Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Huy động toàn ngành cùng vào cuộc

Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo Quyết định số 595/QĐ-CT của Cục Thuế.

Phát biểu tại hội nghị triển khai, ông Hoàng Văn Thắng - Trưởng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (Thuế tỉnh Thanh Hóa) nhấn mạnh, chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý thuế, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế và góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ được Cục Thuế và UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm cao.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Nguyễn Thủy

Để bảo đảm triển khai thống nhất, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ những ngày đầu, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng bộ phận theo đúng lộ trình của Cục Thuế.

Tại hội nghị, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã phổ biến đầy đủ căn cứ pháp lý của Chiến dịch; đánh giá thực trạng các mã số thuế đang ở trạng thái 03 và 06 trên địa bàn; đồng thời thống nhất mục tiêu, tiến độ và giải pháp xử lý đối với từng nhóm trường hợp. Nội dung hướng dẫn cũng tập trung vào việc rà soát, xác minh thông tin người nộp thuế, cập nhật dữ liệu đăng ký thuế, bảo đảm mỗi mã số thuế phản ánh đúng tình trạng hoạt động thực tế.

Chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ tốt hơn

Trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, việc làm sạch mã số thuế là bước chuẩn hóa dữ liệu nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu người nộp thuế, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân tiếp cận các dịch vụ thuế điện tử nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Ông Hoàng Văn Thắng - Trưởng Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (Thuế tỉnh Thanh Hóa) phát biểu phổ biến chiến dịch. Ảnh: Nguyễn Thủy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu các phòng, văn phòng và 13 Thuế cơ sở tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đúng tiến độ; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, kịp thời báo cáo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy yêu cầu toàn đơn vị tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả dữ liệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Thuế tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu của Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xử lý các mã số thuế không còn phù hợp với thực tế, mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác và đồng bộ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của toàn đơn vị cùng quyết tâm của từng đơn vị, Thuế tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước./.