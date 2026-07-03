Chứng khoán

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

Quỳnh Như

Quỳnh Như

19:16 | 03/07/2026
(TBTCO) - Vừa qua, Đoàn khảo sát gồm các đại diện của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc tại HOSE, nhằm khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tiễn thi hành Luật Chứng khoán tại đơn vị thành viên thị trường, phục vụ quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026 của Quốc hội.
aa

Hoạt động khảo sát được tổ chức nhằm thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính công khai, dân chủ trong quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời huy động sự tham gia của các thành viên thị trường và tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đây là một trong chuỗi hoạt động khảo sát thực tế của Đoàn tại các thành viên thị trường.

Về phía Đoàn khảo sát, buổi làm việc có sự tham dự bà Đoàn Thị Thanh Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính; bà Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính; các Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính; và đại diện lãnh đạo của đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Về phía ngành Chứng khoán, buổi làm việc có sự tham dự của bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN; ông Trịnh Sơn Hồng - Quyền Chủ tịch HOSE; bà Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng Giám đốc HOSE, Ban Kiểm soát, các Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban của HOSE và lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Tổng Giám đốc HOSE đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ trong các năm 2023 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, đề xuất tiếp tục hoàn thiện Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn theo hướng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong công tác giám sát thị trường, mở rộng cơ chế hoạt động của quỹ ETF và tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Tiếp đó, hai bên đã trao đổi, thảo luận kỹ về nội dung trọng tâm phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán như: cải cách thủ tục hành chính; cũng như cơ chế triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán (sandbox)… nhằm thúc đẩy đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai ghi nhận kết quả hoạt động tích cực mà HOSE đạt được. Các ý kiến đề xuất tại buổi làm việc là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã luôn quan tâm sát sao và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thị trường trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách nói chung và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nói riêng.

Thông qua khảo sát thực tế, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra có điều kiện nắm bắt trực tiếp tình hình thi hành Luật từ đơn vị chịu tác động trực tiếp, qua đó bổ sung cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật và các tài liệu thuộc hồ sơ dự án Luật, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác thẩm tra, bảo đảm tính khả thi, phù hợp và hiệu quả của các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
luật chứng khoán luật chứng khoán sửa đổi hose thị trường chứng khoán

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán

Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán

Thu hút dòng vốn FII từ cải cách thị trường

Thu hút dòng vốn FII từ cải cách thị trường

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG

Dành cho bạn

Ngày 5/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng

Ngày 5/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng

Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

Ngày 5/7: Giá cao su thế giới bật tăng trở lại

Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Ngày 5/7: Giá bạc phiên cuối tuần duy trì đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/7: Vàng thế giới đi ngang, vàng trong nước giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Có một thiên đường sống quyến rũ bậc nhất châu Á bên vịnh biển top đầu hành tinh Nha Trang

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (6/7-10/7): Thị trường chờ chất xúc tác mới

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì ở cả 8/8 hợp đồng tương lai. Dù sắc đỏ áp đảo, mức giảm khiêm tốn hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh cho thấy tâm lý của nhà đầu tư phần nào đã lạc quan hơn.
Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

Khối ngoại bán ròng 780 tỷ đồng, áp lực lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu

(TBTCO) - Khối ngoại duy trì xu hướng rút vốn với giá trị bán ròng khoảng 780 tỷ đồng trên 3 sàn trong phiên thứ Sáu. Tuy nhiên, khác với các phiên trước tập trung vào một vài mã lớn, áp lực bán lần này được phân bổ trên nhiều nhóm cổ phiếu.
Công ty Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch

Công ty Chứng khoán Việt Thành bị xử phạt 275 triệu đồng do vi phạm quy định giao dịch

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành với tổng số tiền 275 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận, thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng và cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có.
YeaH1 triển khai chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

YeaH1 triển khai chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

(TBTCO) - YeaH1 vừa thông qua triển khai phương án chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 250 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán

Đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán

(TBTCO) - Nhiều quy định mới đối với quỹ đầu tư chứng khoán được đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm tăng tính linh hoạt trong hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, mở rộng sự tham gia của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những sửa đổi này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển ngành quỹ, góp phần nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam.
PVI AM được vinh danh "Công ty Quản lý Tài sản của năm" tại The Asset Triple A 2026

PVI AM được vinh danh "Công ty Quản lý Tài sản của năm" tại The Asset Triple A 2026

(TBTCO) - Hồng Kông, ngày 30/6/2026 - Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) vinh dự được Tạp chí tài chính quốc tế The Asset trao tặng giải thưởng "Công ty Quản lý Tài sản của năm - Hạng mục Đầu tư Thu nhập Cố định (Việt Nam)" tại The Asset Triple A Sustainable Investing Awards 2026 (Giải thưởng Đầu tư Bền vững Triple A của The Asset).
PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

(TBTCO) - PNJ đã phát thông cáo về vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab, cho biết doanh nghiệp tôn trọng quá trình điều tra, đồng thời khẳng định hoạt động của hệ thống và các chính sách dành cho khách hàng vẫn được duy trì.
Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?

