Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

Khoản hỗ trợ được Quỹ và đại diện Công ty Bảo Minh Thanh Hóa trao tận tay gia đình nạn nhân.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 29/3/2024, tại Km 361+100 Quốc lộ 1A, trong điều kiện trời mưa, mặt đường ướt, xe mô tô biển kiểm soát 36C1-170.20 do chị Nguyễn Thị Hoa điều khiển đã xảy ra va chạm với anh Cao Xuân Lực khi anh Lực đang đi bộ qua đường. Sau tai nạn, anh Lực được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và tử vong vào ngày 30/3/2024.

Theo Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, trường hợp trên thuộc diện xe không tham gia bảo hiểm, sau khi xem xét, xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo, Quỹ đã thực hiện hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 45 triệu đồng theo đúng quy định.

Khoản hỗ trợ được Quỹ và đại diện Công ty Bảo Minh Thanh Hóa trao tận tay gia đình nạn nhân không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn sau mất mát do tai nạn giao thông gây ra, mà còn thể hiện vai trò hỗ trợ cộng đồng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới theo quy định hiện hành.

Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới…

Quỹ được hình thành từ đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và được quản lý tập trung tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Trong đó, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được thực hiện đối với nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm hoặc nằm ngoài phạm vi chi trả bảo hiểm.

Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ là 15 triệu đồng đối với trường hợp thương tật từ 31% đến dưới 81%; 45 triệu đồng đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật từ 81% trở lên./.