Mua vé từ người bán dạo, người đàn ông tại An Giang trúng vé số Vietlott hơn 23,4 tỷ đồng

Trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 hơn 23,4 tỷ đồng

Ngày 6/7/2026, Chi nhánh Vietlott Miền Nam đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01528 trị giá hơn 23,4 tỷ đồng đến anh T.C.D.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé may mắn được phát hành tại Điểm bán hàng số 16, đường 30/4, phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ.

Anh T.C.D nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá hơn 23,4 tỷ đồng.

Chỉ với tấm vé số Vietlott 10.000 đồng từ người bán dạo đến giải thưởng hơn 23,4 tỷ đồng

Anh T.C.D đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh An Giang. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh T.C.D cho biết, bản thân là người chơi Vietlott lâu năm và đã duy trì thói quen mua vé từ nhiều năm nay. Anh thường mua vé tại các điểm bán hàng nếu có thời gian ghé hoặc mua vé Vietlott qua người bán vé số dạo.

“Tôi thường ưu tiên mua vé Vietlott từ những người bán vé số dạo. Với tôi, mỗi tấm vé không chỉ là hành động sẻ chia, sự ủng hộ dành cho những người mưu sinh hàng ngày, mà còn là cách để bản thân cầu may, gửi gắm niềm tin vào những cơ hội mới trong cuộc sống” - anh D nói.

Trong kỳ quay số mở thưởng mang lại may mắn, anh T.C.D chia sẻ, anh tình cờ gặp một người bán vé số dạo có bán vé Vietlott, anh đã dừng lại mua vé để ủng hộ và cũng muốn thử vận may của mình. Theo anh, đó chỉ là một quyết định rất bình thường như thường lệ, nhưng không ngờ chính khoảnh khắc ấy đã mang đến cho anh một giải thưởng với giá trị lớn mà anh chưa từng nghĩ tới.

Anh chia sẻ: “Nếu hôm đó tôi không dừng lại mua tấm vé ấy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một trong những cơ hội đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chỉ đúng với 10.000 đồng mà tôi đã trúng đến hơn 23,4 tỷ đồng”.

Tấm vé may mắn trúng thưởng trị giá hơn 23,4 tỷ đồng của anh T.C.D

Kiểm tra lại nhiều lần mới tin mình trúng Jackpot

Nhắc lại thời điểm biết tin trúng thưởng, anh T.C.D cho biết, cảm xúc đầu tiên là vô cùng bất ngờ. Sáng đó, khi anh đang ngồi uống cà phê thì lấy vé số ra dò trên website Vietlott. Anh liên tục dò lại kết quả vì không dám tin mình là người trúng Jackpot. Ngay sau đó, anh lập tức tìm và báo tin cho vợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa thực sự tin vào sự việc nên đã cùng nhau kiểm tra, đối chiếu kết quả nhiều lần trước khi xác nhận anh T.C.D chính là chủ nhân giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 hơn 23,4 tỷ đồng.

Anh cũng chia sẻ, mặc dù biết mình trúng thưởng từ sáng thứ Bảy, nhưng vì muốn xác thực chính xác thông tin và có sự chuẩn bị kỹ càng, đến thứ Tư tuần sau đó anh mới chủ động liên hệ với Chi nhánh Vietlott miền Nam theo số điện thoại được công bố trên website để hoàn tất các thủ tục nhận thưởng.

Tiếp tục công việc và sử dụng tiền thưởng hợp lý

Sau khi nhận thưởng, anh T.C.D cho biết sẽ ưu tiên sử dụng tiền thưởng để giải quyết một số công việc quan trọng trong gia đình, đồng thời để dành một phần tiết kiệm, lên kế hoạch đầu tư phù hợp và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Mặc dù đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 hơn 23,4 tỷ đồng, anh T.C.D cho hay, anh vẫn sẽ tiếp tục đi làm và mua vé Vietlott trong thời gian tới. Theo anh, đây là một hình thức giải trí hợp pháp với giá trị giải thưởng hấp dẫn và chính bản thân anh đã may mắn chỉ từ một tấm vé trị giá 10.000 đồng.

Ủng hộ 400 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh T.C.D đã trao tặng 400 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Anh T.C.D ủng hộ 400 triệu đồng cho Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T.C.D có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng) tại nơi phát hành vé là TP. Cần Thơ và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Quy trình quay số mở thưởng của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch và được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình TodayTV-SCTV2

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại http://www.vietlott.vn/