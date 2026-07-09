Chứng khoán

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

Thu Hương

Thu Hương

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16:44 | 09/07/2026
(TBTCO) - Giới phân tích kỳ vọng lợi nhuận quý II của doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện, trong đó bán lẻ, dầu khí, cao su và bất động sản khu công nghiệp, cùng với thép là những nhóm ngành có triển vọng nổi bật.
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Hiện các doanh nghiệp niêm yết đang bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Theo phân tích từ Chứng khoán Agribank (Agriseco), lợi nhuận trước thuế toàn thị trường trong quý I đạt hơn 262.000 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 25% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khối phi tài chính, với nhiều ngành ghi nhận kết quả tích cực như dầu khí (+512%), tài nguyên cơ bản (+172%), chứng khoán (+106%), bán lẻ (+74%) và bất động sản (+39%). Ngược lại, lợi nhuận ngành công nghệ thông tin giảm do thay đổi phương pháp hạch toán tại FPT.

Bước sang quý II, các chuyên gia từ Agriseco đánh giá nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi, tạo nền tảng cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. GDP quý II tăng 8,39% và lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự cải thiện của hoạt động sản xuất, đầu tư và tiêu dùng. Môi trường kinh doanh thuận lợi được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh thu, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

Bốn nhóm ngành được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận quý II

FiinPro-X platform, Agriseco Research tổng hợp.

Hoạt động sản xuất và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là những động lực quan trọng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 10,8% so với cùng kỳ, trong khi chỉ số PMI tháng 6 đạt 51,8 điểm, cho thấy hoạt động sản xuất và đơn hàng mới tiếp tục mở rộng. Cùng với đó, vốn FDI đăng ký đạt 34,7 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ, còn vốn FDI giải ngân đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11% và là mức cao nhất trong 5 năm. Những yếu tố này được kỳ vọng hỗ trợ các ngành chế biến, chế tạo, vật liệu xây dựng và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố. Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết tăng 23%, còn vốn chủ sở hữu tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước...

Ở chiều ngược lại, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn là yếu tố gây áp lực lên chi phí tài chính. Theo FiinPro-X, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh trung và dài hạn bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước trong tháng 5 ở mức khoảng 9%/năm, cao hơn 130 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước. Điều này làm gia tăng chi phí vốn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao, trong khi những doanh nghiệp có cơ cấu tài chính lành mạnh và dòng tiền ổn định sẽ ít chịu tác động hơn.

Trên cơ sở đó, giới phân tích cho rằng lợi nhuận quý II của các doanh nghiệp niêm yết nhiều khả năng tiếp tục tăng trưởng nhưng sẽ phân hóa giữa các ngành và giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành. Báo cáo lựa chọn bốn nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực gồm bán lẻ, dầu khí, cao su và bất động sản khu công nghiệp, cùng với thép.

Đối với nhóm bán lẻ, tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng khoảng 12,5%. Nhu cầu nâng cấp các thiết bị công nghệ, thiết bị tích hợp AI cùng xu hướng chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh thu của các nhà bán lẻ hiện đại thông qua tối ưu vận hành, cải thiện danh mục sản phẩm và mở rộng mạng lưới.

Ở nhóm dầu khí, động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ mảng lọc dầu nhờ biên lợi nhuận cải thiện so với cùng kỳ. Mảng thượng nguồn cũng được kỳ vọng duy trì kết quả khả quan nhờ nhu cầu dịch vụ khoan ở mức cao, giá thuê giàn thuận lợi và hoạt động thăm dò, khai thác sôi động. Trong khi đó, các mảng khí, phân phối xăng dầu và một số doanh nghiệp dịch vụ có thể ghi nhận kết quả kém tích cực hơn do nền so sánh cao và tiến độ ghi nhận các dự án lớn tập trung vào nửa cuối năm.

Đối với nhóm cao su và bất động sản khu công nghiệp, động lực chủ yếu đến từ giá xuất khẩu cao su tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, cùng nguồn thu từ đền bù chuyển đổi đất và thanh lý cây cao su. Các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn chuyển đổi sang khu công nghiệp tiếp tục được hưởng lợi từ hoạt động bàn giao đất và ghi nhận doanh thu, trong khi mảng khu công nghiệp truyền thống có thể tăng trưởng chậm hơn do tiến độ cho thuê và nhu cầu thuê còn phân hóa.

Ở nhóm thép, các chuyên gia kỳ vọng lợi nhuận quý II được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ cải thiện. Trong hai tháng đầu quý, tổng sản lượng bán hàng đạt khoảng 6,27 triệu tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ; riêng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng 38% nhờ công suất mới từ Dung Quất 2 và tác động của thuế chống bán phá giá đối với HRC Trung Quốc.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận toàn ngành có thể thu hẹp do giá than cốc và quặng sắt tăng nhanh hơn giá thép. Trong bối cảnh đó, HPG được đánh giá có lợi thế nhờ chuỗi sản xuất khép kín, quy mô lớn và việc mở rộng công suất HRC, trong khi nhóm doanh nghiệp tôn mạ tiếp tục chịu áp lực từ chi phí đầu vào, cạnh tranh và thị trường xuất khẩu.

Thu Hương
Từ khóa:
lợi nhuận kết quả kinh doanh doanh nghiệp niêm yết thép bán lẻ dầu khí cao su bất động sản Agriseco

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