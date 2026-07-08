Chứng khoán

Cổ phiếu POM tiếp tục bị hạn chế giao dịch do chưa khắc phục hết nguyên nhân

Thu Hương

Thu Hương

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17:16 | 08/07/2026
(TBTCO) - HNX tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu POM của Thép Pomina do doanh nghiệp chưa khắc phục hết các nguyên nhân dẫn đến việc bị xử lý, trong đó có tình trạng âm vốn chủ sở hữu và chậm công bố báo cáo tài chính theo quy định.
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Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quyết định số 875/QĐ-SGDHN về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu POM của Công ty CP Thép Pomina trên hệ thống UPCoM.

Theo HNX, dù Thép Pomina đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục hết các nguyên nhân dẫn đến việc bị hạn chế giao dịch. Cụ thể, công ty có vốn chủ sở hữu âm theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, đồng thời chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên các năm 2024 và 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Do đó, cổ phiếu POM tiếp tục bị hạn chế thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hằng tuần theo quy định tại điểm a, b khoản 1 và điểm e khoản 5 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

HNX yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực, Thép Pomina phải có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục các vi phạm.

Cùng thời điểm, HNX cũng ban hành Thông báo số 2937/TB-SGDHN về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu POM trên hệ thống UPCoM. Theo đó, ngoài việc tiếp tục thuộc diện hạn chế giao dịch với các nguyên nhân nêu trên, cổ phiếu POM vẫn đang nằm trong diện cảnh báo theo Quyết định số 741/QĐ-SGDHN ngày 12/6/2026 do Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ ba năm liên tiếp trở lên, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Về kế hoạch kinh doanh, Thép Pomina đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 8.511,19 tỷ đồng, EBITDA dự kiến 473,62 tỷ đồng. Sang năm 2027, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu đạt 13.194,29 tỷ đồng và EBITDA đạt 941,4 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, trong quý IV/2025, Thép Pomina đã hoàn tất giai đoạn cuối của thỏa thuận và ký hợp đồng với nhà đầu tư Công ty Vinmetal, đồng thời bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất từ đầu năm 2026. Công ty cũng đang tiếp tục triển khai tái cơ cấu tài chính nhằm từng bước khắc phục tình trạng âm vốn lưu động.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn chưa có nhiều cải thiện. Quý I/2026, Thép Pomina ghi nhận doanh thu 465,98 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tiếp tục lỗ 178,79 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 159,3 tỷ đồng của cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 5,8% lên 7,6%.

Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ giảm trong những tháng đầu năm khiến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty con sụt giảm so với cùng kỳ. Hoạt động tiêu thụ bắt đầu phục hồi từ đầu tháng 3/2026 sau khi nhận được khoản hỗ trợ vốn từ Tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, doanh thu phát sinh vẫn chưa đủ bù đắp các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay và chi phí phạt chậm thanh toán đối với nhà cung cấp, khiến công ty tiếp tục ghi nhận thua lỗ.

Tính đến ngày 31/3/2026, lỗ lũy kế của Thép Pomina đã lên 3.661,7 tỷ đồng, tương đương 130,92% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu tiếp tục âm 800,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu POM hiện chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần. Trong phiên gần nhất ngày 3/7, cổ phiếu này giảm 400 đồng, xuống còn 3.800 đồng/cổ phiếu.

Thu Hương
Từ khóa:
Cổ phiếu POM Công ty CP Thép Pomina

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