Chứng khoán tháng 6/2026: Sôi động giao dịch tự doanh trên HNX, cổ phiếu nào lọt tầm ngắm?

(TBTCO) - Thị trường cổ phiếu niêm yết HNX khép lại tháng 6 với diễn biến tích cực khi HNX-Index tiếp tục đi lên. Đáng chú ý, khối tự doanh của các công ty chứng khoán bất ngờ gia tăng quy mô giao dịch lên hơn 726 tỷ đồng, gấp gần 10 lần tháng trước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Dàn nghệ sĩ quốc tế hòa nhịp tại “Crescendo - Giao hưởng kết nối” bên hồ Hoàn Kiếm

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng 12,9%

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18%

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Ngày 5/7: Giá heo hơi tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/7: Vàng thế giới phục hồi mạnh, vàng trong nước tăng lên 151,4 triệu đồng/lượng

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Ngày 4/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (3/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY mất mốc 101 điểm

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +0.01
05/07 | +0.01 (7,483.24 +0.01 (+0.00%))
DJI +594.83
05/07 | +594.83 (52,900.07 +594.83 (+1.14%))
IXIC -207.36
05/07 | -207.36 (25,832.67 -207.36 (-0.80%))
NYA +219.90
05/07 | +219.90 (23,957.08 +219.90 (+0.93%))
XAX +143.03
05/07 | +143.03 (7,856.92 +143.03 (+1.85%))
BUK100P +1.07
05/07 | +1.07 (1,058.73 +1.07 (+0.10%))
RUT -16.48
05/07 | -16.48 (2,996.11 -16.48 (-0.55%))
VIX -0.34
05/07 | -0.34 (15.81 -0.34 (-2.11%))
FTSE +26.16
05/07 | +26.16 (10,679.03 +26.16 (+0.25%))
GDAXI +198.43
05/07 | +198.43 (25,779.31 +198.43 (+0.78%))
FCHI +33.21
05/07 | +33.21 (8,508.07 +33.21 (+0.39%))
STOXX50E +52.21
05/07 | +52.21 (6,412.68 +52.21 (+0.82%))
N100 +17.41
05/07 | +17.41 (1,938.50 +17.41 (+0.91%))
BFX +24.68
05/07 | +24.68 (5,813.65 +24.68 (+0.43%))
MOEX.ME -0.11
05/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +295.00
05/07 | +295.00 (23,350.03 +295.00 (+1.28%))
STI +27.14
05/07 | +27.14 (5,244.29 +27.14 (+0.52%))
AXJO +119.90
05/07 | +119.90 (8,844.40 +119.90 (+1.37%))
AORD +117.40
05/07 | +117.40 (9,048.30 +117.40 (+1.31%))
BSESN +261.79
05/07 | +261.79 (77,763.91 +261.79 (+0.34%))
JKSE +131.22
05/07 | +131.22 (5,875.78 +131.22 (+2.28%))
KLSE +17.22
05/07 | +17.22 (1,679.05 +17.22 (+1.04%))
NZ50 +36.23
05/07 | +36.23 (13,618.42 +36.23 (+0.27%))
KS11 +440.25
05/07 | +440.25 (8,088.34 +440.25 (+5.76%))
TWII +36.46
05/07 | +36.46 (46,780.62 +36.46 (+0.08%))
GSPTSE +308.17
05/07 | +308.17 (35,274.84 +308.17 (+0.88%))
BVSP +1,282.64
05/07 | +1,282.64 (174,070.27 +1,282.64 (+0.74%))
MXX -10.62
05/07 | -10.62 (67,060.49 -10.62 (-0.02%))
IPSA +26.88
05/07 | +26.88 (10,821.14 +26.88 (+0.25%))
MERV +39,808.50
05/07 | +39,808.50 (3,196,899.75 +39,808.50 (+1.26%))
TA125.TA +1.41
05/07 | +1.41 (4,099.62 +1.41 (+0.03%))
CASE30 +581.50
05/07 | +581.50 (51,069.50 +581.50 (+1.15%))
JN0U.JO +80.43
05/07 | +80.43 (6,835.36 +80.43 (+1.19%))
DX-Y.NYB 0.00
05/07 | 0.00 (100.86 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD +69.66
05/07 | +69.66 (2,846.10 +69.66 (+2.51%))
XDB +0.73
05/07 | +0.73 (133.48 +0.73 (+0.55%))
XDE +0.53
05/07 | +0.53 (114.32 +0.53 (+0.46%))
000001.SS +14.74
05/07 | +14.74 (4,043.64 +14.74 (+0.37%))
N225 +1,010.92
05/07 | +1,010.92 (69,744.07 +1,010.92 (+1.47%))
XDN +0.56
05/07 | +0.56 (62.07 +0.56 (+0.91%))
XDA +0.20
05/07 | +0.20 (69.15 +0.20 (+0.29%))