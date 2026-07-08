Xã hội

Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

PV

PV

14:34 | 08/07/2026
(TBTCO) - Ngày 6/7/2026, Chi nhánh Vietlott Miền Nam đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01528 cho anh T.C.D, người chơi may mắn hiện sinh sống và làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh An Giang, với giá trị trúng thưởng 23.459.457.000 đồng. Tại lễ trao giải, anh T.C.D đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.
aa

Trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 hơn 23,4 tỷ đồng

Ngày 6/7/2026, Chi nhánh Vietlott Miền Nam đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01528 trị giá hơn 23,4 tỷ đồng đến anh T.C.D.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 16, đường 30/4, phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ.

Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

Anh T.C.D nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá hơn 23,4 tỷ đồng.

Chỉ với tấm vé số Vietlott 10.000 đồng từ người bán dạo đến giải thưởng hơn 23,4 tỷ đồng

Anh T.C.D đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh An Giang. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh T.C.D cho biết, bản thân là người chơi Vietlott lâu năm và đã duy trì thói quen mua vé từ nhiều năm nay. Anh thường mua vé tại các điểm bán hàng nếu có thời gian ghé hoặc mua vé Vietlott qua người bán vé số dạo.

“Tôi thường ưu tiên mua vé Vietlott từ những người bán vé số dạo. Với tôi, mỗi tấm vé không chỉ là hành động sẻ chia, sự ủng hộ dành cho những người mưu sinh hàng ngày, mà còn là cách để bản thân cầu may, gửi gắm niềm tin vào những cơ hội mới trong cuộc sống” - anh D nói.

Trong kỳ quay số mở thưởng mang lại may mắn, anh T.C.D chia sẻ, anh tình cờ gặp một người bán vé số dạo có bán vé Vietlott, anh đã dừng lại mua vé để ủng hộ và cũng muốn thử vận may của mình. Theo anh, đó chỉ là một quyết định rất bình thường như thường lệ, nhưng không ngờ chính khoảnh khắc ấy đã mang đến cho anh một giải thưởng với giá trị lớn mà anh chưa từng nghĩ tới.

Anh chia sẻ: “Nếu hôm đó tôi không dừng lại mua tấm vé ấy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một trong những cơ hội đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chỉ đúng với 10.000 đồng mà tôi đã trúng đến hơn 23,4 tỷ đồng”.

Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

Tấm vé may mắn trúng thưởng trị giá hơn 23,4 tỷ đồng của anh T.C.D

Kiểm tra lại nhiều lần mới tin mình trúng Jackpot

Nhắc lại thời điểm biết tin trúng thưởng, anh T.C.D cho biết, cảm xúc đầu tiên là vô cùng bất ngờ. Sáng đó, khi anh đang ngồi uống cà phê thì lấy vé số ra dò trên website Vietlott. Anh liên tục dò lại kết quả vì không dám tin mình là người trúng Jackpot. Ngay sau đó, anh lập tức tìm và báo tin cho vợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa thực sự tin vào sự việc nên đã cùng nhau kiểm tra, đối chiếu kết quả nhiều lần trước khi xác nhận anh T.C.D chính là chủ nhân giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 hơn 23,4 tỷ đồng.

Anh cũng chia sẻ, mặc dù biết mình trúng thưởng từ sáng thứ Bảy, nhưng vì muốn xác thực chính xác thông tin và có sự chuẩn bị kỹ càng, đến thứ Tư tuần sau đó anh mới chủ động liên hệ với Chi nhánh Vietlott miền Nam theo số điện thoại được công bố trên website để hoàn tất các thủ tục nhận thưởng.

Tiếp tục công việc và sử dụng tiền thưởng hợp lý

Sau khi nhận thưởng, anh T.C.D cho biết sẽ ưu tiên sử dụng tiền thưởng để giải quyết một số công việc quan trọng trong gia đình, đồng thời để dành một phần tiết kiệm, lên kế hoạch đầu tư phù hợp và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Mặc dù đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 hơn 23,4 tỷ đồng, anh T.C.D cho hay, anh vẫn sẽ tiếp tục đi làm và mua vé Vietlott trong thời gian tới. Theo anh, đây là một hình thức giải trí hợp pháp với giá trị giải thưởng hấp dẫn và chính bản thân anh đã may mắn chỉ từ một tấm vé trị giá 10.000 đồng.

