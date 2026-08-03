30 mã cổ phiếu có khả năng vào rổ chỉ số FTSE GEIS trong kỳ cơ cấu tháng 9

Ngày 21/8/2026, FTSE Russell sẽ công bố danh mục chính thức các cổ phiếu được đưa vào rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi. Danh mục này sẽ có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số sau khi được nâng hạng.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán MB (MBS), các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE dự kiến giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng một năm. Riêng kỳ cơ cấu đầu tiên vào tháng 9/2026, dòng vốn từ các quỹ ETF được ước tính đạt khoảng 140 - 150 triệu USD, tương đương khoảng 10% tổng quy mô vốn dự kiến phân bổ.

MBS cho biết, theo ước tính của FTSE, tổng dòng vốn có thể chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng lên khoảng 6 tỷ USD, bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động. Trong đó, dòng vốn từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số chiếm khoảng 1,5 tỷ USD và sẽ được phân bổ theo lộ trình gồm 4 giai đoạn, bắt đầu từ kỳ cơ cấu tháng 9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Cụ thể, sau đợt giải ngân đầu tiên vào tháng 9/2026, tỷ trọng phân bổ sẽ được nâng lên 20% tại kỳ cơ cấu bán niên tháng 3/2027, tương ứng khoảng 300 triệu USD. Đến kỳ cơ cấu tháng 6/2027, các quỹ dự kiến giải ngân thêm 35% tổng dòng vốn, tương đương khoảng 525 triệu USD. Phần vốn còn lại, cũng chiếm 35% và tương đương khoảng 525 triệu USD, sẽ được phân bổ trong kỳ cơ cấu tháng 9/2027.

Theo đánh giá của MBS, dòng vốn trong giai đoạn đầu sẽ tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhằm phản ánh đúng tỷ trọng của các mã trong rổ chỉ số. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ nhiều khả năng sẽ được giải ngân nhiều hơn ở các giai đoạn cuối, sau khi nhóm vốn hóa lớn đã được tích lũy dần qua các kỳ cơ cấu trước đó.

Ở kỳ cơ cấu đầu tiên vào tháng 9/2026, VIC được dự báo là cổ phiếu thu hút dòng vốn lớn nhất với giá trị mua ròng khoảng 46,4 triệu USD, tương đương khoảng 1,19% giá trị giao dịch bình quân 10 phiên. Tiếp theo là VHM với khoảng 16 triệu USD; MSN và SHB cùng khoảng 9,2 triệu USD; SSI khoảng 7,5 triệu USD.

MBS cũng cho biết, các quỹ ETF sẽ thực hiện mua cổ phiếu theo đúng tỷ trọng của từng mã trong rổ chỉ số tại mỗi giai đoạn phân bổ. Sau từng kỳ cơ cấu, FTSE Russell có thể điều chỉnh nhẹ tỷ trọng của các cổ phiếu dựa trên khả năng giải ngân thực tế của các quỹ.

Theo đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn có tỷ trọng cao sẽ được mua xuyên suốt nhiều kỳ cơ cấu nhằm hạn chế tác động đến diễn biến giá, trong khi các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ với tỷ trọng thấp có xu hướng được mua tập trung hơn ở các giai đoạn cuối do quy mô giao dịch không tạo ra biến động đáng kể đối với thị trường./.