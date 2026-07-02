Theo đó, ông Đặng Văn Vinh bị phạt 1,5 tỷ đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn 21 tháng. Kết quả giám sát cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến 2/7/2024, ông Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua với khối lượng chi phối cổ phiếu DPG vào thời điểm đóng cửa nhằm thao túng giá cổ phiếu. Kết quả kiểm tra xác định chưa phát sinh khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ông Đặng Văn Vinh, gồm cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các chi nhánh liên quan trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 1/7/2026.

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG. Ảnh minh họa

Cùng vụ việc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 6 cá nhân, tổ chức gồm ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh, Công ty cổ phần Vintrust, Công ty TNHH Trustvalue, Công ty cổ phần Đầu tư VAT Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng do cho ông Đặng Văn Vinh mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường.

Theo quyết định xử phạt, 6 cá nhân, tổ chức này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm đối với cả 6 trường hợp; riêng ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/7/2026. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định các cá nhân, tổ chức này thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm./.