Thuế - Hải quan

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Song Linh

Song Linh

[email protected]
14:13 | 30/06/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 18169/CHQ-GSQL thông báo danh sách mã kho, bãi, địa điểm áp dụng từ ngày 1/7/2026, nhằm đồng bộ dữ liệu quản lý trên toàn hệ thống hải quan trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính và điều chỉnh địa bàn quản lý của các đơn vị hải quan.
aa
Không để “độ trễ” chính sách trong xử lý vi phạm hải quan Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026 Hải quan Việt Nam chủ động tham gia hoạch định chương trình nghị sự của WCO

Theo Cục Hải quan, việc tổ chức lại bộ máy các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố sau sáp nhập đã kéo theo sự thay đổi về phạm vi quản lý của một số Chi cục Hải quan khu vực, đội và tổ nghiệp vụ. Do đó, việc rà soát, chuyển đổi và thống nhất mã kho, bãi, địa điểm là yêu cầu cần thiết để bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống quản lý hải quan.

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 01/7/2026
Cục Hải quan yêu cầu, việc chuyển đổi sang bộ mã mới không làm gián đoạn hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực căn cứ danh sách tổng hợp bảng mã đã được chuyển đổi cùng các mã bị thu hồi kể từ ngày 1/7/2026 để triển khai thông báo rộng rãi và trực tiếp đến các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Đối tượng cần được thông tin gồm doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa; cơ sở sản xuất; doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và các đơn vị có hoạt động liên quan đến thủ tục hải quan.

Theo yêu cầu của Cục Hải quan, việc chuyển đổi sang bộ mã mới phải được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm thống nhất dữ liệu trên hệ thống, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa.

Đáng chú ý, để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, Cục Hải quan giao các đơn vị đầu mối chủ động tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp đối với các trường hợp phát sinh nhu cầu mở lại mã đã thu hồi hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Các đề xuất sẽ được tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Hải quan (qua Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Việc áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng sẽ tăng cường tính liên thông dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan trong mô hình tổ chức mới, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin, hạn chế phát sinh vướng mắc khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp cần lưu ý, kiểm tra lại mã kho, bãi, địa điểm đang sử dụng trên hệ thống; chủ động cập nhật bộ mã mới theo thông báo của Chi cục Hải quan khu vực; rà soát hồ sơ, chứng từ và dữ liệu điện tử có liên quan để bảo đảm đồng bộ.

Trường hợp phát sinh nhu cầu hỗ trợ mở lại mã hoặc gặp vướng mắc, doanh nghiệp chủ động liên hệ với đơn vị hải quan đầu mối để được hướng dẫn kịp thời.

Song Linh
Từ khóa:
Hải quan hướng dẫn Bộ mã kho Địa điểm mới chi cục hải quan Doanh nghiệp cần lưu

Bài liên quan

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Hải quan hướng dẫn thực thi ngay thủ tục mới theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP, đưa các chủ trương cải cách vào thực tiễn

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Dành cho bạn

Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị để thích ứng với thay đổi chính sách

Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị để thích ứng với thay đổi chính sách

NCB tăng vốn lớn nhất lịch sử lên hơn 29.000 tỷ đồng, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

NCB tăng vốn lớn nhất lịch sử lên hơn 29.000 tỷ đồng, bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

Kho bạc Nhà nước hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số

Kho bạc Nhà nước hỗ trợ cấp xã làm chủ giao dịch ngân sách trên nền tảng số

Hàng trăm tỷ USD sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng

Hàng trăm tỷ USD sẵn sàng giải ngân khi Việt Nam được nâng hạng

SSI iBoard mở rộng danh mục quỹ mở với các sản phẩm của Dragon Capital

SSI iBoard mở rộng danh mục quỹ mở với các sản phẩm của Dragon Capital

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW

Đọc thêm

Chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 01/7/2026

Chưa thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng từ ngày 01/7/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, gần đây, trên một số trang báo và mạng xã hội có thông tin: Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, từ ngày 01/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng. Cách hiểu như vậy là chưa chính xác.
Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Gia hạn thuế và tiền thuê đất, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Đề xuất của Bộ Tài chính về gia hạn một số loại thuế và tiền thuê đất được các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá sẽ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Bước đột phá cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Bước đột phá cho doanh nghiệp khởi nghiệp

(TBTCO) - Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống. Đây là một bước đột phá mang tính lịch sử trong chính sách quản lý thuế, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và thủ tục hành chính, tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển trong tương lai.
Cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác song phương, hướng tới quản lý thuế hiện đại

Cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác song phương, hướng tới quản lý thuế hiện đại

Nhằm tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước và thúc đẩy hiện đại hóa quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số, tại Seoul (Hàn Quốc), Đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Cục trưởng Mai Xuân Thành làm Trưởng đoàn đã có các hoạt động làm việc với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) và Thuế vùng Seoul (Hàn Quốc).
Không để "độ trễ" chính sách trong xử lý vi phạm hải quan

Không để "độ trễ" chính sách trong xử lý vi phạm hải quan

(TBTCO) - Trước thời điểm Nghị định số 169/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan có hiệu lực (từ ngày 1/7/2026), ngành Hải quan đã chủ động triển khai đồng bộ từ nghiên cứu, tập huấn đến phổ biến quy định cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm thống nhất thực thi, tăng tính tuân thủ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quy định xử lý vi phạm.
Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026. Đề xuất nhằm góp phần giảm chi phí vận tải, logistics; chi phí sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ tâm lý người tiêu dùng và duy trì dư địa điều hành trong trường hợp giá dầu thế giới biến động tăng trở lại.
Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

Thuế TP. Hà Nội chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất

(TBTCO) - Trước tình trạng nhiều dự án nợ nghĩa vụ tài chính về đất nhiều năm và có vướng mắc chưa được xử lý, Thuế TP. Hà Nội đang tập trung quyết liệt thực hiện công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng và chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án.
Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026

Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn 18074/CHQ-GSQL hỏa tốc hướng dẫn các Chi cục Hải quan khu vực triển khai đồng bộ bộ mã đơn vị hải quan trên toàn quốc từ ngày 01/7/2026. Theo đó, buộc doanh nghiệp phải cập nhật mã khai báo để tránh phát sinh ách tắc thủ tục và chậm thông quan.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Triển vọng phục hồi của giá đậu tương tiếp tục chịu sức ép

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thay đổi sau 10 năm

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Giá vàng hôm nay ngày 29/6: Giá vàng thế giới giảm, nhiều tổ chức hạ dự báo

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (29/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.201 đồng, USD giữ sức mạnh nhờ kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao