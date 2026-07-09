Chứng khoán

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
17:39 | 09/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (9/7) quay đầu giảm điểm sau khi không vượt được ngưỡng cản 1.850 điểm. Áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm 13 điểm, trong khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì tâm lý quan sát trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.
aa
Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh Chứng khoán ngày 8/7: Thị trường hồi phục phiên thứ hai, thanh khoản phát tín hiệu tích cực

VN-Index giảm 13 điểm

Sau 2 phiên phục hồi, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại trong phiên hôm nay khi VN-Index chưa thể vượt lên vùng kháng cự. VN-Index tạo khoảng trống giảm điểm đầu phiên trước những ảnh hưởng kém tích cực từ thị trường thế giới như căng thẳng địa chính trị gia tăng trở lại, giá dầu tăng mạnh. VN-Index phục hồi lên vùng 1.850 điểm trong phiên với thanh khoản kém, sau đó chịu áp lực bán cuối phiên. Kết phiên VN-Index giảm 13 điểm (-0,70%) về mức 1.840,70 điểm, dưới kháng cự 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 206 mã giảm giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và 92 mã tăng giá.

Phiên giao dịch kém suôn sẻ của thị trường chung khi chỉ có 4/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, đường và dược phẩm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, điện và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -11,33 điểm, về mức 1.987,11 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 7 mã tăng giá, 19 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường thu hẹp khi thấp hơn (-12,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 5887 triệu cổ phiếu (-11,75%), tương đương giá trị đạt 14,643 tỷ đồng giảm -14,87% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +6,28 điểm, lên mức 306,67 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,6 điểm, về mức 128,61 điểm.

Trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với biên độ vừa phải trong phiên và tổng giá trị bán tại thời điểm kết phiên đạt -453 tỷ đồng. Trong đó, TCB -90 tỷ đồng, VPB -69 tỷ đồng, GEX -61 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, BSR 74 tỷ đồng, GAS 42 tỷ đồng và VNM 40 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 21 tỷ đồng.

Ngân hàng tạo áp lực, dầu khí trở thành điểm tựa

Thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm sau hai phiên hồi phục liên tiếp khi áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều, khiến VN-Index đóng cửa dưới mốc tham chiếu. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, chưa xuất hiện hiện tượng bán tháo trên diện rộng.

Lực cung gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và điện - năng lượng. Các mã TCB, VPB, MBB đồng loạt nới rộng đà giảm trong phiên chiều, cùng với POW, GEE.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là tác nhân chính kéo giảm thị trường khi có tới 6 đại diện nằm trong nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Đáng chú ý, MBB lấy đi hơn 2,4 điểm của chỉ số. Trên bảng điện, sắc đỏ bao trùm toàn ngành khi NVB giảm mạnh nhất với 3,3%, trong khi SSB, TCB, VPB, MBB, EIB, BID, CTG, LPB đồng loạt mất từ 1 - 2%.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi khi hưởng lợi từ đà phục hồi của giá dầu thế giới. Các cổ phiếu BSR, GAS tăng từ 3 - 5%, đóng góp tổng cộng hơn 2,4 điểm cho VN-Index, qua đó giúp chỉ số không giảm sâu hơn. Bên cạnh đó, VIC cũng hỗ trợ khoảng 0,5 điểm.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
Thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm sau hai phiên hồi phục liên tiếp khi áp lực bán gia tăng. Ảnh Đức Thanh

Theo các công ty chứng khoán, phiên điều chỉnh với thanh khoản suy giảm chưa tạo áp lực đủ lớn, song tiếp tục củng cố xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau khi VN-Index không vượt thành công vùng kháng cự 1.850 điểm. Trong các phiên tới, chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.810 - 1.800 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đang vận động dưới đường xu hướng giảm nối các đỉnh được hình thành trong tháng 5 và tháng 6/2026, cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa được cải thiện. Chỉ số chỉ có thể lấy lại trạng thái tích cực khi vượt thành công vùng kháng cự này với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II/2026 chưa được công bố đồng loạt, nhóm cổ phiếu đầu ngành vẫn chủ yếu dao động trong trạng thái tích lũy./.

