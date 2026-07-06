Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng gần 2.830 tỷ đồng, phần lớn ở giao dịch thỏa thuận cổ phiếu Vingroup

Tùng Linh

Tùng Linh

19:10 | 06/07/2026
(TBTCO) - Khối ngoại tăng mạnh giao dịch trong phiên 6/7 khi thanh khoản toàn thị trường cải thiện. Tuy nhiên, áp lực bán ròng áp đảo. Giá trị bán ròng lên tới gần 2.830 tỷ đồng chủ yếu đến từ các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VIC.
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Giao dịch trên thị trường sôi động hơn trong phiên 6/7. Trong đó, lực mua - bán từ các nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng góp đáng kể. Trên cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.830 tỷ đồng. Riêng giá trị bán ròng tại cổ phiếu VIC đã lên tới 2.253 tỷ đồng, trở thành tâm điểm giao dịch của phiên.

Điểm đáng chú ý là phần lớn giá trị bán ròng tại VIC không đến từ giao dịch khớp lệnh mà xuất phát từ các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn diễn ra ngay cuối phiên. Theo thống kê, giá trị giao dịch khớp lệnh của VIC trong cả phiên đạt khoảng 681,3 tỷ đồng, trong khi giao dịch thỏa thuận lên tới khoảng 2.401 tỷ đồng. Vào lúc 14h46 phút, thị trường ghi nhận 3 lệnh thỏa thuận tại mức giá 220.300 đồng/cổ phiếu, bao gồm một lệnh quy mô 10 triệu cổ phiếu. Chỉ với 3 lệnh thỏa thuận, đã có tổng cộng 10,9 triệu cổ phiếu được “sang tay”, với tổng giá trị chuyển nhượng đạt hơn 2.400 tỷ đồng. Các giao dịch này đã kéo giá trị bán ròng của khối ngoại tại VIC tăng vọt và chi phối bức tranh dòng vốn ngoại phiên hôm nay.

Nếu loại trừ giao dịch đột biến tại VIC, hoạt động của khối ngoại trên sàn không quá tiêu cực. Ở chiều mua, FPT được mua ròng mạnh nhất với 100,6 tỷ đồng, tiếp theo là VND (58,8 tỷ đồng), VNM (54 tỷ đồng), VPB (36,8 tỷ đồng) và CTD (24,6 tỷ đồng).

Trong khi đó, ngoài VIC, giá trị bán ròng ở các cổ phiếu khác chỉ dưới100 tỷ đồng, như SHB (95,3 tỷ đồng), MSN (69,9 tỷ đồng), VHM (67,9 tỷ đồng), SSI (66,6 tỷ đồng), HPG (62,4 tỷ đồng) và STB (50,2 tỷ đồng). Bức tranh bán ròng của khối ngoại trong phiên 6/7 đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ giao dịch thỏa thuận tại VIC hơn là xu hướng bán ròng chung của toàn thị trường.

Tùng Linh
Từ khóa:
giao dịch thỏa thuận cổ phiếu vingroup dòng vốn ngoại vingroup vic

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