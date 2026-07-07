Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại

* PV: Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều nhịp tăng - giảm đan xen. Theo ông, những yếu tố nào đã chi phối diễn biến thị trường và đâu là nền tảng quan trọng cho triển vọng những tháng cuối năm 2026?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Nhìn lại nửa đầu năm 2026, tôi cho rằng diễn biến tăng giảm đan xen của thị trường chủ yếu chịu tác động từ ba nhóm yếu tố. Thứ nhất là biến động địa chính trị toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá năng lượng, hàng hóa và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thứ hai là ảnh hưởng của dòng vốn ngoại rút ròng với nhiều nguyên nhân trong đó bao gồm cả thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Thứ ba là các chính sách trong nước, đặc biệt là định hướng nới lỏng các chính sách liên quan tới tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng GDP, đã đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn, biến động mạnh của các tài sản tài chính quốc tế như vàng, bitcoin, nhóm cổ phiếu AI, hàng hóa và năng lượng cũng phần nào hút dòng tiền ra khỏi kênh chứng khoán trong nước. Điều này khiến những điểm sáng của thị trường Việt Nam, bao gồm tăng trưởng kết quả kinh doanh doanh nghiệp và thông tin FTSE Russell công bố nâng hạng, chưa thực sự nhận được sự chú ý đủ lớn và phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu.

Về triển vọng những tháng cuối năm 2026, tôi cho rằng thị trường sẽ được chi phối bởi ba yếu tố nền tảng chính. Thứ nhất là tiến độ giải ngân đầu tư công, nếu được đẩy mạnh sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều ngành kinh tế. Thứ hai là kỳ vọng dòng vốn ngoại cải thiện sau khi Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng. Thứ ba là kết quả kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng GDP cao và các chính sách kích thích kinh tế của Nhà nước.

Những yếu tố này sẽ là nền tảng quan trọng định hình kỳ vọng thị trường trong phần còn lại của năm, đồng thời có thể ảnh hưởng tới kế hoạch IPO và huy động vốn của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

* PV: Theo ông, những động lực nào sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2026? Vai trò của kết quả kinh doanh doanh nghiệp, dòng vốn ngoại sau khi thị trường được nâng hạng và chính sách điều hành sẽ được thể hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Như đã đề cập trước đó, tôi cho rằng 3 yếu tố nền tảng đồng thời là động lực của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm 2026 bao gồm: kết quả kinh doanh doanh nghiệp, dòng vốn ngoại sau nâng hạng và chính sách điều hành trong nước.

Trước hết, kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng nhất. Trong bối cảnh tăng trưởng GDP được đặt mục tiêu cao, lợi nhuận doanh nghiệp kỳ vọng duy trì đà cải thiện, đặc biệt ở các nhóm hưởng lợi từ đầu tư công, tiêu dùng nội địa, tín dụng và chu kỳ phục hồi kinh tế. Dòng tiền vì vậy sẽ có xu hướng tập trung vào các ngành có triển vọng lợi nhuận rõ ràng như ngân hàng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn có nền tảng cơ bản tốt.

Thị trường chứng khoán chờ lực đẩy từ lợi nhuận doanh nghiệp và dòng vốn ngoại. Ảnh Đức Thanh

Thứ hai, việc Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với tâm lý thị trường và kỳ vọng dòng vốn ngoại. Dù dòng vốn thực tế sẽ được giải ngân theo lộ trình định sẵn, kỳ vọng nâng hạng cũng sẽ giúp cải thiện sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, còn dư địa sở hữu nước ngoài và đáp ứng tốt các tiêu chí của quỹ ngoại.

Thứ ba, chính sách điều hành sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt. Trong bối cảnh dư địa nới lỏng tiền tệ không còn quá lớn do áp lực lạm phát, tỷ giá và lãi suất, theo đó chính sách tài khóa, đặc biệt là giải ngân đầu tư công, sẽ là động lực quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng. Ngoài ra, các cải cách về thể chế thị trường, giao dịch, thanh toán, room ngoại và hạ tầng công nghệ cũng góp phần nâng cao chất lượng thị trường, tạo nền tảng để thu hút dòng vốn dài hạn.