Tấn Minh
Từ khóa:
thị trường chứng khoán chỉ số VN Index nhóm cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu vốn hóa lớn xu hướng điều chỉnh ngắn hạn kết quả kinh doanh quý ii

Bài liên quan

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hợp tác với các trường đại học lớn phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hợp tác với các trường đại học lớn phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Ký Hợp đồng gói thầu hơn 988 triệu USD nâng cấp, mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 356.935,1 tỷ đồng

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Hải quan hướng dẫn rõ điều kiện nhập khẩu hóa chất làm nguyên liệu sản xuất

Dấu ấn cải cách và chuyển đổi số của ngành Hải quan

Dấu ấn cải cách và chuyển đổi số của ngành Hải quan

Đọc thêm

PNJ thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ

PNJ thông qua phương án bán 169.559 cổ phiếu quỹ

(TBTCO) - Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ vừa thông qua phương án bán toàn bộ 169.559 cổ phiếu quỹ nhằm xử lý lượng cổ phiếu quỹ hiện có theo quy định trước khi thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, đồng thời chốt ngày 17/8 để lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch này.
Chứng khoán phái sinh ngày 8/7: Thanh khoản bật tăng hơn 18%

Chứng khoán phái sinh ngày 8/7: Thanh khoản bật tăng hơn 18%

(TBTCO) - VN30 tiếp tục có thêm một phiên tăng điểm, dù chưa thể chinh phục mốc tâm lý 2.000. Trên thị trường phái sinh, giao dịch sôi động hơn đáng kể khi khối lượng tăng mạnh 18%, trong khi hợp đồng tương lai gần nhất vẫn duy trì chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở.
Chứng khoán ngày 8/7: Thị trường hồi phục phiên thứ hai, thanh khoản phát tín hiệu tích cực

Chứng khoán ngày 8/7: Thị trường hồi phục phiên thứ hai, thanh khoản phát tín hiệu tích cực

Sắc xanh tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán hôm nay (8/7). Thanh khoản cải thiện cùng sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng và chứng khoán cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định, dù thị trường vẫn cần thêm động lực để xác lập xu hướng tăng bền vững.
Cổ phiếu PNJ giao dịch "khủng", khối ngoại bán ròng hơn 215 tỷ đồng

Cổ phiếu PNJ giao dịch "khủng", khối ngoại bán ròng hơn 215 tỷ đồng

(TBTCO) - Khối ngoại quay lại bán ròng 578 tỷ đồng trên ba sàn sau phiên mua ròng liền trước. Tâm điểm giao dịch là PNJ khi giá trị khớp lệnh vọt lên dẫn đầu thị trường, trong bối cảnh vừa trải qua ba phiên giảm sàn liên tiếp vì biến cố liên quan P-Lab.
Cổ phiếu POM tiếp tục bị hạn chế giao dịch do chưa khắc phục hết nguyên nhân

Cổ phiếu POM tiếp tục bị hạn chế giao dịch do chưa khắc phục hết nguyên nhân

(TBTCO) - HNX tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu POM của Thép Pomina do doanh nghiệp chưa khắc phục hết các nguyên nhân dẫn đến việc bị xử lý, trong đó có tình trạng âm vốn chủ sở hữu và chậm công bố báo cáo tài chính theo quy định.
Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố

Hơn 3 triệu cổ phiếu được đăng ký mua sau 2 ngày, F88 chuẩn bị chiến lược mới ngoài mảng cầm cố

(TBTCO) - Hệ thống F88 hiện có gần 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc và đặt mục tiêu trở thành nền tảng tài chính toàn diện, với kế hoạch mở rộng sang các sản phẩm tích lũy và đầu tư. Sau 2 ngày chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp đã ghi nhận 3,24 triệu cổ phiếu được đăng ký mua, tương đương khoảng 230 tỷ đồng.
Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát hành chứng khoán đang mở thêm dư địa huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Đây được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng để thị trường vốn phát huy hiệu quả vai trò dẫn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
Nhiều lực đỡ hội tụ, thị trường chứng khoán bước vào tháng 7 với nhiều kỳ vọng

Nhiều lực đỡ hội tụ, thị trường chứng khoán bước vào tháng 7 với nhiều kỳ vọng

(TBTCO) - Các chuyên gia của Chứng khoán SSI cho rằng kết quả kinh doanh quý II, triển vọng nâng hạng FTSE, định giá hấp dẫn cùng các yếu tố vĩ mô sẽ tiếp tục tạo nền tảng cho diễn biến thị trường trong tháng 7, dù áp lực chốt lời vẫn có thể gia tăng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Làn sóng IPO quy mô 35.000 - 40.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường chứng khoán

Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

Tập huấn xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 cho các bộ, ngành

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -21.14
09/07 | -21.14 (7,482.71 -21.14 (-0.28%))
DJI -576.76
09/07 | -576.76 (52,348.39 -576.76 (-1.09%))
IXIC +51.96
09/07 | +51.96 (25,870.65 +51.96 (+0.20%))
NYA -226.35
09/07 | -226.35 (23,790.61 -226.35 (-0.94%))
XAX +180.11
09/07 | +180.11 (8,095.76 +180.11 (+2.28%))
BUK100P -5.93
09/07 | -5.93 (1,032.54 -5.93 (-0.57%))
RUT -26.10
09/07 | -26.10 (2,956.39 -26.10 (-0.88%))
VIX +0.28
09/07 | +0.28 (17.18 +0.28 (+1.66%))
FTSE -80.91
09/07 | -80.91 (10,408.13 -80.91 (-0.77%))
GDAXI +20.49
09/07 | +20.49 (24,917.94 +20.49 (+0.08%))
FCHI +20.31
09/07 | +20.31 (8,272.97 +20.31 (+0.25%))
STOXX50E +31.85
09/07 | +31.85 (6,236.76 +31.85 (+0.51%))
N100 +8.23
09/07 | +8.23 (1,900.38 +8.23 (+0.43%))
BFX +4.71
09/07 | +4.71 (5,635.01 +4.71 (+0.08%))
MOEX.ME -0.11
09/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -169.28
09/07 | -169.28 (24,030.18 -169.28 (-0.70%))
STI +64.31
09/07 | +64.31 (5,433.88 +64.31 (+1.20%))
AXJO -22.60
09/07 | -22.60 (8,762.50 -22.60 (-0.26%))
AORD -18.00
09/07 | -18.00 (8,961.30 -18.00 (-0.20%))
BSESN +238.22
09/07 | +238.22 (76,741.82 +238.22 (+0.31%))
JKSE +39.07
09/07 | +39.07 (5,912.44 +39.07 (+0.67%))
KLSE -5.97
09/07 | -5.97 (1,677.64 -5.97 (-0.35%))
NZ50 +120.49
09/07 | +120.49 (13,785.67 +120.49 (+0.88%))
KS11 +45.12
09/07 | +45.12 (7,291.91 +45.12 (+0.62%))
TWII -379.80
09/07 | -379.80 (45,354.61 -379.80 (-0.83%))
GSPTSE -336.79
09/07 | -336.79 (34,935.80 -336.79 (-0.95%))
BVSP -1,367.55
09/07 | -1,367.55 (170,653.45 -1,367.55 (-0.79%))
MXX -65.06
09/07 | -65.06 (66,609.64 -65.06 (-0.10%))
IPSA -78.19
09/07 | -78.19 (10,947.02 -78.19 (-0.71%))
MERV -21,508.00
09/07 | -21,508.00 (3,202,489.50 -21,508.00 (-0.67%))
TA125.TA -53.37
09/07 | -53.37 (3,999.15 -53.37 (-1.32%))
CASE30 +318.70
09/07 | +318.70 (52,347.10 +318.70 (+0.61%))
JN0U.JO +89.00
09/07 | +89.00 (6,635.89 +89.00 (+1.36%))
DX-Y.NYB +0.02
09/07 | +0.02 (101.01 +0.02 (+0.02%))
125904-USD-STRD +10.11
09/07 | +10.11 (2,775.49 +10.11 (+0.37%))
XDB +0.36
09/07 | +0.36 (133.88 +0.36 (+0.27%))
XDE +0.08
09/07 | +0.08 (114.17 +0.08 (+0.07%))
000001.SS +65.71
09/07 | +65.71 (4,036.59 +65.71 (+1.65%))
N225 +924.80
09/07 | +924.80 (67,743.85 +924.80 (+1.38%))
XDN -0.17
09/07 | -0.17 (61.52 -0.17 (-0.27%))
XDA +0.01
09/07 | +0.01 (69.31 +0.01 (+0.01%))