và bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Hai thông báo còn lại liên quan đến yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với phấn hoa dùng làm vật liệu nhân giống và điều kiện nhập khẩu động vật họ ngựa.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, việc thường xuyên theo dõi các thông báo SPS của các thành viên WTO giúp cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thay đổi về yêu cầu kỹ thuật, từ đó chủ động điều chỉnh hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, hạn chế rủi ro trong quá trình tiếp cận thị trường quốc tế./.