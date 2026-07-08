Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Thượng tôn pháp luật và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ

Theo quy chế, mọi hoạt động của Bộ Tài chính phải tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự thống nhất quản lý của Chính phủ, dưới sự điều hành trực tiếp của Bộ trưởng. Cơ quan thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công của cấp trên. Tuy nhiên, cơ chế này không làm giảm vai trò của cá nhân; ngược lại, quy chế yêu cầu phát huy mạnh mẽ trách nhiệm của tập thể gắn chặt với trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực thi công vụ.

Quy chế mới đặt trọng tâm vào việc phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân, đẩy mạnh cải cách hành chính và toàn diện số hóa quy trình xử lý công việc, hướng tới xây dựng một nền tài chính quốc gia minh bạch, liêm chính và hiện đại.

Bộ Tài chính làm việc theo chế độ thủ trưởng nhằm bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và hiệu quả. Nguyên tắc cốt lõi trong phân công lao động là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả”. Điều này đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đùn đẩy hoặc bỏ trống địa bàn quản lý.

Cá thể hóa trách nhiệm, chấm dứt tình trạng chồng chéo

Nhằm tối ưu hóa hiệu suất, quy chế quy định một đơn vị có thể được giao nhiều việc, nhưng mỗi đầu việc cụ thể chỉ giao cho một đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Đơn vị chủ trì chủ động tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị phối hợp tham gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm về nội dung phối hợp.

Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm tham gia trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm về nội dung góp ý của mình.

Bộ Tài chính thực hiện làm việc theo Quy chế mới. Ảnh: Đức Minh

Đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, Bộ Tài chính yêu cầu tinh thần chủ động cao độ. Quy chế nghiêm cấm các hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc tự ý chuyển giao công việc thuộc thẩm quyền của mình cho đơn vị khác, cũng như cấm việc trình lên cấp trên khi bản thân chưa thực hiện đầy đủ các bước xử lý theo quy định. Mọi nhiệm vụ phải được hoàn thành nhanh chóng, chính xác và đúng thời hạn.

Số hóa điều hành, chấm điểm KPI để đánh giá cán bộ

Điểm nhấn mang tính đột phá trong quy chế lần này là việc chuyển đổi phương thức điều hành dựa trên nền tảng dữ liệu số thống nhất. Tất cả tiến độ, trạng thái xử lý hồ sơ, cùng trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ lên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử của Bộ Tài chính.

Dữ liệu trên hệ thống này không chỉ dùng để theo dõi mà sẽ là căn cứ pháp lý duy nhất để đôn đốc, phát đi các cảnh báo chậm tiến độ, đồng thời truy vết trách nhiệm công vụ. Bộ Tài chính sẽ áp dụng cơ chế chấm điểm KPI tự động từ hệ thống để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại chất lượng nhân sự hằng năm và xét thi đua, khen thưởng. Việc đánh giá này cam kết đi vào thực chất, dựa trên chất lượng, hiệu quả đầu ra và tiến độ thực tế, kiên quyết loại bỏ việc đánh giá hình thức, cảm tính hoặc thuần túy theo quy trình kỹ thuật.

Hiện đại hóa hành chính và chuyển đổi số toàn diện

Song song với việc quản trị nội bộ, Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quy chế khuyến khích tối đa việc xử lý hồ sơ trên môi trường mạng và áp dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt văn bản điện tử nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một nền hành chính tài chính dân chủ, hiện đại, kiến tạo môi trường kinh doanh và thủ tục thông thoáng, thuận lợi nhất cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính cũng được tăng cường nhằm bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong chỉ đạo điều hành, củng cố khối đoàn kết nội bộ và khơi dậy năng lực sáng tạo của người lao động.

Siết chặt kỷ luật, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí

Bên cạnh các giải pháp công nghệ và quản trị, Bộ Tài chính tiếp tục siết chặt kỷ luật phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật bí mật nhà nước và an toàn thông tin mạng. Quy chế đưa ra những chế tài nghiêm khắc đối với công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Đặc biệt, Bộ nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để trục lợi cá nhân. Các biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu hoặc cố tình cản trở việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật./.