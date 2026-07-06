Chứng khoán phái sinh ngày 6/7: VN30-Index tuột mốc 2.000 điểm, khối lượng mở (OI) tăng mạnh

Kết phiên 6/7, VN30-Index đánh mất mốc tâm lý 2.000 điểm sau một phiên giao dịch giằng co. Phần lớn thời gian trong ngày, chỉ số dao động trong biên độ hẹp quanh vùng tham chiếu trước khi áp lực bán bất ngờ gia tăng từ nửa cuối phiên chiều, kéo chỉ số giảm 11,45 điểm (-0,57%) xuống 1.991,11 điểm.

Sắc đỏ cũng áp đảo trên bảng điện tử với 22/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ có 6 mã tăng và 2 mã đứng giá tham chiếu. BSR giảm 4,86% và lấy đi hơn 7 điểm. VPL lấy đi hơn 6 điểm của VN30-Index. Ở chiều ngược lại, lực đỡ chủ yếu đến từ VHM, FPT, HDB, LPB, VNM và TCB, nhưng mức đóng góp tích cực không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh khi một số mã chứng khoán giảm sâu.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến cũng kém tích cực khi 8/8 hợp đồng tương lai đồng loạt giảm giá. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 1.995 điểm, giảm 0,7%, nhưng vẫn duy trì chênh lệch dương 3,89 điểm so với chỉ số cơ sở VN30. Tuy nhiên, chênh lệch tại một số hợp đồng tương lai đã chuyển sang trạng thái âm.

Sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 6/7 - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Tổng khối lượng giao dịch giảm 3,1% so với phiên trước, cho thấy hoạt động giao dịch có phần trầm lắng hơn. Riêng với hợp đồng 41I1G7000, đã có gần 143.100 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên hôm nay, giảm 3% so với hôm qua. Trong khi đó, giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 8/2026 và tháng 9/2026 đều giảm sâu. Một số hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index giao dịch sôi động hơn nhưng thanh khoản vẫn chỉ ở mức khiêm tốn.

Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G7000 đáo hạn tháng 7 này vẫn tăng khá mạnh (12,32%) lên 30.699 hợp đồng. Dòng tiền vẫn gia tăng các vị thế nắm giữ qua đêm thay vì đóng trạng thái.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng VN30-Index phục hồi nhẹ sau phiên giảm mạnh, đồng thời, tiếp tục ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiếp cận các vùng kháng cự. Về kỹ thuật, hợp đồng 41I1G7000 vẫn duy trì trạng thái tích lũy, với vùng kháng cự gần quanh 2.000 điểm và vùng hỗ trợ tại 1.980 điểm. Tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng, dù kỳ vọng về một nhịp hồi phục ngắn hạn chưa bị triệt tiêu.