Thuế - Hải quan

Thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII tăng 47,35% trong nửa đầu năm 2026

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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09:51 | 08/07/2026
(TBTCO) - Đà tăng của hoạt động nhập khẩu các mặt hàng chủ lực tiếp tục tạo động lực cho nguồn thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIII. Đến giữa tháng 6/2026, đơn vị đã thu hơn 2.304 tỷ đồng, đạt 73,54% dự toán năm.
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Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những biến động của kinh tế thế giới. Xung đột địa chính trị tại Trung Đông cùng biến động của giá vàng và năng lượng đã làm gia tăng chi phí logistics, kéo dài thời gian vận chuyển hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, nhờ kinh tế vĩ mô trong nước duy trì ổn định và các giải pháp điều hành linh hoạt của Chính phủ, hoạt động thương mại quốc tế vẫn giữ được đà phục hồi.

Trong bối cảnh đó, Chi cục đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, bảo đảm giải quyết thủ tục thông suốt, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý kịp thời các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật.

Về công tác thu ngân sách, năm 2026 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu 3.133 tỷ đồng, đồng thời được giao chỉ tiêu phấn đấu 4.000 tỷ đồng sau khi điều chỉnh.

Tính từ ngày 1/1 đến 14/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã thu ngân sách 2.304,04 tỷ đồng, đạt 73,54% dự toán được giao và 57,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 47,35% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 740,42 tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu, thuế giá trị gia tăng đạt 1.880,81 tỷ đồng, bằng 78,12% kế hoạch và tăng 57,18% so với cùng kỳ. Thuế nhập khẩu đạt 134,77 tỷ đồng, tăng 4,69%; thuế xuất khẩu đạt 131,73 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 91,33 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, kết quả tăng thu chủ yếu đến từ các mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn. Trong đó, than đá nhập khẩu đạt 414,6 triệu USD, tăng 25,2% so với kỳ trước, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu của Công ty TNHH Điện lực Vân Phong và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Nhóm máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt 321,7 triệu USD, tăng 237,1%, chủ yếu phát sinh từ hoạt động nhập khẩu của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân với giá trị khoảng 203 triệu USD.

Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu dầu diesel đạt 219,6 triệu USD, tăng 2.573,7% so với kỳ trước. Theo đơn vị, nguyên nhân là tác động của tình hình chiến tranh khiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng nhập khẩu mặt hàng này để bảo đảm nguồn cung.

Nguồn thu ngân sách của đơn vị hiện chủ yếu đến từ than đá, xăng dầu nhập khẩu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá, máy móc thiết bị phục vụ đóng tàu, đường nhập khẩu và khoáng sản xuất khẩu.

Thu ngân sách của Hải quan khu vực XIII tăng 47,35% trong nửa đầu năm 2026
Than đá, xăng dầu và máy móc thiết bị nhập khẩu tăng mạnh đã kéo số thu ngân sách của Chi cục Hải quan khu vực XIII trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Lạc Nguyên

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, số thu nộp ngân sách đạt 217,08 tỷ đồng, tăng 195,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Thu từ nhóm máy móc, thiết bị đạt 640,58 tỷ đồng, tăng 465 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ máy móc phục vụ dự án luyện nhôm của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân. Thu từ than đá nhập khẩu đạt 966,82 tỷ đồng, tăng 8,75 tỷ đồng, trong khi mặt hàng muối nhập khẩu đóng góp 47,35 tỷ đồng.

Theo ước tính của Chi cục, đến hết ngày 30/6/2026, số thu ngân sách sẽ đạt khoảng 2.529 tỷ đồng, tương đương 80,72% dự toán được giao và 63,22% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 46,35% so với cùng kỳ năm trước.

Về công tác quản lý nợ thuế, từ đầu năm đến ngày 14/6, đơn vị đã thu hồi được 516,06 triệu đồng tiền nợ thuế. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Điện gió Hà Đô Thuận Nam nộp 510,06 triệu đồng, cá nhân ông Huỳnh Dũng Chinh nộp 6 triệu đồng. Tổng số nợ thuế còn phải thu hồi đến ngày 14/6 là 46,926 tỷ đồng./.

Lạc Nguyên
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Hải quan khu vực XIII thu ngân sách nhà nước xuất nhập khẩu Than đá nhập khẩu thu ngân sách tang

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