Ủng hộ 400 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh T.C.D đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

Anh T.C.D ủng hộ 400 triệu đồng cho Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.C.D có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại nơi phát hành vé là TP. Cần Thơ và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Quy trình quay số mở thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/

Hiện nay, Vietlott đang phân phối các sản phẩm xổ số tự chọn: Mega 6/45, Power 6/55, Lotto 5/35, Keno, Bingo18, Max 3D/3D+/3D Pro trên toàn quốc. Đặc biệt, giá trị giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 đã vượt 90 tỷ đồng.

Tham khảo các kênh mua xổ số điện toán của Vietlott tại:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn/login?utm_campaign=24h26&utm_source=vietlott&utm_medium=pr&utm_content=all

Tìm điểm bán hàng Vietlott: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.
PV
Từ khóa:
trúng vé số Vietlott an giang Chi nhánh Vietlott Miền Nam xổ số tự chọn mega 6/45 giải jackpot kỳ quay số mở thưởng số 01528 quỹ tâm tài việt

Bài liên quan

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

An Giang quảng bá tiềm năng, thế mạnh tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

An Giang quảng bá tiềm năng, thế mạnh tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Dành cho bạn

Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

Kích hoạt các động lực tăng trưởng để kinh tế bứt tốc

Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết

Giá đậu tương và ngô bật tăng nhờ rủi ro thời tiết

Quảng Ninh hoàn thành bước đầu xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Quảng Ninh hoàn thành bước đầu xử lý 513 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản xuất - kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản xuất - kinh doanh

Đọc thêm

Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

Hơn 4.500 “giọt hồng” nối dài hành trình sẻ chia của cán bộ, công chức Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tiếp nhận thêm 365 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu do cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ hiến tặng từ năm 2013 đến nay lên hơn 4.500 đơn vị.
Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

(TBTCO) - Kết quả quan trắc ban đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy một số chỉ tiêu ô nhiễm có xu hướng giảm, trong khi chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng nhiên liệu hay ảnh hưởng đến động cơ phương tiện. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, mở rộng quan trắc để có cơ sở khoa học đánh giá toàn diện hiệu quả của loại nhiên liệu này.
Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định

Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định

(TBTCO) - Theo hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh đã đảm bảo 5/5 điều kiện thành lập thành phố theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đạt 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thực phẩm bẩn vẫn thách thức các "hàng rào" kiểm soát

Thực phẩm bẩn vẫn thách thức các "hàng rào" kiểm soát

(TBTCO) - Liên tiếp các vụ thực phẩm giả, thực phẩm chứa hóa chất cấm, hàng không rõ nguồn gốc bị phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vẫn chưa hạ nhiệt, đòi hỏi những giải pháp mạnh hơn từ quản lý đến giám sát thị trường để bảo vệ sức khỏe người dân.
Không phải tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2026

Không phải tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2026

(TBTCO) - Việc bãi bỏ thuế khoán không đồng nghĩa tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ngay. Việc xác định đối tượng tham gia được thực hiện theo lộ trình và quy định cụ thể của pháp luật.
Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

(TBTCO) - Sáng ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện có ý nghĩa rất thiêng liêng này.
Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

Vì sao nhóm ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán giữ sức hút trong thời đại số?

(TBTCO) - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ bước vào giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây được xem là thời điểm quan trọng để người học cân nhắc, không chỉ căn cứ vào điểm số, mà còn cần hiểu rõ xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực trong những năm tới.
Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

(TBTCO) - Tối 4/7, tại Nhà Bát Giác - không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối”. Chương trình khẳng định cam kết phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ 45 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Thanh Hóa

Muốn tăng trưởng hai con số phải mở đường cho doanh nghiệp và cải cách thể chế

Muốn tăng trưởng hai con số phải mở đường cho doanh nghiệp và cải cách thể chế

Doanh nghiệp không thiếu công cụ tài chính để giải "bài toán xanh"

Doanh nghiệp không thiếu công cụ tài chính để giải "bài toán xanh"

Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để đạt Net Zero

Chuyển mạnh từ cam kết sang hành động để đạt Net Zero

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 6 tháng đạt 264.795 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế