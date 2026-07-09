Chứng khoán ngày 9/7: VN-Index giảm điểm, dòng tiền thận trọng sau nhịp phục hồi

VN-Index giảm 13 điểm

Sau 2 phiên phục hồi, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại trong phiên hôm nay khi VN-Index chưa thể vượt lên vùng kháng cự. VN-Index tạo khoảng trống giảm điểm đầu phiên trước những ảnh hưởng kém tích cực từ thị trường thế giới như căng thẳng địa chính trị gia tăng trở lại, giá dầu tăng mạnh. VN-Index phục hồi lên vùng 1.850 điểm trong phiên với thanh khoản kém, sau đó chịu áp lực bán cuối phiên. Kết phiên VN-Index giảm 13 điểm (-0,70%) về mức 1.840,70 điểm, dưới kháng cự 1.850 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 9/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 206 mã giảm giá, 66 mã giữ giá tham chiếu và 92 mã tăng giá.

Phiên giao dịch kém suôn sẻ của thị trường chung khi chỉ có 4/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, đường và dược phẩm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, điện và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm điểm -11,33 điểm, về mức 1.987,11 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 7 mã tăng giá, 19 mã giảm giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản thị trường thu hẹp khi thấp hơn (-12,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 5887 triệu cổ phiếu (-11,75%), tương đương giá trị đạt 14,643 tỷ đồng giảm -14,87% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +6,28 điểm, lên mức 306,67 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,6 điểm, về mức 128,61 điểm.

Trên sàn HOSE nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với biên độ vừa phải trong phiên và tổng giá trị bán tại thời điểm kết phiên đạt -453 tỷ đồng. Trong đó, TCB -90 tỷ đồng, VPB -69 tỷ đồng, GEX -61 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, BSR 74 tỷ đồng, GAS 42 tỷ đồng và VNM 40 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 21 tỷ đồng.

Ngân hàng tạo áp lực, dầu khí trở thành điểm tựa

Thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm sau hai phiên hồi phục liên tiếp khi áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều, khiến VN-Index đóng cửa dưới mốc tham chiếu. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, chưa xuất hiện hiện tượng bán tháo trên diện rộng.

Lực cung gia tăng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và điện - năng lượng. Các mã TCB, VPB, MBB đồng loạt nới rộng đà giảm trong phiên chiều, cùng với POW, GEE.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là tác nhân chính kéo giảm thị trường khi có tới 6 đại diện nằm trong nhóm 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới VN-Index. Đáng chú ý, MBB lấy đi hơn 2,4 điểm của chỉ số. Trên bảng điện, sắc đỏ bao trùm toàn ngành khi NVB giảm mạnh nhất với 3,3%, trong khi SSB, TCB, VPB, MBB, EIB, BID, CTG, LPB đồng loạt mất từ 1 - 2%.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi khi hưởng lợi từ đà phục hồi của giá dầu thế giới. Các cổ phiếu BSR, GAS tăng từ 3 - 5%, đóng góp tổng cộng hơn 2,4 điểm cho VN-Index, qua đó giúp chỉ số không giảm sâu hơn. Bên cạnh đó, VIC cũng hỗ trợ khoảng 0,5 điểm.

Thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm sau hai phiên hồi phục liên tiếp khi áp lực bán gia tăng. Ảnh Đức Thanh

Theo các công ty chứng khoán, phiên điều chỉnh với thanh khoản suy giảm chưa tạo áp lực đủ lớn, song tiếp tục củng cố xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau khi VN-Index không vượt thành công vùng kháng cự 1.850 điểm. Trong các phiên tới, chỉ số nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.810 - 1.800 điểm trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn đang vận động dưới đường xu hướng giảm nối các đỉnh được hình thành trong tháng 5 và tháng 6/2026, cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa được cải thiện. Chỉ số chỉ có thể lấy lại trạng thái tích cực khi vượt thành công vùng kháng cự này với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý II/2026 chưa được công bố đồng loạt, nhóm cổ phiếu đầu ngành vẫn chủ yếu dao động trong trạng thái tích lũy./.