* PV: Ông đánh giá ra sao về triển vọng của các nhóm ngành trong những tháng cuối năm? Đâu sẽ là những nhóm cổ phiếu có khả năng thu hút dòng tiền và đóng vai trò dẫn dắt thị trường?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Tôi cho rằng triển vọng thị trường trong những tháng cuối năm 2026 vẫn tương đối tích cực, nhưng diễn biến phân hóa sẽ tiếp tục rõ nét như giai đoạn nửa đầu năm. Dòng tiền hiện thận trọng hơn, luân chuyển nhanh hơn và có xu hướng chọn lọc kỹ hơn trong bối cảnh thiếu vắng dòng vốn ngoại, trong khi một phần dòng tiền vẫn nằm ở các kênh khác như tiền gửi, vàng, tiền số hoặc chờ cơ hội từ các doanh nghiệp chuẩn bị IPO.

Vì vậy, thị trường nhiều khả năng sẽ ưu tiên các nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận cải thiện thực chất, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong nửa cuối năm.

Trước hết, nhóm vật liệu xây dựng có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu nội địa, đặc biệt từ đầu tư công và xây dựng hạ tầng. Các doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế về quy mô, chi phí sản xuất và khả năng duy trì biên lợi nhuận sẽ có vị thế tốt hơn trong chu kỳ phục hồi.

Nhóm tiêu dùng và bán lẻ cũng là điểm sáng đáng chú ý khi sức mua trong nước phục hồi, xu hướng dịch chuyển từ kênh bán lẻ truyền thống sang hiện đại tiếp tục diễn ra, đồng thời hiệu quả vận hành của các chuỗi lớn được cải thiện. Dòng tiền có thể tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành đã chứng minh được hiệu quả mô hình chuỗi và khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Đối với ngân hàng, triển vọng vẫn tích cực nhưng sẽ có sự chọn lọc cao. Tăng trưởng tín dụng là yếu tố hỗ trợ, song biên lãi ròng và chất lượng tài sản vẫn cần được theo dõi. Các ngân hàng có nền tảng vốn vững, chi phí vốn thấp, chất lượng tài sản tốt và bộ đệm dự phòng cao sẽ có lợi thế hơn.

Nhóm bất động sản và bất động sản khu công nghiệp cũng có thể thu hút dòng tiền trong nửa cuối năm. Bất động sản nhà ở được kỳ vọng phục hồi từng bước khi lãi suất ổn định hơn, pháp lý dự án được tháo gỡ và nhu cầu thực quay trở lại. Trong khi đó, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI, xu hướng dịch chuyển sản xuất, nhu cầu thuê đất của doanh nghiệp nước ngoài và kế hoạch ghi nhận đền bù đất.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí, năng lượng và tiện ích vẫn giữ vai trò quan trọng. Dầu khí thượng nguồn được hỗ trợ bởi khối lượng công việc từ các dự án lớn, trong khi các doanh nghiệp điện, nước và tiện ích có tính phòng thủ cao, dòng tiền ổn định và hưởng lợi từ nhu cầu hạ tầng dài hạn.

Nhìn chung, các nhóm có khả năng dẫn dắt thị trường trong những tháng cuối năm gồm ngân hàng, vật liệu xây dựng, bán lẻ, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí và một số cổ phiếu vốn hóa lớn có câu chuyện lợi nhuận rõ nét. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên mua dàn trải theo ngành, mà cần ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và có khả năng thu hút dòng tiền tổ chức. Trong bối cảnh thị trường vẫn chịu tác động từ lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa và biến động quốc tế, chiến lược phù hợp là duy trì sự chọn lọc và hạn chế mua đuổi ở các nhóm đã tăng nóng.

* PV: Xin cảm ơn ông!