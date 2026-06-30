Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Theo Cục Hải quan, việc tổ chức lại bộ máy các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố sau sáp nhập đã kéo theo sự thay đổi về phạm vi quản lý của một số Chi cục Hải quan khu vực, đội và tổ nghiệp vụ. Do đó, việc rà soát, chuyển đổi và thống nhất mã kho, bãi, địa điểm là yêu cầu cần thiết để bảo đảm vận hành thông suốt hệ thống quản lý hải quan.

Cục Hải quan yêu cầu, việc chuyển đổi sang bộ mã mới không làm gián đoạn hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực căn cứ danh sách tổng hợp bảng mã đã được chuyển đổi cùng các mã bị thu hồi kể từ ngày 1/7/2026 để triển khai thông báo rộng rãi và trực tiếp đến các đơn vị liên quan trên địa bàn.

Đối tượng cần được thông tin gồm doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa; cơ sở sản xuất; doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu và các đơn vị có hoạt động liên quan đến thủ tục hải quan.

Theo yêu cầu của Cục Hải quan, việc chuyển đổi sang bộ mã mới phải được thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm thống nhất dữ liệu trên hệ thống, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa.

Đáng chú ý, để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi, Cục Hải quan giao các đơn vị đầu mối chủ động tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp đối với các trường hợp phát sinh nhu cầu mở lại mã đã thu hồi hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện. Các đề xuất sẽ được tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Hải quan (qua Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan) để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Việc áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng sẽ tăng cường tính liên thông dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý hải quan trong mô hình tổ chức mới, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin, hạn chế phát sinh vướng mắc khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.